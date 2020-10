Música: Los Abuelos de la Nada lanzaron una versión de “Lunes por la madrugada” junto a Ricardo Mollo y Manuel Moretti

Con Ricardo Mollo, Manuel Moretti y Gato Azul Peralta en voces -grabado entre los meses de junio y agosto de 2020- el corte de “Lunes por la madrugada” formará parte del próximo disco Los Abuelos de la Nada & Amigos, donde aparecerán grandes invitados que forman parte del regreso.

Benjamín Amadeo (“Costumbres Argentinas”), El Kuelgue (“No se desesperen”), Los Tipitos y Gringhi Herrera (“Tristeza de la ciudad”), Connie Isla y Miguel Zavaleta (“Chalamán”), Javier Malosetti (“Cosas Mías”), Frankie Langdon y Gringui Herrera (“Así es el calor”); entre otros son los encargados de prestar su voz al nuevo trabajo de Los Abuelos.

“Con Miguel no tuve relación directa. Pero en el 80/81 tocó en el Auditorio Buenos Aires, y esa noche yo también tocaba. Dio un show muy loco. Esa noche había tocado con Andrés también con él y ese día se olvidó uno de sus accesorios de percusión y años después se lo devolví. Tuve mucha más relación con Andrés, Cachorro y el “Vasco” (Gustavo Bazterrica) que con Miguel. Pero admiré siempre la poesía que tenía. Era un tipo super creativo y con un espíritu de libertad tremendo. Logró componer canciones hermosas”, describió Mollo.

Por su parte, Manuel Moretti explicó: “Yo me acerqué a la canción, gracias a Spinetta y Miguel Abuelo con Buen día, día. Quedé impresionado con la simbología. Soy todos tus olvidos y de tus olvidos aparece mi alimento. Siempre fue mucho Miguel para mí, un faro. Ultrasenbilidad de poeta recontra formado y a la vez callejero, una combinación extraordinaria. Fui siempre un gran admirador de Miguel. Para mí es un honor maravilloso que Gato me haya invitado a cantar Lunes, y que también esté Ricardo Mollo para mí es una Felicidad total. Que el hijo de Miguel me invite a cantar una canción de los extraordinarios Abuelos de la Nada, un honor absoluto”.

“Quedó buenísima, suena terrible y la onda que le metieron Ricardo y Manuel Moretti es extraordinario. Estamos todos super felices por éste nuevo lanzamiento. Mantuvimos la onda original pero le aportamos mucho de nosotros también con dos invitados de lujo”, resaltó Gato Azul en un comunicado.

“Lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor. Días en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor”, cantaba Miguel Abuelo a mediados de los ’80.

Este clásico formó parte del disco Himno de mi Corazón (1984). “Noches de melancolía pateando en una ciudad vacía y en la oscuridad te busco a vos”, describe en otra de las estrofas.

“Tengo la sensación muy clara de estar en un micro a la madrugada del último show del domingo, volviendo a mi casa de algún lugar del Gran Buenos Aires. Ahí arrancó la letra, con toda esa cosa de melancolía de estar solo de gira”, describió su autor Cachorro López en el libro Antología del rock argentino, de Maitena Aboitiz.

“Refleja ese momento de los viajes continuos, las ciudades vacías, la noche, estar despierto cuando el mundo duerme y estar separado de tu pareja por motivos de trabajo”, agregó Cachorro López sobre el origen del clásico. “Primero salió la melodía y después la letra”, resaltó.

Los Abuelos de la Nada reprogramaron su gira para 2021, que los llevarán por México, Bolivia, Chile, Perú y Argentina, donde se presentarán en el Teatro Opera el 26 de marzo de 2021. Además, en la Argentina ya tienen fechas confirmadas para abril y mayo en Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza y San Juan.

Fuente TN

AD-CP+EP