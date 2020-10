Coronavirus: a pesar del incremento de casos en Posadas, el intendente afirmó que «no retrocederán ni un centímetro» sobre las habilitaciones ya otorgadas

El intendente de la ciudad de Posadas, Leonardo «Lalo» Stelatto pidió a la población extremar los cuidados ante el incremento del número de casos de coronavirus en Misiones, especialmente en la capital de la tierra colorada. Aclaró que no se restringirán las actividades y que está en constante comunicación con las autoridades provinciales y de Salud para saber cómo proceder.

Leonardo «Lalo» Stelatto. Radio Libertad

Frente al incremento del número de casos de personas con coronavirus en Misiones, especialmente en Posadas, el intendente de la locadidad recordó que las sanciones ante el incumplimiento de los protocolos continúan vigentes.

«Seguramente van a seguir apareciendo casos. El tema es que tenemos que cuidarnos todos, cumplir los protocolos, aislando como corresponde en los casos que nos toquen».

Sostuvo que las actividades tendrán que seguir, pero cuidándonos de forma muy focalizada en función de los casos que vayan apareciendo. «Para eso estamos siempre trabajando con el gobernador, con el vicegobernador y el ministro de Salud, que entienden muy bien el tema, y ellos nos van asesorando a todos los municipios de como movernos en cada caso», explicó.

Stelatto aclaró que no pretende retroceder en las habilitaciones ya otorgadas.

«Nosotros desde el municipio todavía no hemos pensado en el cierre ningún tipo de actividad, ni tratar de retroceder ni un centímetro. Tenemos que cuidarnos todos, ser conscientes, responsables, solidarios y en base a eso, seguramente vamos a tener que convivir con esta realidad todavía un buen tiempo. Así que no podemos abrir, cerrar, abrir, cerrar, pero sí cuidarnos cada vez más».

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

Señaló que desde el Estado Provincial y Municipal estarán atentos a que se cumplan los protocolos y pidió a los responsables de cada sector responsabilidad para el cumplimiento de los mismos «para que podamos seguir con esta apertura que tenemos hoy en la ciudad».

Stelatto explicó que continúan los controles y el labramiento de actas. «Lastimosamente, somos hijos del rigor y no aprendemos. Pero bueno, hoy la realidad es que están apareciendo casos y bueno, hay que seguir conviviendo con estos temas y cuidándonos».

Pidió a las personas ser responsables y solidarios, especialmente en los barrios donde no se respetan los protocolos. «Debemos llamar un poquito a la solidaridad de la gente, que haga la autocrítica. Es realmente es fácil decir: no me va a tocar a mi, pero cuando nos toca ahí nos ponemos mal, pegamos un grito en el cielo y creemos que el Estado te tiene que solucionar todo».

Agregó: «Depende de cada uno, del cuidado que tengamos. Yo soy padre, tengo mi hijos, si yo los llevo a practicar algún deporte, tengo que tener los cuidados correspondientes y exigir que también los otros padres tengan los cuidados correspondientes. De esto se trata, no puede estar el Estado permanentemente atento a hacer cumplir las cosas».

Coronavirus: la expo universitaria se realizó de manera virtual

«Es fundamental que se trabaje mucho con los chicos y principalmente a través del deporte, que es algo sano, le da una formación diferente, con muchos valores que realmente que son importantes para la vida».

Añadió Todos los que nos hemos formado, Este en en alguna actividad, hemos tenido buenos profesores, buenos valores, que realmente nos dieron esta posibilidad de ser personas, diríamos, de bien. Trabajando, cumpliendo la función que nos toca a cada uno en la sociedad y con los valores como corresponde.

Dio estas declaraciones en relación al lanzamiento de la quinta Expo universitaria de Posadas.

«Es muy importante para los jóvenes que están terminando sus estudios secundarios y poder elegir la carrera y quedarse en la ciudad de Posadas a estudiar. En este caso, se hace en forma virtual y se ha hecho una plataforma para tal efecto y que los chicos puedan capacitarse y tomar un poquito de conocimiento de las más de 210 carreras que hay acá en la ciudad, mas de cinco universidades y también más de 40 institutos de educación superior»

Destacó la posibilidad muy importante que tienen los chicos de la secundaria para poder elegir una carrera que les dé una profesión después en el futuro.

SPM-A