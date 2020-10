Padres y alumnos se convocaron para manifestar su rechazo a las reformas educativas en liceos militares

Padres, alumnos, profesores y egresados del Liceo Naval Militar “Almirante Storni” de Posadas se manifestaron esta tarde frente al establecimiento rechazando las reformas educativas que intenta implementar el gobierno nacional en todos los institutos con orientación militar. «No es la primera vez que intentan realizar la reforma, es algo reiterado«, contó un egresado.

Pasada las 18 horas, sonó el himno nacional argentino y comenzó a nivel nacional una manifestación en rechazo de las reformas que planifican implementar el Ministerio de Defensa de la Nación, a través de un decreto. La actividad se desarrolló en los 9 liceos navales militares que existen en el país.

Según manifestaron los presentes, no están de acuerdo con la nueva matrícula que pretenden comenzar a implementar desde el año próximo. En este marco, alumnos, padres, egresados y familiares de distintas partes del país se movilizaron levantando la bandera celeste y blanca.

Entre los puntos claves que intentan modificar, la familia militar explicó que las modificaciones permitirá perder la esencia que tienen los liceos. Es decir, las modificaciones tendrían que ver con el manejo de armas de fuego, la instrucción y práctica de tiro y también el cambio de contenido académico en los futuros egresados.

Si bien en Misiones la marcha comenzó el martes, la actividad de hoy se dio en simultáneo con los otros liceos que existen a lo largo y ancho del territorio nacional. La manifestación se da en un marco atípico debido a la pandemia del coronavirus.

Presentes en el reclamo a las reformas educativas

En agosto se publicó la resolución 255/2020 del Ministerio de Defensa que establece algunas modificaciones para la formación dentro de los liceos navales militares que existen. Los padres están disconformes y señalan que esclarezcan la situación porque sino el liceo perdería su esencia y pasaría a ser solamente un bachillerato.

Con banderas argentinas y carteles diciendo no a la reforma, los padres se congregaron frente al establecimiento, ubicado sobre la Avenida San Martín al 1890 y manifestaron que “las modificaciones que están planteando no son muy claras, no dejan en claro cuales son los resultados finales. Están pretendiendo sacar la práctica de tiro y modificarla por una práctica con simuladores, pero tampoco hay simuladores”, dijo María Florencia Coll, Secretaria General de la Asociación de Padres del Liceo Naval Militar Almirante Storni.

Añadió “los chicos se reciben como oficiales guardiamarina y pertenecen a la reserva, y ahora, con estas nueva medidas no se sabe si es que, los chicos van a salir egresados como guardiamarina porque dicen que a partir de los 18 años tienen ratificar su condición de guardiamarina, el tema es que, hay chicos que se reciben a los 16 y otros a los 17 y deben esperar hasta los 18 años para ser operativos”, se preguntó Coll.

La norma fija que a partir de 2022 los cadetes de primero y segundo año de los liceos militares solamente podrán recibir conocimientos teóricos sobre el uso de armas, mientras que los de tercer año y cursos superiores realizarán prácticas de tiro en simuladores, como lo dispone la resolución 255/2020, que firmó el ministro de Defensa, Agustín Rossi .

#Educación Reforma de los Liceos: cuestionan la resolución presentada por Defensa de Nación y afirman que «todos estos cambios pretenden convertir los colegios militares a comunes» @liceostorni https://t.co/p4Lxk9lAA9 pic.twitter.com/1c2nIiFp94 — misionesonline.net (@misionesonline) September 29, 2020

Maximiliano Azeves, egresado del Liceo comentó que las reformas que quieren implementar se deben pura y exclusivamente a una ideología política y que al estar en contra del plan pedagógico que realizan intentan modificar.

“Los intentos de cambios estructurales a los liceos han sido relacionado con gestiones de gobierno que han coincidido con la formación que tiene y el tipo de plan pedagógico”, señala Maximiliano Azeves, egresado.

AR-EP