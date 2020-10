Eldorado: el Hospital Samic es pionero en administrar un medicamento para el ACV en ventana terapéutica

Así lo afirmó Fátima Pantiu, médica neuróloga del Hospital Samic Eldorado. Por ser los primeros en aplicar este medicamento en Misiones, el martes que viene la doctora Pantiu disertará en el Foro de ACV del NEA «Angels», donde habrá importantes especialistas en el tema. Pantiu recordó que el ACV es la 3° causa de muerte y la 1° de discapacidad en Argentina.

Fatima Pantiu – Misiones Online

El Hospital Samic de Eldorado es el primero en la provincia de Misiones, en aplicar el tratamiento trombolítico con Rtpa o Actilyse (Activador Tisular del Plasminógeno) a pacientes que han sufrido Accidente Cerebrovascular (ACV) isquémico en ventana terapéutica.

«Por lo general los eventos isquémicos constituyen el 80% de los casos. Y el único medicamento aprobado por la FDA (ente internacional que aprueba el uso de los medicamento) para su aplicación es el RtPA o Actilyse que actúa eliminando el coágulo que obstruye la arteria que hace que el cerebro no reciba sangre, ni oxígeno y se produzca la isquemia (muerte celular). Cuando esto se produce, hay un déficit motor- neorológico en el paciente, puede ser una debilidad en el brazo o pierna, en el habla o en la visión. Y cuando comienza con los síntomas, tenemos 3 horas desde el minuto 0 para poder aplicar este medicamento, a eso le llamamos ventana terapéutica» explicó la médica neuróloga.

Además detalló «cuando el paciente llega se le hacen una serie de preguntas, luego una tomografía cerebral para descartar que no tenga un ACV hemorrágico (porque en ese caso no se puede usar el medicamento) pero gracias a Dios solo el 20% de los casos es hemorrágico».

Y agregó «el medicamento es altamente eficaz, disminuye la morbimortalidad a los 3 meses, hay estudios que comparan pacientes que recibieron el medicamento y que no, y hay un 12% que han presentado una mejoría en la morbimortalidad, no han presentado nuevos eventos isquémicos y no han presentado complicaciones. Es decir que puede resolver el foco del paciente con su admnistración o disminuir la discapacidad que le puede quedar al paciente por presentar un ACV. Es decir, que hace que la reversión de los síntomas sea prácticamente inmediata y no deja secuelas. Y además ayuda a prevenir el evento a los tres meses».

Foro de ACV del NEA

La doctora Pantiu dijo también que «nosotros contamos con este medicamento y ya lo aplicamos a dos pacientes con muy buenos resultados y ahora nos invitaron al foro del NEA «Angels» que busca capacitar a todo el personal tanto enfermeros, administrativos, médicos y paramédicos, con el fin de que estén atentos a los síntomas y puedan trasladar lo más rápido posible a la persona con síntomas hasta el Hospital para que se le pueda aplicar el medicamento».

En ese marco comentó que el Foro contará con la presencia de destacados médicos de Argentina que son especialistas en ACV y abordarán el tratamiento en «ventana terapéutica». En referencia al tema indicó que «en ese sentido es importante resaltar la presencia de la Dra Zurru, quien a nivel nacional es una destacada especialista en este tema, y es un referente nacional».

Con respecto a su disertación la médica neuróloga de Eldorado- Fátima Pantiu manifestó que «con mucha alegría y orgullo me preparé para participar como disertante en este Foro sobre ACV, donde me invitaron porque en Misiones somos pioneros en aplicarlo».

Pantiú es neuróloga egresada de la carrera de especialistas UBA, ex residente del Hospital Británico de Buenos Aires y miembro de la Sociedad Argentina de Neurología y médica neuróloga de planta del Hospital Nivel III Samic de Eldorado.

Reconocer los síntomas de ACV salva vidas

El ACV (accidente cerebrovascular) es un ataque que sucede siempre que el flujo de sangre que va al cerebro se ve interrumpido o se reduce considerablemente. Es importante recordar que dicha sangre contiene oxígeno y una gran cantidad de nutrientes necesarios para que nuestro tejido cerebral. Cuando las células que se encuentran en esta zona de nuestro cuerpo dejan de recibir oxígeno, rápidamente las mismas comienzan a morir. Cuando esto ocurre, el ACV comienza, y supone una completa emergencia médica que requiere de atención especial en el menor tiempo posible, ya que puede ser mortal. Los síntomas pueden ser:

– Irregularidades al hablar y comprender: Uno de los síntomas principales del ACV suele ser tener problemas a la hora de mantener una conversación y comprender aquello que se le está diciendo. Además, puede tener confusión con respecto al lugar en el cual se encuentra y arrastrar las palabras que está intentando decir.

– Parálisis: Por lo general la forma más común que muestra a simple vista que una persona está sufriendo un ACV, es la parálisis que le ocurre en el rostro, en los brazos o en las piernas. Por lo general, es la cara la primera en paralizarse, sobretodo en un solo lado de la misma. De ser este uno de los síntomas que más rápido se observan, pon a prueba al paciente y pídele que suba ambos brazos, si uno de ellos se cae, es porque estás ante un ACV.

– Dificultar para ver: Otro de los síntomas que presenta el afectado suele ser tener dificultad para ver a través de ambos ojos. En ocasiones se torna la vista oscura en uno de los ojos o se ve doble de forma repentina. Es necesario prestar atención a este síntoma ya que puede confundirse con otra situación, pero en el ACV no se puede perder tiempo.

– Dolor de cabeza: Por lo general, el dolor de cabeza es el síntoma al que menos les prestan atención ya que suele ser una patología muy común en una gran cantidad de personas. Sin embargo, en ocasiones suele estar acompañado de vómitos y mareos, y en otras ocasiones de alteraciones en la conciencia.

– Problemas al caminar: Por último, es posible que quienes están sufriendo un ACV, tengan problemas repentinos para caminar, por lo que tropiezan en diversas ocasiones, perdiendo el equilibrio y la coordinación. Este es otro de los síntomas más visibles del ACV.

Si estás con alguien que presenta uno o más síntomas, aún cuando sea en menor medida y puedan confundirse con otra patología menos grave, es necesario que recurras al médico, y mientras esto ocurre, no debes quitar tu atención del individuo.Mientras le vigilas y observas que los síntomas vuelven, realiza los siguientes pasos con el fin de movilizar al paciente:

Pídele al afectado que sonría durante un minuto y observa de forma detallada si su cara se cae en un lado.

Pídele que suba ambos brazos y observa si puede hacerlo o si uno de ellos se le dificulta al moverlos. Si estando arriba uno de ellos se cae, debes alarmarte.

Haz que el afectado repita varias veces una misma oración y observa si en todas las ocasiones logra hacerlo o si en algún punto comienza a confundir las palabras o las arrastra.

Llama a emergencia, recuerda que el tiempo es oro y que no se puede esperar por una consulta del médico si alguno de estos signos están frente a tus ojos.



