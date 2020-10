Una jueza ordenó irse del país contra su voluntad a un niño de 7 años: “Él quiere quedarse en Argentina”

Por una orden judicial, en 15 días debe viajar a España, donde vive su padre, quien presentó una demanda contra su madre en el marco de un juicio por restitución.

“El elige estar en la Argentina y está triste con la decisión”, dice Eloísa Raya de Vera, abogada de la madre de N., un nene de 7 años, al que la Justicia obligó a irse del país en contra de su voluntad. El tiempo apremia: hay una sentencia que dice que el menor debe viajar en 15 días a España , tras una demanda que presentó su padre en el marco de un juicio por restitución que ya había sido resuelto a favor de la madre hace tres años.

Los padres de N. se mudaron a Madrid en 2010 cuando estaban recién casados. El padre de ella le consiguió trabajo a su yerno, que hacía unos pocos años se había graduado de médico. Ella, en cambio, no pudo homologar su título de arquitecta y tuvo que dedicarse a distintas tareas: hacer y vender aros, sacar fotos, vender ropa en un local. Tres años después nació N., pero la relación había empeorado -él llevaba adelante un tratamiento psiquiátrico por trastornos en la personalidad- y se separaron.

Después de tres años de encargarse por completo del cuidado de su hijo en un país donde no contaba con el apoyo de la familia ni con un trabajo estable, V. decidió volver a Argentina y radicarse en Pilar.

En el divorcio comenzó el litigio en España respecto de la custodia del niño y, en junio de 2018, la jueza de primera instancia del Juzgado N° 22 de Madrid- le otorgó a V, de 35 años en aquel entonces, la autorización y custodia del menor para volver a la Argentina, país donde el centro de vida del menor está consolidado luego de varios años. El padre, por su parte, debe cumplir con la cuota de dinero para la manutención de su hijo. Sin embargo, el dinero llegaba tarde y con malos tratos.

Pero en junio de 2019, la Justicia española instó a la madre a volver a Madrid, ya que la custodia se le había sido otorgada allí. “Ellos mismo había dicho que el padre no podía hacerse cargo del niño y por eso le había otorgado la custodia a la madre. No les importa si el niño vive mejor en la Argentina, sólo se centran en que la custodia se la otorgaron en España y debe estar allí. Así la madre pase dificultades o viva en la indigencia con el niño, ellos determinaron que debe estar allá, sin importar en las condiciones que estén ” , relató a minutouno.com un familiar cercano de V.

La mujer presentó un recurso en Argentina en el juzgado N 1 ° de Pilar pidiendo que se prorrogue ese pedido donde le exigían regresar a España porque era imposible volverse en dos meses. En ese entonces, la jueza Mariana Valentini no trató a tiempo este pedido de la madre y el padre inició un juicio por restitución y el niño debe separase de su madre y sus familiares en la Argentina para volver con su padre.

“El niño fue escuchado en primera instancia, pero el problema es que la jueza no tuvo en cuenta el deseo del niño. Desde que comenzó el juicio él no deja de decir que quiere quedarse en Argentina, Hay una visión tutelar de la Justicia que piensa que el niño no sabe lo que quiere y por eso tienen que decidir por él ” , dijo a este medio, la abogada Raya de Vera.

Y agregó: “La justicia no tuvo en cuenta el deseo del niño, que viene expresado por escrito, en forma oral, a través de su cuerpo y de su psiquis, con este grado de frustración y de tristeza que manifiesta en todo momento. Él se siente argentino y quiere quedarse en Argentina. Por eso consideramos que se está vulnerando el interés superior del niño ”, aseguró Raya de Vera, quien explica además que muchos jueces de familia tienen el problema de conservar la visión tutelar de pensar que el niño no sabe lo que quiere. “Piensan que en estos casos el adulto es el que decide. Esa visión que objetiviza al niño es la que debe combatirse ”, aseguró.

Y es que en todo este tiempo, N. vivió una vida normal al lado de su familia materna y paterna. Empezó la primaria y durante el verano asistió a la colonia en la ciudad de Olavarría, donde viven sus abuelos maternos. Hizo un grupo de amigos, tiene un perro y es fanático de Boca.

“Él elige estar en Argentina, le ha pedido al padre que termine este juicio porque quiere quedarse acá. Se ha intentado llegar a un acuerdo, se ha intentado todo, pero el padre está completamente cegado con una guerra judicial en donde no acepta ningún trato con la madre” , declaró el familiar cercano de V., quien además explica que la mujer tiene un bozal legal.

El niño será enviado como si fuera «un paquete»

Raya de Vera explica que si la Cámara de Apelaciones de San Isidro confirma la sentencia de la la, N. se que ir a España a vivir tiene el padre, a quien no ve hace dos años y con quien no quiere hablar por teléfono desde hace un mes. “El nene está muy mal anímicamente, está enojado y triste”, relató la abogada.

En la apelación que presentó solicita la anulación de la medida que obliga a N. a viajar a España, «al menos hasta que mejore la situación sanitaria en ambos países», explicó la abogada y dijo que en caso de que la Cámara no de lugar a la apelación recurrirán a la Suprema Corte bonaerense, “y no descartamos la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Según explicado la abogada, el niño debe quedar en custodia del juzgado cinco días antes, y de allí, será trasladado al aeropuerto por familiares del padre, quien estará esperándolo en tránsito, ya que no quiere ingresar a la Argentina para evitar la cuarentena obligatoria por el coronavirus. “Es como un paquete. Así de traumático será el reintegro tal cual lo plantea la jueza de primera instancia”, sostuvo Raya de Vera.

Fuente: Minuto Uno

VD-CP