Posadas: mientras “Cati” sigue esperando que alguien la adopte, ¿de qué se trata la enfermedad que padece?

La historia de Cati, una perrita rescatada de raza mestiza, se hizo viral luego de que en un grupo de adopciones de Posadas comenzaran a buscarle un hogar. Según indicó la administradora del grupo “Adopciones Responsables”, Romina Mazo, pese a la difusión aún no aparece familia para el can. Cati, a raíz de su leishmaniasis, debe tomar religiosamente una pastilla todos los días, pero lleva una vida normal como la de cualquier otra mascota.

La perrita “Cati” sigue en busca de una familia que esté dispuesta a adoptarla: su fotografía luciendo un vestido rosa y un par de moños en las orejas se volvió viral en las redes sociales. Según había señalado su cuidadora, mucha gente rechazó a la perrita debido a que padece de una enfermedad, no obstante ella explicó que ella lleva una vida idéntica a la de los demás perritos y solo debe tomar una pastilla.

En diálogo con Misiones Online, Romina Mazo, sostuvo que pese a la importante interacción que logró la publicación de “Cati”, aún nadie la adoptó. “Había una señora que me convenció porque ya tiene un perrito con la misma enfermedad. Ayer -domingo 11- era para ir a su domicilio, pero no contestó más. Es una lástima. Por eso hasta no tener asegurada su adopción, seguiré contestando los mensajes de los interesados”, manifestó.

La perrita de raza mestiza padece de leishmaniasis, y según contó la joven “algunos no tienen problema con eso, pero otros no la quieren por miedo o desconocimiento. Yo les fui explicando a cada uno que en el hogar que la reciba tiene que comprometerse a darle su pastilla religiosamente todos los días. De eso dependerá su buena calidad de vida”.

¿Qué es la leishmaniasis, la enfermedad de “Cati”?

Leishmaniasis cutánea

Se transmite a través de la picadura de un insecto muy pequeño (2 a 4 mm) denominado flebótomo o conocido también como torito, plumilla o carachai. Cuando este insecto pica a un perro infectado con el parásito que causa leishmaniasis, al tomar su sangre también lo ingiere. La próxima vez que pique a otro perro o persona, el parásito pasará a ellos infectándolos.

Las leishmaniasis cutánea es una enfermedad causada por parásitos, transmitidos al ser humano por la picadura de distintas especies de insectos flebótomos. Afecta la piel y las membranas mucosas, generando lesiones. Por lo regular comienzan en el sitio de la picadura del insecto.

La leishmaniosis no se transmite de persona a persona ni con contacto directo con los perros. Para evitar esta enfermedad es importante:

Llevar los perros al veterinario y aplicarles las pipetas repelentes.

Estar alertas a los síntomas de leishmaniasis en el perro (caída del pelo alrededor de los ojos y orejas, fatiga e inactividad, adelgazamiento, seborrea escamosa y crecimiento de las uñas) y consultar urgente con un veterinario.

Mantener el terreno alrededor de la vivienda libre de malezas, corrales y basura .

Limpiar periódicamente los lugares donde habitan los perros.

Utilizar repelentes para insectos y mosquiteros.

¿Cuál es el tratamiento? Básicamente, se tratan las úlceras y las complicaciones de la enfermedad con medicamentos.

Leishmaniasis visceral

La leishmaniosis visceral es una enfermedad grave que afecta a personas y perros. En Misiones, Formosa, Corrientes y Santiago del Estero se han presentado casos de esta enfermedad.

En las personas, la leishmaniasis visceral afecta al bazo, hígado, médula ósea y otros órganos. Los síntomas que produce son fiebre prolongada, aumento de tamaño del abdomen, pérdida de apetito, disminución de peso, tos seca, diarrea y vómitos.

En los perros los síntomas que produce son decaimiento, falta de apetito, falta de pelo y descamación especialmente alrededor de los ojos y en el hocico, crecimiento exagerado de las uñas, úlceras en la piel y hemorragia nasal.

Hay que estar atentos si la mascota presenta alguno de estos síntomas y si aparece llevarlo al veterinario:

Caída del pelo especialmente alrededor de los ojos y las orejas.

Fatiga.

Pérdida de peso.

Seborrea escamosa (caspa).

Crecimiento exagerado de las uñas.

Úlceras en la piel.

Hemorragia nasal.

La historia de “Cati”

Luciendo un vestido rosa y un par de moños en sus orejas, Cati posó para la cámara. En la página de rescate de animales llamada “Adopciones Responsables Posadas”, su administradora posteó el sábado 10 de octubre: “Ya hace una semana que publiqué la adopción de Cati y, por más compartidos que tuvo, ninguna persona me escribió por ella”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Qué triste por Cati, que nadie la quiera porque está ‘enferma’, y lo pongo entre comillas porque ella lleva una vida normal como cualquier otro animalito: juega, corre, ladra como toda una guardiana, es súper mimosa y come el mismo alimento que los otros. Simplemente toma una pastilla todos los días”.

Sobre esa línea, manifestó en el mismo texto que en los últimos días una persona le consultó sobre alguna perra adulta en adopción, por lo que le mostró los animalitos disponibles, entre ellos Cati. “Su contestación fue: ‘Quiero una que esté sana’. ¡No quiero pensar en que si le entregan un animal sano que después se enferma, lo descarten y ya no lo quieran!”, lamentó sobre lo ocurrido.

Al final del posteo indicó: “Igualmente voy a seguir publicando -por Cati- en la espera de una persona con un corazón enorme que sí quiera adoptarla. Ayudemos a Cati para que encuentre un hogar para siempre”. Para aquellos interesados, la administradora acotó su número telefónico: 3765-009724 y pidió la colaboración de la gente para seguir difundiendo el caso.

AV-EP