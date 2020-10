Juicio por el crimen de Pablo Fraire: un debate cargado de tensión que se dilucidará en la sentencia final

El pasado viernes culminó la ronda de testimoniales y presentación de pruebas del juicio por el asesinato de Pablo Fraire (28 años), donde se juzga a Gabriel Cristóbal “Gaby” Leal (43 años) y el próximo 16 del corriente mes se realizarán los alegatos, y posiblemente, ese mismo día se dicte la sentencia.

Fueron nueve jornadas de debates no exentas de del nerviosismo y tensión de ambas partes. Por un lado los familiares de la víctima pidiendo justicia y la prisión perpetúa del acusado y por el otro, afuera del recinto del Tribunal Penal 2, la familia de “Gaby” Leal y representantes de organizaciones sociales reclamando su liberación por considerar que “es inocente” y que el “caso fue armado”.

La presión fuera del recinto de los manifestantes tuvo su ebullición el vienes pasado, cuando declaró el oficial de policía, Diego Guarda, señalado por los familiares de “Gaby” Leal, como “uno de los responsables de armar la causa”. También declaró el policía, Antonio Comes, ambos de activa partición durante las investigaciones del crimen.

El grupo de Infantería de la Policía de Misiones (G.I.E.R.) desplegó un fuerte operativo de seguridad en el Tribunal Penal 2, para proteger a los protagonistas del debate. Finalmente la situación no pasó a mayores y pudo terminar la ronda de audiencias.

Durante las testimoniales, declararon 26 testigos –entre ellos el acusado y peritos que participaron de las pericias del alevoso crimen ocurrido el 22 de noviembre de 2002 en el barrio Alta Gracia de Posadas. Cabe recordar que la causa tiene dos hombre más condenados a prisión perpetua. Se trata de Oscar “Poli” Castel y Gustavo “Axel” o “El Porteño” Alvarenga, quienes recibieron la máxima sentencia el un juicio celebrado en 2009, mientras que Leal estaba en España, donde luego fue detenido y extraditado a la Argentina, en el 2013.

Durante las audiencias, Leal hizo uso de la palabra y se declaró inocente, tratando de desvincularse del caso, desacreditando además, una pericia clave que lo involucra, como es una prueba de ADN compatibles con manchas de sangre y un pelo, supuestamente suyo.

En su declaración dijo: “A mí me detienen en 2013, son once años después (de la muerte de Fraire), y en 2014 me hacen el ADN. Después de tanto tiempo yo me pregunto cómo pueden encontrar un pelo mío, siendo que en la primera instancia de la investigación jamás se encontró nada. Aparezco yo y me encuentran un pelo. Es una duda que tengo”.

Cabe mencionar que el estudio de ADN a “Gaby” Leal determinó un perfil genético de compatibilidad del 99,9 % con la muestra de pelo encontrada en la remera de Pablo Fraire. Desde la defensa del acusado ponen en duda la validez de estudio genético realizado, después de mucho tiempo –más de 10 años- sobre un elemento, como lo es el pelo en cuestión.

En cambio, desde la ciencia opinan que los rasgos genéticos –por ejemplo en un pelo- pueden quedar cerca de 40 años. El debate sigue abierto sobre esta cuestión y se verá en la sentencia final cual posición será tenida en cuenta, con las demás pruebas y testimoniales recogidas en los nueve días de audiencias.

JS-EP