Una gendarme embarazada que llegó de Buenos Aires es el primer caso de coronavirus en San Pedro

Este viernes 9 de octubre, se confirmó el primer caso de COVID-19 en la localidad de San Pedro. Se trata de un personal esencial que vino de la provincia de Buenos Aires padeciendo de la enfermedad.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

Así lo confirmaron desde el área de salud de la localidad donde comentan que actualmente, la paciente se encuentra bajo aislamiento domiciliario y también aquellos con quién tuvo contacto, cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos.

Se ruega a la población en general que al salir de sus casas, cumplan con el protocolo sanitario obligatorio que consiste en el uso de barbijo/tapaboca y la distancia social.

También, se recuerda que se aplican multas considerables a aquellas personas que no cumplan con las medidas de seguridad. De no ser necesario, se solicita que no salgan de sus casas.

DL-CP