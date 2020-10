En pareja: escapadas románticas a Iguazú, Moconá y otros hermosos paraísos de Misiones y la región, con promociones y descuentos

Lugares soñados, ideados para relajarse y recuperar la intimidad de la pareja, en escenarios preparados especialmente para la ocasión. Un merecido descanso para contrarrestar los esfuerzos y el stress que habremos acumulado al finalizar esta cuarentena. Acompañanos a los más bellos rincones de esta región para enamorarte de nuevo y enamorarte de ellos.

ESCAPADA A CATARATAS DEL IGUAZÚ

Opciones románticas en el Panoramic Grand Iguazú

El Hotel Panoramic Grand Iguazú es el lugar ideal para un reencuentro. Se trata de un moderno hotel boutique de 5 estrellas que es, en sí mismo, el cuadro de un hermoso paisaje: desde el espectacular parque que rodea al hotel puede apreciarse el último tramo del río Iguazú y su unión con el río Paraná en el encuentro de las tres fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. El complejo posee piscina, solárium, baño romano, casino y un restaurante que combina los sabores de la auténtica cocina misionera con platos de vanguardia.

Las habitaciones del Panoramic son espacios muy agradables que poseen una acogedora simpleza, ideal para descansar, disfrutar de la compañía del otro y deleitarse con las vistas al río, los jardines y la piscina. Contemplar los fascinantes amaneceres y atardeceres desde ellas es fuente de renovación de muy buena energía.

Todo esto va acompañado de un equipo gastronómico profesional que garantizan que tu experiencia en el Restaurante Doña Flor, en el Lobby Bar y en el Buena Vista Pool Bar y en el desayunador Del Río sea perfecta.

La propuesta culinaria del Restaurante Doña Flor surge de revalorizar las recetas de las pioneras incorporando a ellas productos de estación que se elaboran en chacras misioneras.

El Lobby Bar es un fantástico lugar perfecto para disfrutar de un amplio menú de snacks y cocteles clásicos y modernos, en cálido ambiente de grandes ventanales. Y espacios al aire libre como la galería de la fachada del hotel.

En el entorno natural del parque donde se encuentra la zona de piscinas con solárium está situado el Buena Vista Pool Bar, especial disfrutar de tragos de autor mientras se aprecia la más imponente puesta del sol sobre el Río Paraná. Y con esa misma vista inicias tu día desayunando en Del Río, con variedad de frutas, pastelería, platos calientes, huevos revueltos, tostadas francesas, panceta, variedad de panes, jugos, fiambres y cereales.

El último piso alberga el Spa del hotel, un perfecto espacio para contemplar la caída del sol mientras te relajas entre sales naturales. Posee tres ambientes privados en los que se realizan sesiones de masajes, tratamientos de relax y belleza con marcas de elaboración natural. Son dos salas individuales y una para parejas con hidromasaje. El espacio de relajación por excelencia es el Jacuzzi, que tiene todo lo necesario para deshacerte del estrés y encontrar tu equilibrio interior. Con el circuito de aguas y la imponente vista hacia el río vas a trascender a un estado paz y bienestar absolutos.​

Paquete de una noche y cena romántica

-Una noche de alojamiento en habitación doble standard.

-Una cena para dos que incluye plato principal, postres y jugos naturales.

-Fecha abierta y flexible. Reservas hechas hasta el 31 de agosto de 2020 para utilizar hasta el 28 de febrero de 2021.

Reservá tu noche romántica acá.

Súper paquete de tres noches

-Tres noches de alojamiento con Upgrade a habitación doble Standard Vista al Río.

-Una cena para dos que incluye plato principal, postres y jugos naturales.

-15% de descuento en otras cenas en el hotel.

-Un trago de autor por persona en el Buena Vista Pool Bar.

-¡Acceso libre al Spa!

-15% de descuento en sesiones de masajes.

-Freeplay Casino Panoramic.

-Late check out.

-Fecha abierta y flexible. Reservas hechas hasta el 20 de diciembre de 2020 para utilizar hasta el 30 de junio de 2021. Cancelación flexible.

Conocé más detalles y concretá tu reserva haciendo clic acá.

