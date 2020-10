Informan un promedio de 13.052 casos diarios de coronavirus en los últimos 7 días

El Ministerio de Salud informó esta mañana un promedio diario de 13.052 casos de coronavirus en los últimos siete días, con una tasa de mortalidad de 500 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,67% sobre los casos confirmados.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 15.454 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina, con una tasa de incidencia de 1.887 cada 100.000 habitantes, 856.369 el total de infectados hasta el momento y 4.043 las personas que se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva.

La ocupación de camas de cuidados críticos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia 63%, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es de 63,3%, mientras que en Río Negro es de 88%, en Mendoza es de 81%, en Tucumán de 80% y en Santa Fe de 78%.

Son 684.844 los pacientes con coronavirus que recibieron el alta, cifra que se corresponde con más del 80% de los casos reportados desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado.

Al encabezar el reporte federal que emite la autoridad sanitaria, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que hoy tendrá lugar la reunión del Consejo Federal que reúne al ministro de Salud, Ginés González García, con los responsables de las jurisdicciones para seguir trabajando en el «fortalecimiento» de la cooperación entre ambos niveles gubernamentales, que incluye el despliegue de equipos interministeriales en las provincias.

«(El encuentro es) para seguir trabajando, como el primer día, en esta etapa de fortalecimiento federal, con esta estrategia de búsquedas activas intensificadas, con las diferentes tecnologías para la gestión de los casos, también con una presencialidad con equipos de salud en Salta, Santa Fe, Santiago del Estero», explicó la funcionaria.

Reporte Matutino Compartimos información sobre la situación epidemiológica actual en relación al COVID-19 en nuestro país. + info: https://t.co/HOUX9FlVgl#CuidarteEsCuidarnos #ArgentinaUnida pic.twitter.com/v7bgtcqg4Q — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) October 9, 2020

El reporte de hoy se centró en el impacto del coronavirus en niños, niñas y adolescentes. Según se detalló, la enfermedad alcanzó a 56.064 menores de 18 años (un 7% del total general de positivos), con una tasa de incidencia de 493,5 cada 100 mil habitantes de ese rango etario, en el que se produjeron 52 fallecimientos.

En relación a las edades de «ocurrencia», en menores de 3 años fueron 13.697 casos; en menores de 5, 11.857; entre 10 y 14 años, más de 15 mil; entre 15 y 19 años es de 31.160.

La mediana de edad en esta población es de 13 años y los síntomas más frecuentes son la fiebre, tos, dolor de garganta, cefalea y dolor muscular.

Vizzotti señaló que existe la particular condición de infectados sin fiebre, pero que registran los otros síntomas a los que se le agrega la diarrea.

Sólo el 0,4 de los menores con diagnóstico confirmado requirió terapia intensiva, 204 casos, y de estos el 72% requirieron asistencia respiratoria mecánica.

De los 52 casos fallecidos, la mayoría presentaba factores de riesgo.

La funcionaria, además, dedicó un párrafo a 41 casos que presentó lo que se conoce como Síndrome Inflamatorio Multisistémico, que afecta a múltiples órganos y genera «shock o hipotensión», y que se encuentra como uno de fenómenos contemplados para la investigación de posible infección por Covid-19.

«Si bien los niños que no tienen comorbilidades no tienen especial riesgo, el trabajo para la prevención es fundamental no solo para su cuidado sino para interrumpir los contagios y que afecta de manera particular a las personas mayores«.

Del reporte también participó la ministra de Salud de la provincia de Tucumán, Roxana Chala, quien explicó los ejes estratégicos que se llevaron adelante desde febrero pasado en esa jurisdicción para enfrentar la pandemia.

«Creación de consultorios de febriles y circuitos para diferenciar la consulta. Hemos duplicado las camas de internación, hemos triplicado las camas críticas y hemos generado un sistema para controlar la ocupación de camas«, señaló.

Además, destacó que la provincia cuenta con cuatro laboratorios para analizar muestras y que se han implementado consultas por telemedicina, clínicas móviles, entre otras medidas.

Finalmente, ponderó el trabajo intersectorial y interjurisdiccional, con palabras de agradecimiento al Ministerio de Salud de la Nación.

DL-CP