Alumnos de una escuela rural de Misiones suben a un cerro para tener señal de internet y cumplir con sus deberes 

Una familia de la colonia Los Cedrales ubicada dentro de la localidad de Campo Viera se esfuerza para que sus hijos logren terminar el secundario. Un joven que actualmente cursa el último año de la secundaria y su hermano que está finalizando tercer año se organizan y día por medio deben traspasar una chacra y subir 500 metros hasta un cerro para lograr conseguir señal de internet y de esa manera poder recibir y enviar sus tareas. Los docentes y estudiantes de la zona solicitan que se pueda colocar una torre y así toda la comunidad puede gozar del servicio internet.

La virtualidad no es fácil para algunos. Es que, los alumnos de la Escuela de Familia Agrícola (EFA) N° 1315 deben reinventarse para lograr conseguir sus tareas y también para poder entregar a tiempo sus deberes. Antes de la pandemia, los estudiantes caminaban sin problema casi 20 Kilómetros para lograr acceder al establecimiento.

Las calle de tierra que caminan los alumnos de Campo Viera

La docente Noelia Schmit destacó el trabajo de sus alumnos y decidió viralizar la situación. Según mencionó, había días que ella enviaba las tareas y los chicos no lograban recibir, debido a la falta de señal donde viven. Es así que decidió ir a conocer el lugar donde viven y a donde suelen ir para recibir y enviar sus cometidos. “Los chicos me comentaron que junto a sus padres lograron armar un campamento donde reciben y mandan los apuntes”, relató la docente en diálogo con Misiones Online.

Asimismo, la docente remarcó la intención que tienen de poder lograr conseguir que construyan una torre alta y así toda la zona puede acceder al internet. “El costo de la torre es muy elevado y se complica para los chicos poder pagar. Luego, una vez que esté instalada cada uno decidirá si baja o no el acceso a internet a su domicilio, pero necesitamos de la Torre”,contó.

Según comentó, dentro de la colonia existe una escuela donde están evaluando montar una torre de gran altura para que llegue la señal con internet, pero no logran recaudar el dinero para poder pedir la torre. “Entre mucha familias hablaron para la torre, pero cuesta mucho dinero. En la escuela están todos los aparatos para bajar internet y abastecer a la zona, pero no pueden pagar”, insistió.

Describió que en el pueblo se sabe que los hogares no tienen acceso a internet y que familias enteras se movilizan hacia los cerros donde encuentran señal y así pueden tener contacto con otros familiares, además de cumplir con las tareas escolares.

“La mayoría de los chicos son hijos de colonos y estudian para el día de mañana ser alguien. Todos los días me sorprendo de la voluntad que tienen para poder cumplir con sus deberes, son unos genios mis alumnos”, comentó Noelia, orgullosa de sus alumnos de quinto año.

Ayer domingo decidió ir a conocer a la familia e interiorizarse con sus trabajos. Habitualmente, los chicos caminan casi 20 kilómetros de calles de tierra para lograr llegar a la Escuela de Familia Agrícola. “Ayer caminamos y la verdad que tardamos 50 minutos para llegar desde la escuela hasta la Colonia Los Cedrales”, dijo.

“Los chicos por mensaje siempre me decían -nosotros tenemos que ir hasta la palta para tener señal- y ayer dije que quería conocer el lugar. Fui hasta la zona y a 500 metros de sus viviendas hay un árbol de palta y allí abajo los padres montaron un campamento”, relató.

“Algunos chicos me dicen que no le mande videos porque no tienen datos para poder descargar. Me adapté a la necesidad de ellos y trabajamos como podemos, ellos suben hasta el cerro y allí descargan las fotos y las tareas”, comentó.

Además, la docente remarcó que tiene un total de 13 alumnos, de los cuales ninguno abandonó a pesar de las dificultades que existen con la virtualidad. “Valoro mucho el esfuerzo de estos chicos para cumplir con su etapa de la secundaria, cada familia se arregla para lograr tener señal”, comentó

“La zona de la Colonia Los Cedrales es un lugar muy bajo, es por eso que ellos deben trasladarse para tener señal”, añadió Neolia, docente de quinto año.

E.B.-EP