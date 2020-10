“El regreso a la presencialidad en Misiones depende de la situación epidemiológica”, reiteró el ministro de Educación, Miguel Sedoff

El ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff adelantó algunos aspectos de que se tratarán en la reunión del Consejo Federal que se reunirá en la tarde de este martes para definir los protocolos de regreso a la presencialidad en las escuelas de todo el país.

“No tenemos ninguna novedad sobre el regreso presencial porque eso depende de las provincias, eso no depende de una decisión nacional sino de cada jurisdicción. Eso forma parte del trabajo que estamos llevando adelante en cada jurisdicción”, reiteró una vez más Sedoff, en comunicación con Radioactiva.

Sobre la fecha probable de regreso a las aulas, independientemente de lo que se diga a cualquier nivel nacional, el ministro recalcó que no existe una perspectiva clara. “Yo no soy epidemiólogo, no puedo hablar de una cuestión de salud, lo que sí puedo decir es que acá en la provincia se constituyó hace ya un tiempo un Comité Científico integrado por el vicegobernador, el ministro de Salud, epidemiólogos e infectólogos de la provincia con quienes estamos trabajando la parte sanitaria del regreso a las aulas”, dijo el ministro respecto al trabajo interinstitucional llevado adelante ante la pandemia de Covid-19.

De cualquier manera, subrayó que “esa es una cuestión que depende del cuadro epidemiológico de cada una de las jurisdicciones. Por eso nosotros no tomamos una decisión de manera independiente”.

Consideró que personalmente “no tendría ningún inconveniente en regresar; al contrario, lo mejor sería que las escuelas regresen, porque justamente allí está la magia de la educación, que los chicos estén juntos”, pero “lamentablemente hay una situación epidemiológica compleja que debemos atender y eso no nos permite regresar de una manera tan rápida como lo pensamos”.

Capacitación docente

Respecto de la Semana Federal de Capacitación Docente Continua que inició ayer, Sedoff precisó que “son cinco días de trabajo, con la participación de todos los docentes de la provincia; tres días se trabaja con materiales y consignas proporcionadas por el Consejo Federal”.

El primero de esos tres días fue ayer lunes, oportunidad en la que la temática se basó esencialmente en “cuestiones sanitarias para el regreso presencial; hoy se va a trabajar también sobre de qué manera podemos hacer nosotros la implementación, en cada institución y el jueves y viernes serán una jornada institucional y una jurisdiccional para trabajar acuerdos institucionales”.

Durante estas últimas jornadas, según Sedoff, cada establecimiento elaborará una “producción escrita de cada una de las instituciones sobre de qué manera se va a trabajar de acuerdo con los ciclos, los niveles y modalidades de la Educación en lo relacionado con la evaluación, la calificación, la acreditación y la promoción de los estudiantes”.

De esta manera, la Provincia inicia el período de “preparación de todo el sistema educativo para el regreso presencial a las aulas desde todos los ámbitos: sanitario, pedagógico, técnico, de contenidos, etc. Es el paso previo para el regreso a la presencialidad”, explicó Sedoff.

El regreso incierto

Ante la insistencia por conocer si el regreso a las aulas se producirá antes de la finalización del ciclo 2020, el ministro de Educación dijo: “No puedo decir en este momento, porque depende de nuestra situación sanitaria. Nuestra intención, lo vengo diciendo desde hace mucho, es volver porque la escuela es presencialidad, es encuentro, es sociabilización, además de transmisión de contenidos” .

Distinguió además que “en estos momentos se está en una situación epidemiológica compleja, de hecho estamos viendo aumento de casos en la provincia y eso también hay que tener en cuenta porque tenemos que garantizar la salud de los estudiantes y de los docentes que concurran a trabajar”.

Atribuyó la incertidumbre actual a la situación epidemiológica que vive en la actualidad la provincia. “Eso es lo que no nos permite en estos momentos, una fecha exacta. Eso lo va a decidir el Gobernador en el momento en que estime prudente. Y si el Gobernador hasta ahora tomó medidas sanitarias tan acertadas que pone a Misiones entre las provincias con menos casos de Covid-19, a pesar de su situación geográfica; me parece también que cuando tome la decisión de regreso, también va a ser acertada y va a tener un sustento sanitario y científico suficiente como para poder confiar en eso”.

