Apple presentó sus primeros teléfonos con redes 5G

Con pocas sorpresas, y cerca de un mes de retraso debido al coronavirus, Apple lanzó su nueva generación de teléfonos, los iPhone 12. El foco de la compañía liderada por Tim Cook estuvo en la tecnología 5G: estos son los primeros modelos de la marca que cuentan con conectividad a estas redes de alta velocidad. El diseño vuelve a las líneas clásicas, más parecidas a los iPhone 4 y 5.

En áreas densamente pobladas donde 5G está disponible, las personas tendrán un mejor servicio y velocidades más rápidas, indicó el CEO de la empresa. Los equipos usan un procesador A14 Bionic y la pantalla de LEDs orgánicos (OLED) es compatible con Dolby Vision, HDR 10 y HLG.

Los teléfonos versión 2020 serán ofrecidos en cuatro variedades: iPhone 12 y su versión mini; y iPhone 12 Pro y Pro Max. Estas son las características principales de los cuatro y los precios con los que se venderán en Estados Unidos.

iPhone 12 mini: pantalla de 5.4 pulgadas, siendo el más pequeño de la nueva serie. Tiene variantes de 64, 128 y 256GB para almacenamiento interno. En el apartado fotográfico, tendrá una cámara doble trasera, cada una de 12 MP. Posible precio: a partir de los 699 dólares.

iPhone 12: En este caso la pantalla es de 6.1 pulgadas y tiene la misma ficha técnica que su “hermano menor”, incluyendo su sistema de cámaras. Posible precio: a partir de los 799 dólares.

iPhone 12 Pro: Con una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, esta variante tendría 6GB de RAM, y opciones de 128GB, 256GB y 512GB para almacenamiento interno. Tendrá un sistema cámaras triple. Precio: a partir de los 999 dólares.

iPhone 12 Pro Max: Sería el smartphone más grande que Apple haya fabricado hasta la fecha, con una pantalla de 6.7 pulgadas. En cuanto a RAM y capacidad para almacenamiento, tendrá las mismas características del modelo 12 Pro. También con cámara triple. El precio: a partir de los 1.099 dólares.

Los modelos pro incluyen el lente Telephoto, de 12 MP, y la compañía destacó sus sistemas para tomar fotografías como un profesional. Todos los modelos de iPhone 12, además, contarán con un sistema de inteligencia artificial y de múltiples lentes para mejorar las fotos en situaciones de poca luz y también mejorar la definición, el contraste y los colores.

Fuera de los datos principales, hubo dos novedades principales. La primera es el MagSafe para iPhone, un sistema de imanes en la parte de atrás de los teléfonos que sirve para mejorar la carga de baterías en bases inalámbricas. Pero también permitirá la creación de nuevos accesorios, como fundas, o una billetera que se pega en la parte de atrás del iPhone. También presentaron un cargador dual, para el teléfono y el reloj inteligente Apple Watch.

La otra novedad que no se había filtrado era el Ceramic Shield, un nuevo tipo de cristal que promete ser más resistente que el vidrio de cualquier celular. En al presentación afirmaron que tiene cuatro veces más chances de “sobrevivir” una caída.

La otra novedad viene en la caja. O mejor dicho, no viene: Apple no incluirá cargador ni auriculares. La empresa dice que es para reducir la basura electrónica, pero seguramente también sirva para disminuir costos. ¿Lo malo? El nuevo cable que trae es USB-C, por lo que la mayoría de los cargadores actuales no servirán.

HomePod Mini

Antes de mostrar sus nuevos iPhone, Apple lanzó un dispositivo para seguir peleando por el mercado de los parlantes inteligentes, principalmente contra otros gigantes tecnológicos como Amazon y Google. Lo más importante, para muchos, es el precio: costará 99 dólares.

El nuevo HomePod Mini permitirá conectar dos equipos para que generen sonido estéreo. Cualquiera en la casa podrá usarlo, sin necesidad del celular. Y podrán pedirle a Siri que ponga una canción, incluso sin decirle el nombre.

Siri además permitirá hacer preguntas generales, configurar recordatorios o alarmas, pero también se conectará con el celular para utilizar aplicaciones. Además reconocerá la voz de cada usuario para saber quién es. También se integra con la casa inteligente para poder controlar todos los accesorios del hogar con la voz. Esto incluye luces, cortinas, aire acondicionado y hasta las cerraduras.

Por último varios homepods, se pueden utilizar como intercomunicadores. También permitirá vincular otros dispositivos Apple para enviar este tipo de mensajes, incluyendo Airpods.

Fuente: Todo Noticias

DA-CP