Final feliz para “Cati”: la perrita posadeña rechazada por tener una enfermedad consiguió una familia que la adopte

Gracias a la difusión de su caso, “Cati” logró encontrar a su familia en Posadas. Romina Mazo, administradora del grupo Adopciones Responsables Posadas y quien se encargaba del cuidado de la perrita hasta el momento, señaló que hubo gente interesada en adoptar a Cati desde otros puntos del país e recibió mensajes de aliento desde fuera de la Argentina.

Cati es una perrita rescatada de raza mestiza a la que recientemente comenzaron a buscarle un hogar donde quieran integrarla. A partir de una publicación realizada desde la página de Facebook ‘Adopciones Responsables Posadas’, señalaron que pese a “haber tenido muchos compartidos”, nadie pidió por ella.

Ayer, martes 13, finalmente “Cati” consiguió una familia que la adopte y Mazo publicó en sus redes sociales:

“Cerramos el ciclo de rescate con Cati. No puedo explicar la felicidad y el agradecimiento que siento. Te rescaté sin pensarlo, como la mayoría de las veces, solo quería que estuvieras bien. Cuando me enteré que tenías leishmaniosis sabía que no sería nada fácil tu adopción, pero igualmente jamás te dejaría desprotegida”, comenzó relatando.

Y continuó: “Día a día fuiste recuperándote más y sobretodo te volviste una perrita tan mimosa y dulce que sentí que volviste a confiar en el ser humano. Cuando hice la primera publicación y nadie me pidió por vos, me dio mucha impotencia. ¡No sabían semejante amor que se estaban perdiendo al no adoptarte!”.

Cati junto a Alicia.

Ya en una segunda publicación, su cuidadora señaló que “todo cambió”: “Gracias a la difusión que se generó, gracias a los medios de comunicación digitales, me escribieron muchas personas. Te querían adoptar en Córdoba, Buenos Aires, Oberá y hasta leí comentarios de gente de otros países. Conmoviste tanto, mi Cati”.

En el mismo escrito, la admin del grupo Adopciones Responsables Posadas contó que la adoptante de Cati se llama Alicia, una joven que anteriormente se había ofrecido a brindarle lugar de tránsito a otro rescatado. “Ella decidió darle una oportunidad a Cati, y yo me sentí tranquila de saber que Alicia conoce la enfermedad y sabe cómo tratarla”, precisó.

“Cati”, la perrita que se volvió viral por usar vestido y moños



La fotografía del can luciendo un vestido rosa y un par de moños en las orejas se volvió viral en las redes sociales. Según había señalado su cuidadora, mucha gente rechazó a la perrita debido a que padece de una enfermedad –leishmaniosis-, no obstante explicó que ella lleva una vida idéntica a la de las demás mascotas y sólo debe tomar una pastilla: allopurinolin.

Al igual que Cati, según expresó su cuidadora, hay muchos que aún “siguen a la espera de una familia para siempre. Se merecen todo el amor del mundo. Hoy soy feliz por ella, porque pude cumplirle y porque al final fue querida por muchos y ahora forma parte de un hogar para toda la vida. GRACIAS”, finalizó.

