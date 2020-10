Lanzaron el Programa Black Friday en Apóstoles

Esta mañana, a través de una videoconferencia desde sala de situación de Casa de Gobierno, se realizó el lanzamiento del Black Friday en Apóstoles que ofrecerá beneficios y descuentos a los consumidores. En esta ocasión con una particularidad, en muchos casos los locales ofrecerán compras de forma online para evitar las aglomeraciones como lo estipula el protocolo de prevención para evitar la propagación del Covid-19.

El evento fue encabezado por el Gobernador de la provincia Dr Oscar Herrera Ahuad, la Intendente de Apóstoles María Eugenia Safrán, los Ministros de Hacienda Adolfo Safrán y de Turismo José Maria Arrúa, Alejandro Haene de la Federación Económica de Misiones, el Presidente de la Cámara de Comercio de Apóstoles Hermes Almirón, autoridades del Banco Macro.

Al respecto, el gobernador de la provincia de Misiones manifestó “celebro la decisión política de María Eugenia, la decisión de la Confederación Económica de la provincia de Misiones de ayudar, acompañar e incentivar para que los diferentes comercios puedan poner a disposición de los misioneros y las misioneras productos con descuentos en estos tiempos tan difíciles. Quiero también apelar a la responsabilidad de los comercios que se adhieren a este Black Friday que es muy importante que lo haga con enorme sinceridad y que sea un elemento que permita el beneficio para la actividad comercial y para los usuarios que van a realizar las compras ese día. Una vez más agradecer al Banco Macro Misiones por acompañar esta decisión, por acompañar la política pública de la provincia, en este caso en una localidad como lo es Apóstoles. La promoción será con importantes descuentos, rebajas significativas de los productos, planes de financiación. Esto también agrega una línea de desarrollo de innovación en los canales digitales que para nosotros es muy importante sobre todo en estos tiempos de pandemia, no tengo dudas que este posicionamiento de la ciudad como un lugar atractivo que permite también atraer al turismo interno. Invito a los misioneros a visitar Apóstoles que se van a encontrar con un lugar con posibilidades para hacer compras pero también disfrutar de la familia” Sostuvo Oscar Herrera Ahuad.

Por su parte, la intendente de Apóstoles declaró “en primer lugar quiero agradecer al gobernador de la provincia, al Banco Macro y en su nombre al gerente, a la confederación económica de Misiones porque esto es un claro compromiso del municipio con la cámara de comercio de Apóstoles también. Es la primera vez que se logra lanzar el Black Friday en nuestra localidad donde el objetivo principal es ayudar en este momento complejo en lo económico para que los comercios puedan ofrecer a los consumidores importantes descuentos; creemos que esto va a ser beneficioso para todos los apostoleños en general y servirá al impulso al movimiento turístico de la zona, es el puntapié para que de acá en adelante se siga trabajando con estos programas” expresó Eugenia Safrán.

Luego, el Presidente de la Cámara de Comercio de Apóstoles comentó “En nombre de la cámara de comercio de Apóstoles queremos fundamentalmente agradecer el apoyo del gobierno de la provincia y de la gestión de María Eugenia, como ella bien lo decía es la primera vez que se va a realizar en Apóstoles para que podamos acceder a una línea de descuentos de facilidades de compras” afirmó Hermes Almirón.

También el Ministro de Turismo declaró “la verdad que esta es una nueva alternativa para generar oferta turísticas para los misioneros así que de esta manera, Apóstoles que está linda y que siempre tiene todos sus jardines bien florecidos y cuidados seguramente va a prepararse con mucha expectativa y con una oferta turística y gastronómica a Disposición de todos los misioneros y de acorde al bolsillo de cada uno que es lo que hay que destacar de este gobierno” afirmó José María Arrúa.

Finalmente, el Ministro de Hacienda y Finanzas manifestó “Participan todos los comercios que pueden hacerlo en el ahora Misiones, estamos hablando de venta de bienes incluyendo hosterías, hoteles y restaurantes. Los comercios que están adheridos al programa no tienen que hacer ningún trámite siempre que no renuncien, en tanto los que todavía no están y quieran adherirse pueden hacerlo hasta el 18 de octubre en la página www.ahoramisiones.gov.ar en la pestaña solicitudes e ingresan los datos para hacer la solicitud de adhesión” Concluyó Adolfo Safrán.

En Apóstoles, el Black Friday funcionará del 2 al 8 de noviembre. Con los beneficios de tarjetas de crédito del 5 al 7 de noviembre. Vale recordar que el 3 y 4 del mismo mes estará vigente el Ahora Misiones

