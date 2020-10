Durante todo octubre, en Celluz te ofrecen las mejores promos y vouchers para agasajar a mamá en su mes

Rosana Spaciuk, propietaria de la estetica Celluz, brindó detalles acerca de las diversas ofertas y promociones que presentan durante octubre en marco del Mes de Mamá. Además, de cara a la época estival, indicó que también cuentan con los mejores tratamientos y servicios para lucir espléndidos. Cumpliendo con todos los protocolos sanitarios por la pandemia de Covid-19, en Celluz te cuidan de la mejor manera.

Durante todo este mes, en Celluz (Tucumán n°1057) te invitan a agasajar a mamá de una forma distinta: “Como cada año, en Celluz tenemos muchas opciones y regalos diferentes. Habitualmente uno no piensa en este tipo de mimos y por eso tenemos diferentes vouchers con todos los servicios que ofrecemos como spa, masajes relajantes, tratamientos corporales y también faciales”.



Pese a la situación actual, señaló que no es excusa para dejar de cuidarse. “Comunicándose a nuestro número de WhatsApp 3764-381228 se les dan varias opciones y las formas de pago, además tenemos nuestras promos en ComprasMisiones.com por si uno no quiere acercarse hasta acá. También tenemos la posibilidad de enviarles el link de pago desde donde sea que estén”, explicó.

Precisó que también cuentan con ofertas para días de spa: “Es un momento para que la persona venga a disfrutar y relajarse con masajes, exfoliaciones faciales o corporales y cabinas de ozonoterapia para reoxigenar la piel y los tejidos. Todo esto produce una sensación de relax, buscando el bienestar general: cuando hacemos un regalo de este tipo, apuntamos también a lo espiritual. Produce sensaciones diferentes en las personas”.

“Las mamás estamos siempre atentas a los regalos para un hijo, la pareja o una amiga, pero muchas veces no nos permitimos o no pensamos en que esto nos puede beneficiar. Es la oportunidad ideal para que también sientan ese regalo único. Los vouchers inician a partir de 800, 1.000 y 1.200 pesos, dependiendo de qué incluya”, mencionó.

Se acerca el verano y en Celluz te esperan con los mejores servicios

Spaciuk indicó que en Celluz cuentan con diversos tratamientos no invasivos -es decir no quirúrgicos- tanto para la cara como para el resto del cuerpo. “Ofrecemos tratamientos de última tecnología: reductores, para la celulitis y reafirmantes. No solo apuntamos al problema localizado, sino que armamos un paquete para que realmente el tratamiento dé resultados”, acotó.

En ese sentido, hizo énfasis en la importancia de complementar una buena alimentación con la actividad física y los tratamientos, así como el compromiso de la persona a cumplir con ellos y estar dispuestos a cambiar su estilo de vida o hábitos: “Muchas veces nuestros hábitos hacen que nos relajemos y tengamos las consecuencias del aumento de peso o que aparezcan las alteraciones estéticas”.

En Celluz te brindan una primera consulta de forma personalizada y sin costo: “Venís y te hacemos una evaluación de acuerdo a lo que realmente necesitas ya que cada paciente tiene su plan de tratamiento y esquema de trabajo. Pese a que nos dedicamos más a la mujer, también están incluidos los hombres. Tenemos un público masculino importante porque ellos también se cuidan y atienden su salud”.

Mes Rosa: Celluz se suma a la campaña de concientización por el cáncer de mama

“En Celluz siempre apoyamos estas campañas y haciendo que las mujeres se concienticen respecto al cuidado y la prevención de todas las afecciones, sobre todo del cáncer de mama que es un flagelo que afecta mayormente a las mujeres. Como lo decía, siempre apuntamos al cuidado personal y al bienestar general desde la salud”, manifestó.

Respecto a la metodología de trabajo mediante la aplicación de las medidas sanitarias, sostuvo que “en primer lugar habilitamos el sector de kinesiología, luego la parte de estética y por último el gimnasio, con protocolos estrictos desde el primer día. No aflojamos en ningún momento porque consideramos que es la única forma de que continuemos trabajando adecuadamente, brindando nuestros servicios”.

AV-EP