ESCAPADA A LOS ESTEROS DEL IBERÁ

Glamping y Full day en Portal Galarza

El glamping (glamour-camping) es un tipo de alojamiento que es tendencia a nivel mundial, una mezcla perfecta entre naturaleza y glamour que da como resultado un alojamiento donde la ecología y el bajo impacto visual predominan para hacerte vivir una experiencia única: vas a pasar la noche en una construcción realizada íntegramente con materia prima del lugar, como cañas, juncos y maderas que se conjugan en un cottage agreste, ideal para relajarte y vivir una noche romántica. ¿Te imaginas disfrutar de un cielo invadido por estrellas en la terraza privada de la habitación y desayunar mirando los esteros?

El paquete para una noche romántica en Galarza incluye:

-Habitación privada de 30 metros cuadrados;

-Terraza privada de 13 metros cuadrados con pérgola y hamacas paraguayas;

-Self-service de infusiones, y desayuno servido en la habitación;

-Cena 3 (tres) pasos, con elección previa del menú al momento de confirmar la fecha de tu llegada.

-Obsequio de bienvenida;

-Check in 12:00 am – Checkout 10:00 am;

-Baño de uso exclusivo para huéspedes a escasos metros de la habitación.

Luego del amanecer y el desayuno, comenzás a disfrutar con tu pareja del fantástico Full Day en Galarza hasta las 18:30 y eso incluye:

-El uso libre de las instalaciones del Portal: house, sanitarios, el parque y las pasarelas sobre el estero;

-Una colación con mate, té, café, infusiones varias y tortas fritas caseras.

-Toda la interpretación del sistema Iberá a cargo de uno los guías de un staff súper profesional;

-Una caminata por los senderos y los bosques nativos, también acompañados por guías locales. Con ellos vas a conocer su relato de los usos y costumbres, las características de la flora autóctona, te van a orientar en el avistaje de aves y de fauna como los monos aulladores, ñandúes, zorros, o las corsuelas.

-El recorrido incluye una posta hasta el Pozo Jesuítico, para que te conozcas la historia del lugar.

-Portal Galarza te provee de sombreros, paraguas, polainas y bastones.

Después de la actividad matutina, ¡llega el tan esperado almuerzo! Toda la comida es casera, y el menú lo elegís entre las opciones que se te envían al momento de confirmar la fecha de tu viaje. ¿Opciones para vegetarianos o celíacos? ¡Claro que las hay!

Luego del almuerzo, llega el momento ideal para pasar el tiempo libre en el parque, o dormirse una siestita de campo en las hamacas paraguayas de las zonas de descanso, dentro de los bosques y frente a los esteros.

Por la tarde se hace la exclusiva Excursión Náutica de unas dos horas en cómodas lanchas techadas: avistaje de flora, fauna, y paisajes únicos del humedal más grande de Argentina, acompañado con guías baqueanos. Vas a conocer la «Experiencia embalsado»: el que puede y se anima, baja a experimentar la sensación de esta estructura vegetal flotante. Las lanchas cuentan con un equipo de agua y mate por embarcación y equipos de seguridad, radio, y salvavidas.

El día se cierra con una espectacular y reconfortante merienda en la galería, con especialidades caseras de pasta frola, tortas fritas o torta, acompañadas de mate, té, café e infusiones varias.

¿Querés disfrutar de tu escapada romántica a los Esteros en Portal Galarza? Hacé clic acá.

ESCAPADA A MOCONÁ

Paquete de dos noches en El Soberbio Lodge

El Soberbio Lodge es una magnífica propiedad con vista al bosque nativo, al río Uruguay y a la ciudad de El Soberbio, que en la noche suma sus luces a las de otras ciudades del Brasil, configurando un lugar de increíble belleza. Se encuentra ubicada a tan sólo 60 kilómetros del Parque Provincial Moconá, donde se pueden visitar los famosos y bellísimos saltos del mismo nombre.

El Paquete para Enamorados incluye:

-Tres días y dos noches de alojamiento en habitación doble,

-Un exquisito desayuno regional

-Una excursión de aventura en kayak por el arroyo El Soberbio y por el río Uruguay.

En la mañana posterior a la primera noche, después de un despertar con el sol entrando por el ventanal y con una vista increíble del río y de los campos, te espera un desayuno típico, para partir luego hacia a la aventura.

Vos y tu pareja remarán por el arroyo El Soberbio y conectarán luego con el río Uruguay; navegando por el límite de los dos países, Brasil y Argentina, y pasando por el antiguo puerto en el que se armaban las jangadas.

La jangada era un método de transporte para trasladar productos de la explotación forestal desde los montes y selvas hasta las ciudades río abajo de y se realizaba por medio de la flotación de grandes troncos, atados entre sí.

