Ingresaron manifestantes al domicilio de Julio “Chun” Barreto, ex intendente de Montecarlo

Durante la jornada de hoy ingresaron manifestantes al domicilio de Julio «Chun» Barreto, actual diputado y ex intendente de Montecarlo. Según detalló el funcionario entraron porque él se los permitió, “para dialogar con las familias que protestan frente a la Municipalidad” y aclaró que al final “me pidieron disculpas porque no corresponde”.

Julio Barreto. Diputado provincial del Frente Renovador. Radio Libertad

“Cuando llegaba a media mañana a mi casa, conociendo previamente el conflicto que viene ocurriendo hace varios días con la municipalidad y el departamento de desarrollo social tomados, me encuentro con alrededor de 80 manifestantes frente a mi casa. Así que ingreso y como conozco el tema a fondo, abro el portón y los invito a pasar y dialogar sobre esto”.

Se trata de un grupo de once familias que viven en un espacio público, un lugar inundable y muy peligroso para tener servicios públicos.

“Cuando yo era intendente, y pidieron para ingresar a ese lugar yo mismo les había dicho que no, que no es un lugar apto, que es un espacio publico y que nunca iban a tener servicios públicos en ese lugar. Luego me fui, asumo como diputado, queda Jorge Lovato como intendente; en ese interín hicimos la gestión para hacer viviendas para poder reubicar a esa gente como lo hicimos durante nuestros inicios de gestión, desde 2011 hasta esta parte. Con cientos de viviendas en distintas partes de Montecarlo, reubicando a gente que vive en esos lugares que no son aptos para vivir”. Manifestó.

El lugar de conflicto se encuentra en Barrio Vista Alegre de la localidad de Montecarlo, lugar que fue relevado por el RENABAP en su momento, registro de barrios populares que les permite a la gente acceder a un terreno y a servicios.

Barreto indicó que “en el artículo 6 del RENABAP, inciso 2 habla sobre la factibilidad ambiental y técnica, para obtener servicios debe obtener esa factibilidad, y en este caso no tiene la factibilidad porque es un lugar inundable. Es enorme la responsabilidad que tiene el intendente si otorga energía eléctrica y si hubiera una inundación cuando llueve un poco más de 80 milímetros, pudiera llegar a ocurrir un accidente el único responsable va a ser el intendente, por eso no se dan los servicios.”

Hace una semana que este grupo perteneciente a la CTA autónoma realiza tomas en el edificio municipal, en desarrollo social, y una afectada está haciendo huelga de hambre.

El diputado manifestó a Radio Libertad que toda la semana dialogaron, que el mismo recibió a familiares en su casa, ya que vive a una cuadra del lugar de conflicto y la gente lo conoce. “A todos les explicamos de manera permanente que las gestiones para las viviendas están hechas, la obra ya esta adjudicada, la obra va a empezar en los próximos días. Entonces cuando no se entiende esta situación, se entiende que hay otro trasfondo, no es solamente la necesidad de la vivienda, o la necesidad de la resolución si no que se mezcla con la intencionalidad política que es lo que esta ocurriendo en este momento.”

Quienes reclaman es un grupo que trabaja en conjunto con el Profesor Rubén Ortiz y están mezclados con esta gente. Declaro el dirigente

“Siempre tuve dialogo con todos, por eso cuando se dio esta situación no quise inseguridad, ni justicia ni nada, y les abrí la puerta de mi casa, porque siempre tuvimos vocación de dialogo, y quería que todos los manifestantes supieran la verdad de la cuestión, de que la solución esta en marcha”.

“La gran mayoría de los manifestantes no tenían idea de que en ese lugar no es factible la conexión de energía, no tenían idea de que las viviendas ya estaban gestionadas y no tenían idea de que las once familias que estaban ahí ya tienen la posibilidad de adjudicación de viviendas propias.”

La obra ya está licitada, empezará en 45 días y serán viviendas de madera.

“Quiero destacar que la situación fue pacifica, al final me pidieron disculpas porque no corresponde”.

“Yo recibo la llamada de mi hijo de 16 años, quien me cuenta que hay 80 personas manifestándose frente a mi casa. Eso no es grato, eso excede los límites, quienes somos dirigentes jamás debemos propiciar esas situaciones. Yo no lo haría ni con mi peor adversario, debemos ser respetuosos. Debe haber dialogo. No puedo responder que los motiva a hacer esto, no puedo ponerme en el lugar, no es la metodología con la que trabajamos en este equipo, entonces la agresión, el exceso de límites, la toma del municipio, no es el camino para discutir ideas, modelos, gestión. La mejor metodología creo que son las propuestas, el voto popular. Pero no de esta manera, pero bueno cada uno tiene su metodología de trabajo y lucha si se quiere”. Finalizó.

En todos los lugares que se han recuperado, son lugares parquizados, cuidados con la intencionalidad de preservar las cuencas que tiene Montecarlo, y en el buen sentido de que la gente no viva en esos lugares.

