Con pautas para dar los primeros pasos en el mundo de la transformación digital, inició el ciclo de capacitaciones a las Pymes que organiza el Clúster SBC Misiones

Hoy arrancó el ciclo de capacitaciones en transformación digital impulsadas por el cluster SBC Misiones. En el ciclo, que se enmarca dentro del programa “Transformación digital de Pymes Misioneras”, por iniciativa y coordinación del Clúster SBC Misiones, se impulsará la transformación digital de las PyMEs misioneras. La Ing. Gladys Neuendorf, presidenta del Clúster SBC Misiones dio inicio a esta serie de charlas, incentivando a los participantes a perder el miedo a estos cambios.

La presidenta del cluster Gladys Neuendorf dio la bienvenida a los participantes de este ciclo de conferencias con la charla: «Primero pasos para la transformación digital» y afirmó que “desde el cluster buscamos la forma de llegar a todos ustedes por una transformación que les sirva y les permita avanzar y no que les digan lo mismo”.

Las capacitaciones cuentan con el apoyo del Gobierno de Misiones y de cámaras empresariales y cooperativas, en los diferentes sectores de toda la provincia.

Gladys Neuendorf, quien se desempeña en el área de Sistemas hace 14 años y brinda servicios a diversos sectores productivos de Misiones tales como el logístico, salud, forestal y ganadero, explicó que la transformación digital no se trata exclusivamente de la incorporación de tecnología, sino que implica una transformación cultural orientada al “pensamiento digital”.

Agregó que el objetivo de estos talleres es que puedan acceder al diagnóstico de sus pymes y al acompañamiento de un equipo interdisciplinario de los cluster. “La idea es que la empresa se inscriba y haga su diagnóstico y le interese el tema de subirse a la transformación digital y hacer un cambio en el proceso”.

Invitó a las empresas participantes que se comprometan y salten de un autodiagnóstico a un diagnóstico.

“Los desafío a que se animen, a que cuente las experiencias propias y pueden compartir ideas. Busquemos la forma. ¿Si no nos ayudamos entre las pymes, quién nos va a ayudar?”.

¿Cómo lograr la transformación digital de nuestra empresa?

Según Neuendorf hay tres pasos a seguir para lograr esos cambios:

Analizar la cadena de información: pensaremos en el cliente como destinatario de nuestros productos

2. Analizar los sistemas de información

3. Evaluar de la información disponible

Transformación digital: Áreas que conforman una empresa transformada

Durante la charla, la especialista explicó que una empresa transformada se divide en cuatro grandes áreas que van a componerla, cuando tenga madurez digital elevada y que según la especialista “es un camino a seguir que requiere compromiso”.

1. Cultura de la empresa:

“No es lo mismo la digitalización del kiosko del barrio que de una empresa de turismo”, por eso sostuvo que debe estar orientada al cliente y afirmó que dentro del aspecto cultural y la predisposición al cambio, toda empresa debe tener apertura a la innovación y tener la dinámica de repensar lo que se hace.

Según la experta, es analizar qué nos falta además de tecnología para hacer los cambios, qué acciones basadas en conocimiento en datos disponibles

2. Recursos:

Después de que las personas de la empresa entienden que debe haber una transformación digital inicia el proceso de identificar los recursos.

“Si viene alguien con una nueva idea, no porque no sea la del jefe significa que no sea buena. En los recursos debemos tener la capacidad de capacitar. Que nuestro personal sepa usar las herramientas digitales”, explicó.

“Con la capacitación se generan datos que deben ser procesados y posteriormente comunicados”, indicó. “Si no nos comunicamos no podemos trabajar en sinergias para tener un trabajo eficiente”.

3. Sistemas de información:

Para Neuendorf continuamente las empresas están recibiendo información, pero ¿cómo procesarla y cómo hacer la entrega de esos datos? Para ello, recomendó estar estar actualizados en los sistemas. “Debemos prepararnos y procesar esta información y necesitamos un acceso al punto real, así como una infraestructura para el procesamiento”.

4. Estructura organizacional:

La presidenta del cluster explicó que en esta etapa hay un alto grado de responsabilidad de parte de los talentos dentro de la empresa y los colaboradores. “Ya no es mi empresa, es nuestra empresa y a esto se suma la gestión A que es poder tomar decisiones rápidas”.

Cronograma de las capacitaciones

