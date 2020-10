La Fundación Mediterránea analizó la nueva concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay como una oportunidad para el desarrollo

Mediante teleconferencia la Fundación Mediterránea analizó esta semana en una reunión de trabajo los Desafíos y oportunidades para el desarrollo argentino de la nueva concesión de la hidrovía, presentando además los resultados del estudio de factibilidad financiado con fondos privados realizado por la consultora Latinconsult y entregado al Ministerio de Transporte de la Nación con las conclusiones para avanzar en el nuevo llamado de licitación y confección del pliego licitatorio.

Entre los varios expositores, el presidente de la Cámara de Puertos Privados, Luis Subizarrieta se refirió a la importancia de la hidrovía y su larga historia, destacando el cambio producido en los últimos 25 años que permitió el desarrollo de uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Mencionó la Ley de Puertos de 1992 que permitió ése desarrollo y la concesión de la hidrovía por sistema de peaje en el año 1995 y destacó que, “gracias a eso la producción de granos paso de 40 a 120 millones de toneladas anuales”.

A su turno el ex sub secretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Rafael Conejero, comentó la situación que debió enfrentar cuando entre los años 1993 y 1995 desde el cargo que ocupaba se realizó la privatización de puertos y la concesión de la hidrovía con el objetivo de “bajar el costo del flete en beneficio de la carga”.

Agregó, siempre refiriéndose a su experiencia en el tema, que no es buena la intervención del Estado, aunque destacó que las provincias deben estar pero no como integrantes de una empresa estatal como la recientemente creada por el Gobierno nacional y la provincias del litoral, enfatizando que el éxito de la hidrovía en su momento se debió a que se logró una estructura tarifaria que “asocio lo que pagaba el usuario con el beneficio, sin burocracia estatal recaudatoria”.

Carolina Beltramino, integrante de la Fundación Mediterránea con sede en Rosario, realizó la presentación del tema Desafío y oportunidades para el desarrollo argentino, la nueva concesión de la hidrovía en la que analizó las conexiones entre medio de transporte, sistema logístico y desarrollo productivo donde destacó que por sí mismos son necesarios pero no suficientes si no interactúan y se mejora la infraestructura, para mencionar además que por la hidrivía en el trayecto Santa Fe, Rosario, Río de la Plata se realiza el 90 por ciento del movimiento de contenedores del país y el 80 por ciento de los granos, aceites y sub productos se despachan por puertos fluviales.

Destacó asimismo la importancia de la concesión para la producción y costos de logística que garanticen la rentabilidad de la inversión, mostrando varios cuadros comparativos del crecimiento de las exportaciones y las ventajas de costos más competitivos que permitieron aumentar la productividad.

Por último, el presidente de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Bolsa de Comercio de Rosario José Bernasconi, presentó los principales resultados del Estudio de Factibilidad Técnico Económica del Próximo Período de Concesión del Sistema de Navegación Troncal, realizado con fondos privados que entregaron al Ministerio de Transporte de la Nación para la elaboración del pliego de licitación para la hidrovía.

Entre otros ítems el estudio, realizado por la consultora Latinconsult, aborda un diagnóstico de la situación actual, un diseño estratégico del modelo de concesión y definición sobre Santa Fe al norte, detallando los estudios a realizar para llegar finalmente a la propuesta de los principales lineamientos del pliego licitatorio.

También hace referencia a la creación del Consejo Federal de la Hidrovía, por parte del Gobierno nacional como “espacio de coordinación política y estratégica”, invitando a integrar el mismo a los actores principales de la actividad y destacando que las opiniones y recomendaciones el Consejo Federal de Hidrovía serán de “carácter consultivo y no vinculante para las partes”, proponiendo un órgano de control autónomo “público no estatal”.

A/E.J.

EJ-A