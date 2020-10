El titular de Vialidad Provincial destacó en el Día del Camino y del Trabajador Vial el trabajo realizado día a día para mantener los caminos transitables

Convocado para referirse al Día del Camino y del Trabajador Vial, conmemorado ayer 5 de octubre, el presidente del directorio de Vialidad Provincial (DPV), Sebastián Macias, destacó el trabajo que llevan adelante día a día los trabajadores del sector, precisando que “no solo el mantenimiento es importante dentro de nuestra actividad sino también las nuevas conexiones, los nuevos municipios que tenemos hoy asfaltándolos y colaborando con los productores para permanentemente darles conectividad para sacar sus productos”.

Sebastián Macias – Red Ciudadana

Comentó el funcionario que actualmente Misiones cuenta con una gran cantidad de rutas, pavimentadas y terradas, “más de 1.300 kilómetros de caminos pavimentados, rutas, y más de 1.400 kilómetros de caminos de tierra que son los que se hace más hincapié en el mantenimiento porque lógicamente una lluvia deteriora el camino, simplemente con pasar un camión un día de lluvia, el agua se acumula en la huella y eso hace que cuando se seque sea casi intransitable, por eso en estos caminos es donde nosotros tenemos que entoscar, realizar las tareas de cuneteo”, explicó Macias en diálogo con la emisora Red Ciudadana.

Con respecto a la localidad de Almafuerte menciono que actualmente “estamos trabajando ya llevamos más de 2.500 metros de los 6 mil en cuanto a la producción de asfalto y tenemos que pavimentarlo. Es un camino de mucha producción de frutas, ananá, duraznos, es una zona donde se necesita que la red sea pavimentada y conecte con la ruta para que puedan circular de manera segura” y mencionó las ventajas de contar con caminos para la economía de esa zona y los beneficios al tener una red pavimentada, “los costos de producción disminuyen muchísimo y el valor agregado se incrementa y lo que tratamos de hacer con estas redes, esta nueva pavimentación es generar este beneficio”.

Seguridad Vial

Al referirse a la seguridad vial en la construcción de rutas, explicó el director de la DPV que no solo pavimentan la ruta si no que le dan todas las condiciones de seguridad vial mencionando “el caso de la avenida Raúl Alfonsín entre Capioví y Ruiz de Montoya, no es solamente darle esta capa de asfalto sino que les tenemos que dar los medios también para que se pueda transitar de manera segura. Estamos haciendo una ciclo vía justamente en ése tramo, la demarcación horizontal y la vertical con la cartelería, porque contemplamos que no es solo pavimentar para que mejore la transitabilidad sino también brindar los medios para que los peatones que circulan por esa zona también sean beneficiarios de la obra”.

Ruta 103 Santa Ana – Oberá

En el caso de la ruta provincial 103 que une Santa Ana con Oberá, el funcionario destacó que, “ya se instalaron los hitos kilométricos y estamos haciendo las pinturas, además ya tenemos construidas las casillas para los refugios para el transporte público con dársenas para los colectivos, se van a orillar de manera segura los colectivos que hoy están frenando en media calzada generando un peligro no solo para los demás conductores sino también para las personas que utilizan el servicio, con los refugios se podrá dar seguridad. Como así también la idea es hacer a futuro las terceras trochas”

Posadas

En lo que hace a Posadas, Macias puntualizó que se está trabajando como en los otros municipios “estamos haciendo trabajos de saneamiento, un trabajo en la avenida Zapiola que terminamos en el mes de noviembre, se trata de un conducto que va a aliviar a mucha gente de las anegaciones, como así también en repavimentación en el plan de avenidas de la Municipalidad, colaborando con las obras en convenio. La semana pasada trabajando en la avenida Roca, la repavimentación desde Costanera hasta avenida Corrientes, además estaríamos arrancando la repavimentación de la avenida Urquiza entre Santa Catalina y Tomás Guido para luego pasar a repavimentar avenida Lavalle y Santa Catalina”.

Destacó por último que se trata de “un trabajo permanente que hacemos no solo en la ciudad de Posadas sino también en otros municipios, asi como estamos haciendo cordón cuneta y empedrado en más de 50 municipios”.

