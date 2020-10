La CEM destacó el cumplimiento de los protocolos en las empresas y reiteró la necesidad de profundizar la prevención

El presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene reiteró que las empresas de la provincia “están cumpliendo los protocolos vigentes, pero aún así vale recalcar la importancia de los controles y la prevención”, ante el aumento de casos positivos de Covid-19 en las últimas semanas.

Alejandro Haene – Canal 12

En esa línea, manifestó: “A veces somos hijos del rigor, tenemos que hacernos cargo de que la situación no pasó, recién ahora hay una explosión de casos y no es casualidad. Conozco personas que van todos los fines de semana a Ituzaingó y vienen como si nada y sabemos cómo estuvo Ituzaingó hace pocos días”.

En lugar de esa exposición innecesaria al contagio, en Canal 12, Haene recomendó recorrer Misiones: “Podemos ir a recorrer Misiones que está tan linda, bien cuidada, con la rutas bien señalizadas, hagamos un esfuerzo, porque si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a cuidar”.

Beneficios económicos

Haene se refirió además a los beneficios económicos que trae aparejado la decisión de mantener cerradas las fronteras con Paraguay y Brasil; medida que aunque nació para preservar la salud de los argentinos y evitar la circulación masiva de personas entre lugares con circulación importante del coronavius, terminó derramando en actividades comerciales del lado argentino.

Leé todo sobre coronavirus haciendo click aquí.

“Tenemos que darnos cuenta de los beneficios que tenemos, que el dinero de los misioneros tiene que quedar en Misiones, debe recircular acá y una vez más apelar a comprar productos, bienes servicios misioneros”, aconsejó el titular de la CEM.

“Más de 10 mil millones de pesos crecieron las ventas entre mayoristas y minoristas, comparando junio de 2019 con junio de 2020 y esto no es casualidad; es consecuencia de que las personas no pueden ir a otras provincias, no pueden ir ni a Brasil ni a Paraguay y esto se da en todo Misiones, donde tenemos 30 pasos, entre puentes, balsas y cruces terrestres. Tenemos que seguir en esa línea de trabajo”, reiteró.

Haene resaltó la decisión tomada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien “fue clarito en el sentido de no abrir las fronteras. Y a las personas que estaban en tratamiento en Misiones, se les envía periódicamente la medicación que estaban recibiendo acá; en esos casos nadie puede decir desde Paraguay que acá se les deja sin medicamentos, sin atención. Lamentablemente, esto es histórico, esto que se está dando es la primera vez en la historia entre Argentina, Paraguay y Brasil”.

Reactivación focalizada

Respecto de la reanudación de las actividades en los distintos rubros empresariales y comerciales, Haene afirmó que “excepto un sector del turismo, las empresas de transportes de corta y media distancia, los salones de fiestas y de bailes, todo lo demás volvieron a la actividad”.

Distinguió en este punto que “los hoteles que todavía no abrieron son hoteles importantes a los que no les cierran los números para trabajar con 8 o 10 habitaciones; pero por ejemplo, un lodge de Santa Ana, hasta enero no hay lugar”.

“Ayer, el Parque Temático de la Cruz estaba lleno. Hay mucho turismo interno, la gente está ávida por salir y como sabe que no va a poder viajar al extranjero o a otras provincias, está recorriendo la provincia. Veo que hay mucho control, por ejemplo en el Parque Temático de la Cruz hay mucho control con el tema del barbijo, el alcohol en gel, etc”, agregó.

Finalmente, Haene dijo que los misioneros “tenemos que darnos cuenta de los beneficios que tenemos, que el dinero de los misioneros tiene que quedar en Misiones, debe recircular acá y una vez más apelar a comprar productos, bienes y servicios misioneros”.

ZF-EP