Coronavirus: el intendente de Andresito sancionará a los tres empleados municipales que participaron de las fiestas clandestinas, pero lamentó que no hayan castigos más duros

Bruno Beck, intendente de la localidad de Comandante Andresito lamentó los últimos hechos registrados ante el incumplimiento de los protocolos de coronavirus y reconoció que las personas se han estado relajando. Sin embargo, pidió a las autoridades que se apliquen sanciones disciplinarias a las personas y comercios que no cumplan con los protocolos dispuestos, pues afirmó que sin disciplina real, «todo el esfuerzo cae en saco roto».

Bruno Beck. Radio Libertad

Bruno Beck, intendente de Comandante Andresito condenó los últimos hechos, en relación a las fiestas clandestinas suscitadas en la provincia.

«Es lamentable que todo el esfuerzo que se vino realizando en este último tiempo tratando de incentivar a la gente de cuidarnos entre todos, que evitemos estar juntos y practiquemos el aislamiento, así como evitar las reuniones de más de 10 personas, pero las personas no están asumiendo».

Afirmó que ante el último operativo, las personas ya están a cargo de la Justicia.

Beck hace referencia al los hechos registrados en la madrugada del domingo, alrededor de las 4, efectivos de la policía suspendieron una fiesta no autorizada que se desarrollaba en una zona llamada Paraje La Selva, en el municipio de Comandante Andresito, donde se constató un total de 100 personas reunidas que infringieron el distanciamiento preventivo vigente y se secuestró varios vehículos.

Según informaron desde la Policía, en el lugar había varias personas que no utilizaban barbijo, no cumplían con el distanciamiento social y además había música fuerte. Los uniformados llegaron al lugar mientras realizaban los recorridos habituales de prevención.

La provincia de Misiones está en aumento de casos de coronavirus y de fiesta clandestinas y para el intendente lo más triste es que muchas familias incentivan a los hijos a realizar estas reuniones. «Eso es un problema. Los adultos son los que incentivan y salen en defensa de los jóvenes, sabiendo que es una infracción. Esta pandemia debe alertarnos a ser más cuidadosos».

Trabajadores municipales recibirán suspensión

Explicó que entre las personas involucradas, hay tres trabajadores municipales. «Yo como intendente me siento triste porque son personas que les estamos dando una mano para que tengan un trabajo y no cumplen con lo que está estipulado, así que recibirán la sanción correspondiente».

«Estoy indignado por esta acción. Ellos tendrán 10 días de suspensión sin goce de haberes». Precisó que el hijo de un exconcejal también está presente, pero que lo que más los alarma es que «todo el esfuerzo que hacemos cae en saco rato. También estamos teniendo problemas serios con bares y lugares donde hacen deporte y no cumplen con los protocolos».

Vehiculos secuestrados en la fiesta clandestina

El video que acompaña esta nota fue viralizado entre los vecinos de Andresito, primero por WhatsApp y luego por distintas redes sociales.

Sanciones ejemplares ante el incumplimiento de protocolos de coronavirus

Posteriormente y ya suspendida la fiesta, al amanecer, los involucrados fueron trasladados a la sede policial donde se les notificó a cada uno la infracción por imcumplimiento al DNU 297/20, y se secuestró al menos 20 vehículos entre autos y camionetas.

El intendente señaló que hay un relajamiento total para prevenir el coronavirus, incluso en los comercios y la misma población. «Nos fuimos relajando con el tiempo. No se puede seguir de esta manera sin sanciones para las personas. Se les hace hacer papeles y no pasa nada. La gente se ríe y las distintas Fuerzas Armadas se siente mal porque todo el esfuerzo que hace cae en saco roto».

Lamentó que no tienen una ordenanza que los autorice a aplicar algún tipo de sanción. «Nosotros siempre nos adherimos a los distintos protocolos de la provincia y hoy no hay una sanción directa al no cumplimiento de los protocolos. Lo mismo con el no uso del barbijo, es que se les hace un acta y luego se eleva a Salud Pública y allí queda. Noto que la falta de sanción disciplinaria real es lo que nos está poniendo en ridículo».

SPM-EP