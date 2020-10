Rovira explicó a Massa cómo pueden funcionar los bonos verdes misioneros

El Presidente de la Legislatura misionera y titular de la Renovación, Carlos Eduardo Rovira, le explicó a su par del Congreso de la Nación, Sergio Massa, cómo puede instrumentarse el sistema de bonos o activos verdes, en virtud de las potencialidades que posee Misiones (más de la mitad de la biodiversidad del país, el único resto de bosque atlántico) y la capacidad de entregar oxígeno y absorber dióxido de carbono.

Fue en ocasión de la visita del actual titular de la Cámara de Diputados de la Nación a Posadas quien vino acompañado por el ministro de Transporte, Mario Meoni, para inaugurar el servicio de pasajeros del tren que une Garupá con Posadas, así como inversiones para el puerto de Posadas.

“No solo la contaminación debe pagar. También se paga por el placer de tener un lugar puro a disposición. El aire puro cuesta más que el aire contaminado”, señaló Rovira.

Y le dio este ejemplo: Cuando un turista visita un hotel en la ciudad, tiene x tarifa, pero cuando visita una reserva en un paraíso natural donde se cuida celosamente el ambiente, la tarifa es tres o cuatro veces más cara porque no hay ningún rastro de contaminación. “Bueno, Misiones es a la Argentina lo mismo: es un nicho natural de aire puro donde se cuidó más del 50% de su superficie; no hay latifundios; no hay grandes extensiones de monocultivo; solamente se producen pequeñas parcelas todas rodeadas de verde, lo que constituye una gran usina de captación de dióxido de carbono por un lado y de liberación del apreciado oxigeno natural, por el otro”.

Rovira explicó que esto cuesta, y esa ecuación hoy no está contemplada en el viejo sistema de reparto de coparticipación, donde el esfuerzo de los misioneros siempre viene rezagado por décadas, somos los únicos custodios de esta riqueza. El Coronavirus no llegó acá porque el aire es puro y la gente respiró sano, por eso en Misiones no hay Coronavirus.

Purificadora de aire

A Misiones la tendrán que honrar los grandes generadores de dióxido de carbono que felizmente son pocos, y todo el país, porque el algoritmo es macro. Los efectos de purificaciones de los 3 millones de hectáreas del territorio de Misiones se reflejan en principalmente en todo nuestro país, empezando por las provincias mesopotámicas, que hoy están integradas. Es un principio ecológico que el país central unitario no lo tuvo en cuenta hasta ahora.

El país le debe a Misiones porque la ecología es un tributo por el cuidado, un tributo saludable por la contribución al ambiente, a la salud, a la sociedad. Misiones emite oxigeno O2 y capta dióxido de CO2, las dos vías

“Misiones es una usina inagotable renovable, y el oxígeno hoy es un bien, que posee un valor de mercado, y nosotros estamos entregando ese bien a nuestros hermanos y deben pagarlo, tiene un costo, no es un bien universal, extendido, no es un bien libre, sería el termino económico, es un bien escaso, el cambio climático entre otras cosas es la demostración que los bienes naturales insustituibles para la vida humana son escasos y hay que cuidarlos y tienen un precio, la contabilidad mundial es un hecho, ya antes de la pandemia, los bloques más organizados como la unión europea están al frente de esto”, añadió el líder de la Renovación misionera.

Y tienen metas y plazos muy concretos para eliminar los gases del efecto invernadero (GEI) con reducciones drásticas, y plazos cortos. So pena de multas crecientes, todo tiene un impacto económico, porque la evolución demostró que solamente castigando económicamente a los individuos se encuentra el efecto deseado.

Misiones es el mayor yacimiento y productor de O2 y sumidero de anhídrido carbónico C02. tenemos un cerco, o sea, un cinturón de salud, encomiable y eso es un factor de primer orden para tener los resultados que tenemos.

El bono verde

Misiones ya posee una secretaría de Cambio Climático. Y desde allí, con su flamante titular, Patricio Lombardi, se piensa en un “bitcoin verde”, o transformar en bonos el beneficio de respirar sano.

La condición única de la provincia como poseedora de la mayor biodiversidad del país, así como la poseedora de la única mata atlántica de bosque existente en la selva misionera como residual de la eco-región que comparte con Paraguay y Brasil, todo esto suma a favor de estas pretensiones de los misioneros.

La idea fue impulsada por Rovira. “Su principal tarea es encargarse de llevar adelante la agenda del cambio climático y tendrá como funciones: asistir al Gobernador en todo lo inherente la planificación y ejecución y control de las políticas, acciones y obras relacionadas con el cambio climático; establecer medidas para la mitigación emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando el desarrollo sostenible, adoptar todo tipo de medidas y efectuar el seguimiento y la evaluación del cambio climático, promover el desarrollo e investigación de las distintas formas de protección; articular acciones con los municipios, demás ministerios y organismos para el cumplimiento de sus funciones”, fundamenta el legislador.

La idea es generar un bitcoin verde. El aire puro que genera Misiones se traducirá en una criptomoneda que le generará dividendos por el rol imprescindible que tiene para el bienestar del mundo. Por sus características únicas en el país, solo la provincia detenta esa potestad.

La sanción regirá para los contaminantes. A modo de ejemplo: el industrial petrolero que contamina se pregunta “¿Cómo hago para morigerar los efectos de mi accionar?”

La respuesta será: “Y bueno, usted dañó al contaminar. Entonces deje la indemnización acá en este título o acciones paliativos del calentamiento por efecto invernadero”.

Se presentará a al Ministro de Economía, Martín Guzmán, y al Presidente Alberto Fernández un pedido concreto para que le otorguen una desgravación impositiva a todas las explotaciones petroleras que hay operando comprando los bonos verdes.

Y Misiones se constituye así en la primera en tener una contabilidad de este tipo: va a certificar contra el efecto invernadero porque “somos la usina descontaminante del país y hay que mantenerla. Se va a crear una plataforma de contabilidad financiera para permitir inversiones y colocaciones que ya es un hecho en todos los mercados de valores del mundo”, se esperanzó un funcionario del gobierno.

