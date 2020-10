Comerciantes misioneros afirman que las paritarias dadas a nivel nacional no contemplan la problemática que viven las provincias

El integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Nicolás Trevisán, afirmó que lo acordado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que suscribió un acuerdo con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) para otorgarles un bono de 5.000 pesos por seis meses, no contempla las diversas realidades que vive el país. Coincidió Joaquín Barreto de la Cámara de Comercio de Iguazú, quién lamentó que los comerciantes misioneros no vayan a poder afrontar esa paritaria.

Nicolás Trevisan. Radio Libertad

«Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) , y más en este contexto, creemos que las paritarias de nivel nacional no contemplan la diversidad de problemáticas que tiene nuestro país», lamentó Trevisán.

El empresario posadeño dio como ejemplo que no es lo mismo acordar una paritaria para un empleado de comercio Capital Federal que para uno del Soberbio Misiones.

«Hay un abismo de diferencia entre lo que se factura, lo que se produce, los costos, la canasta básica y más ahora en pandemia, que hay muchas ciudades que están en una situación muy delicada y con sectores todavía que no han podido comenzar a trabajar», añadió.

Trevisán señaló que «hay que ser muy cuidadosos con esta paritaria, en el sentido de que tiene que marcar un rumbo respecto a la actualización de la inflación, pero de ninguna manera, en este contexto tan delicado que sea obligatorio para sectores que todavía están cerrados y que realmente no tiene posibilidad ni siquiera de pagar lo que se estaba pagando antes».

El caso del comercio en Puerto Iguazú

Según el integrante de la CCIP «este país es demasiado grande y las realidades y las ciudades en este momento son muy diferentes. Entonces la verdad que, en este contexto, si bien creo que es necesario la paritaria para marcar un poco cuál es la base, creo que también hay que dar un paso más y hay que tener sintonía fina en este sentido y hay que ir un poco sector por sector, ciudad por ciudad, porque hay sectores que están realmente pasándola muy mal».

Trevisán afirmó que, «en el caso de Iguazú, está en el horno. No tiene gente caminando por la calle. Con lo cual pasar una paritaria de 35.000 a 42.000 en este contexto para Iguazú, te diría que es absurdo».

En ese sentido, Joaquin Barreto, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Comercio Exterior y Afines de Puerto Iguazú lamentó la decisión de los gremios nacionales y afirmó que no podrán enfrentar estos costos.

«Este es el peor momento. Desde el comercio de Iguazú no podremos cumplir ya sea en 6 o 20 cuotas no podremos afrontar porque no tenemos los medios», dijo.

Barreto aclaró que no está en contra de algún aumento porque eso repercute en al economía de la ciudad, pero sostuvo que «esta paritaria debería haberse dado en febrero o marzo, no ahora» .

La paritaria establece que, además de las seis cuotas de cinco mil pesos que se entregarán desde octubre hasta febrero, aumentar el básico de 35.790 a 41.790.

Paritarias diferenciadas por provincias

Al ser consultado sobre la posibilidad de realizar paritarias diferenciadas, Trevisan explicó que esa es una discusión de vieja data. «Yo creo que creo que en esta situación corresponde más que nunca, empezar a tener paritarias, como mínimo regionales. No te voy a decir dice que sean provinciales, porque realmente la situación del país es muy diferente».

Afirmó que Posadas está viviendo en una situación de recuperación del sector comercial que aunque es compleja difiere de otras localidades.

«Este panorama es producto de la frontera cerrada y de que hemos tenido un cuidado respecto de la pandemia que ha permitido que general la gente pueda transitar consumir, comprar. Pero lo de Iguazú es, a todas luces catastrófico, con lo cual no podemos cortar con la misma tijera la situación del comercio de Posadas con el comercio de Iguazú».

Comerciantes misioneros viven una crisis

A pesar de la prohibiciones de despidos de personas, manifestó que la situación crítica que vive la economía ocasionó el quiebre de muchos negocios y los comerciantes misioneros se obligaron a cerrar.

«Es muy difícil cuando la situación obliga a que algunos locales comerciales se cierren, no hay no hay ley que impida que uno se funde y quiebre, con lo cual el achicamiento del sector comercial a nivel nacional ha ocurrido, al igual que ha ocurrido en algunos otros sectores».

Trevisán destacó que se debe atacar los problemas de fondo «que la Argentina no es competitiva, está abarrotada de impuestos más impuestos nuevos que vuelven a aparecer, ya tenemos alrededor de 170 impuestos en Argentina. Somos lejos del país con mayor presión fiscal del mundo y ese camino hay que desatarlo porque si no se desata ese camino imposible volver a generar trabajo, volver a a generar sectores que puedan competir a nivel mundial».

Lee también: Comerciantes posadeños aseguran que no están en condiciones de pagar el bono de 5 mil pesos acordado por sus representantes nacionales

El expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Beigbeder cuestionó la medida adoptada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que suscribió un acuerdo con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) sobre un incremento salarial para este año y parte del otro. El empresario afirmó que este aumento fue arbitrario e insostenible.

SPM-CP+EP