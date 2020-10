El Gobierno llamó a seguir fortaleciendo el proyecto colectivo del Frente de Todos

El Gobierno aseguró que «no hay tensiones» en el seno del Frente de Todos, reafirmó su convicción de que la «unidad» es la clave para enfrentar la crisis causada por la pandemia de coronavirus y reivindicó la idea de seguir fortaleciendo el proyecto colectivo de gestión para que los sectores «conservadores» no vuelvan al poder.

El presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, descartaron fisuras en la coalición gubernamental y exhortaron a defender la unidad frente a los ataques de un sector de la oposición, en reportajes difundidos este domingo en la página web El Cohete a la Luna y en las radios Mitre y CNN.

«Creo que la inmensa mayoría de nosotros entiende dónde estamos parados. Todos tenemos un común denominador sobre el que no hay dudas, que es no volver a permitir el desarrollo del conservadurismo en la Argentina», afirmó el Presidente, en una entrevista publicada por El Cohete a la Luna, en la que aseguró además que «está equivocado» quien pretenda poner distancia entre él y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Subrayó el hecho de que la celebración del Día de la Lealtad, el próximo 17 de octubre, es de «todos» los peronistas y advirtió: «Si alguien está pensando hacer un acto para que yo tome distancia de Cristina, se equivoca, porque no lo voy a hacer; lo que más necesitamos es estar unidos».

«Creo en los proyectos colectivos. En este tiempo me ha tocado a mí estar al timón, pero soy parte de este proyecto. Una vez me fui, dos veces no me voy», aseguró Fernández y recomendó que cualquiera que busque «fortalecer al Gobierno» deberá hacerlo fortaleciendo «a todos».

Insistió con que éste es su «último proyecto para que todos juntos no permitamos que el conservadorismo nunca más vuelva a hacerse cargo de la Argentina» y graficó: «Si hay algún compañero en la CGT que piensa que la solución es tirar a otro compañero o compañera por la ventana, conmigo no cuenten, porque aquí hacemos falta todos».

Incluso, comentó que el dirigente Roberto Lavagna, quien no integra el FdT, le dijo que era «muy importante» que él y su vicepresidenta estén «muy unidos», con un «análisis muy parecido» al suyo.

«Cuánto valoro su opinión. Me dijo: hay muchos que quieren que vos tomes distancia de Cristina, eso sería lo peor que le puede pasar al país. Eso no quiere decir que Cristina y yo pensemos exactamente igual en todo, pero en lo básico y en el compromiso central no tenemos ninguna fisura», explicó Fernández.

En tanto, en declaraciones a Radio Mitre y CNN, Cafiero aseguró que el FdT está alineado detrás del Presidente, se comprometió «a la unidad en la diversidad» y consideró que sería injusto, luego de ganar las elecciones con esa consigna, «volver a una visión hegemónica» del espacio.

«Promovemos el diálogo y el debate político, ahora hay cuestiones que planteamos que hay que discutirlas puertas adentro, para no darle de comer a esa parte de la oposición que lo que busca es dividirnos», sostuvo Cafiero.

En ese marco fue taxativo: «No hay internas adentro del Frente de Todos. Está vigoroso, trabajando con una agenda amplia, y sobre esa agenda hay opiniones distintas, pero no tienen ese volumen, no está en tensión el Frente de Todos. Pensar que el FdT está en tensión y Juntos por el Cambio no, cuando se espiaban entre ellos, es una vara bastante inequitativa».

Consideró además que «hay cierta comidilla de editorialistas políticos» porque «les rinde más hablar de crisis y conflictos» como parte de su «modelo de negocios», pero repitió que «no hay tensiones reales».

Además, el jefe de Gabinete cuestionó a los referentes de Juntos por el Cambio que promueven la marcha de mañana en contra del aislamiento obligatorio, algo que ha ocurrido -con variadas consignas- los últimos feriados nacionales, con protestas en el Obelisco y en otros puntos del país.

En ese sentido, el ministro coordinador dijo que «se busca dañar al Gobierno y provocar este tipo de manifestaciones», que se convocan cuestionando «las medidas, la ciencia, los resultados de las elecciones del año pasado», es decir diversos planteos que, para Cafiero, significan que «claramente se quiere cuestionar al Gobierno».

Cafiero marcó que los dos presidentes de las fuerzas mayoritarias de Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich, del PRO) y Alfredo Cornejo (de la UCR) tienen esa postura, al igual que el expresidente Mauricio Macri.

En particular, consultado sobre el encuentro virtual donde ayer Macri pidió «normalizar el país» y criticó lo que llamó «cuarentena eterna», Cafiero sostuvo: «Ahí te das cuenta de que Macri no entiende nada porque no sabe nada», puesto que «hace meses el 90% de las actividades productivas del país están trabajando», a excepción -reconoció- del turismo.

Fuente Télam

