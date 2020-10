¿Mascotas tratadas como humanos? afirman que muchas de las patologías que sufren los animales son ocasionadas por humanizarlos

El veterinario Juan Pablo Luzuriaga destacó la importancia de la tenencia responsable de los animales y advirtió que a la fecha, debido a la cuarentena, muchas mascotas sufrieron de ansiedad por separación cuando los dueños retomaron sus actividades fuera de casa. Destacó los efectos de humanizar a las mascotas y recordó que estas deben ser educadas con la asesoría de un profesional, sí como debe dedicárseles tiempo para el paseo.

Juan Pablo Luzuriaga. Canal 12

Si bien, cada día se está promoviendo el cuidado de las mascotas y la tenencia responsable de las mismas, especialistas afirman la importancia de una adecuada crianza para evitar desajustes en su comportamiento. En ese sentido, el médico veterinario, Juan Pablo Luzuriaga, explicó los peligros de humanizar a los canes y brindó consejos para una mejor convivencia.

«Hoy por hoy muchas de las patologías que sufren las mascotas son productos de la humanización de las mascotas. En el último tiempo de la pandemia, notamos que las consultas más frecuentes fueron de la ansiedad por separación, pues al inicio de la cuarentena se compartía más tiempo con los animales lo que ahora les produce la ansiedad».

Señaló que esto se evidencia porque el can empieza a llorar y romper cosas cuando el dueño no está en casa, a esto se suma la humanización de los mismos.

«No puedo decirte que está mal que humanices al animal, pues cada vez son considerados como parte de la familia, pero deben ser educados».

Paseos para mascotas

El especialista destacó que el tiempo de esparcimiento es fundamental para la mascota, sin embargo señaló que todos los animales deben ser sacados a pasear con collar y correa para que el can no pueda tener algún tipo de accidente, tanto de ser el agresor, como el agredido y pueda ser retirado a tiempo.

Indicó que cuando el dueño tiene el control del animal puede ver en qué zonas hará sus necesidades y cuidar el ambiente.

«En los lugares comunes de la costanera, tiempo atrás se hizo un relevamiento y se encontró gran cantidad de huevos de parásitos justamente en los lugares donde son los juegos de los niños. Hoy por hoy una de las reglas de la tenencia responsable de mascotas, es llevar con collar y correa para la recreación del can y una bolsita para poder juntar las eses».

Luzuriaga indicó que hay perros que usan el collar y aquellos que jalan mucho, es recomendable el uso de la pechera.

Cuidado con los golpes de calor

El médico veterinario recordó que en tiempo de verano y altas temperaturas hay que hidratar bien al can y sacarlo a pasear entre las 9 a las 18 horas es muy peligroso por los golpes de calor, lo que puede ser mortal.

«Es muy importante que saquemos a pasear a nuestros perros antes de las 9horas y después de las 18 horas y llevarle agua».

En relación al bozal, indicó que en los países donde se encuentra legislados, los perros de más de 20 o 25 kilos no pueden pasear sin este. «Lo que tienen estos países es que se aconsejan los bozales tipo jaula y no los de cinta que no dejan entrar el aire. Hay bozales para cada tipo de boca, según la raza».

Mascotas: ¿hay que tener cuidado con determinadas razas?

El veterinario explicó que no existe la raza peligrosa o asesina, precisó que la conducta se hereda el 20% y todo lo demás lo herederá del ambiente que son sus amos, su familia, sus pares.

«Los perros necesitan durante su primera etapa de su vida, tener un destete correcto, y que en su primera consulta reciban consejos sobre cómo criar a las mascotas. Desde un pincher hasta un rotweiler debe aprender a ser sumiso. No hay que pegarle, pero hay que enseñarle a que será el último eslabón de la familia»

SPM-A