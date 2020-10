El discurso de Nadia Podoroska tras el triunfo: “Mucha gente en Argentina está pasando por un momento difícil”

La tenista de 23 años emocionó a miles de argentinos al pasar a las semifinales de Roland Garros e hizo una mención especial a sus fans de nuestro país que están viviendo un momento complicado por la pandemia del coronavirus.

La rosarina Nadia Podoroska hizo historia y avanzó este martes a las semifinales de Roland Garros. En pleno court central del Grand Slam parisino, dedicó su victoria sobre la ucraniana Elina Svitolina (5° del ránking mundial) a quienes están «pasando un momento díficil» por la pandemia en la Argentina.

«Sé que hay mucha gente en Argentina siguiéndome, esto es muy importante porque la Argentina está pasando un momento difícil por la pandemia y es muy importante darles esta alegría», remarcó la rosarina de 23 años, todavía sobre el polvo de ladrillo de la cancha principal «Phillipe Chatrier» del complejo parisino.

Además, Podoroska, si bien no quiso ponerle nombre a la segunda dedicatoria, recordó «a una persona muy cercana que está pasando un muy mal momento».

«Aprovecho esta ocasión, porque nunca se sabe cuándo será la última, hay una persona muy cercana a mí, una de las cuales por las que estoy aquí parada, que me apoyó en los comienzos de mi carrera, que hoy está pasando un muy mal momento, no sé si me está pudiendo ver jugar, pero aprovecho para agradecerle porque no estaría hoy acá», aseguró.

Fuente: Minuto Uno