En el antiguo puerto se descansa y se disfruta un snack de bocados regionales. Luego emprenderán el retorno por el arroyo hasta la desembocadura con el Uruguay donde los buscan para volver al lodge.

Por la tarde, todo el servicio de El Soberbio Lodge está esperándolos, para relajarse y disfrutar. Cinco kilómetros de senderos señalizados, campos de citronela, una vertiente natural o la piscina serán el escenario para esperar la belleza del atardecer en plena Biósfera Yaboty.

Conocé esta promo para parejas en el fascinante El Soberbio Lodge con aventura en kayak haciendo clic acá.

ESCAPADA A LA SELVA

Paquete de dos noches en Tacuapí Lodge

Tacuapí es un ecolodge ubicado en Aristóbulo del Valle, a 160 km. de Posadas. Está rodeado de 120 cascadas y se encuentra a pocos metros del Parque Provincial Salto Encantado, uno de los más importantes de la provincia.

Todas las cabañas del lodge están ambientadas acorde con el entorno y cuentan con decks privados con fabulosas vistas. Se encuentran retiradas del lobby internándose en la tranquilidad de la selva, favoreciendo la intimidad y el descanso en intimidad de las parejas. Están conectadas por senderos en decks de madera elevados sobre el piso, que serpentean el monte nativo, dando de esta forma facilidad y seguridad al traslado de los visitantes y permitiendo además la conservación del suelo y la circulación normal de las especies vivas por debajo del mismo.

En el lodge, disponen de WIFI GRATIS en el Loby y Restaurante, En cambio no hay televisores, ni plasmas, ni relojes, porque todo está pensado para el relax y el contacto pleno con el entorno.

En Tacuapí, además de reencontrarte y enamorarte una vez más, también vas a descubrir la profunda relación del ser humano y la naturaleza como una entidad energética. Tacuapi Lodge brinda una experiencia de contacto con el entorno natural y cultural de la región donde se emplaza, dirigida a aquellas personas interesadas en el disfrute y respeto hacia el ambiente.

Tacuapí Lodge te ofrece una paquete para parejas de 2 noches de alojamiento en cabaña standard para dos personas, desayunos y caminatas por los senderos.

Conocé más de la promo en este fantástico lugar haciendo clic acá.

ESCAPADA A POSADAS

Noche romántica en el HA Urbano Posadas

Este moderno hotel se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad de Posadas, a pocos metros de la plaza central, la catedral, la casa de gobierno y las más importantes tiendas comerciales.

El Urbano Posadas es un edificio modernista, dotado de la más alta tecnología y con un inestimable valor patrimonial arquitectónico, que con sus diferentes accesos, desniveles y transparencias se integra física y visualmente a la dinámica de una de las ciudades que más se ha reconvertido en la Argentina desde el punto de vista urbanístico.

Cuenta con un área de esparcimiento y bienestar dónde podrá distenderse, salas de masajes y tratamientos estéticos, sauna seco y húmedo, ducha escocesa, sala de relax con vista a la piscina y vestidor. Piscina descubierta con cascada de agua y solárium. Además, un gimnasio con vista a la calle con todas las máquinas necesarias para realizar una rutina de ejercicios.

El Restaurante San Ignacio, ofrece experiencias gastronómicas únicas en la región, con texturas y aromas de una tierra incomparable.

De todas las opciones románticas, ésta es la más económíca, y es la ideal para combinar con las demás. Posadas es el paso obligado de aquellos que transitan con su vehículo por la Ruta Nacional° 12, y un punto ideal para pernoctar cuando se llega o se está por dejar la provincia.

Para quienes nos visiten una vez que se restablezcan los vuelos, Posadas con su Aeropuerto General San Martín es el lugar de arribos y partidas con conexión a Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

El Puente Internacional Roque González de Santa Cruz una a la capital misionera con su hermana ciudad de Encarnación en el Paraguay, agregando un atractivo tour de Compras a tu visita, cuando la pandemia esté controlada y podamos volver a cruzar el Río Paraná con seguridad sanitaria.

Este Paquete para Parejas incluye:

-Un welcome drink sin alcohol por persona,

-Upgrade a una mejora categoría de habitación (sujeto a disponibilidad),

-Early Check In / Late Check Out sin cargo (sujetos a disponibilidad)

-10% de descuento sobre los consumos en alimentos y bebidas dentro del hotel, durante la estadía.

