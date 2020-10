Derecho a réplica solicitado por Casimiro Zbikoski SA

RELACIONADAS Escándalo con el grupo Zbikoski se llevó puesto al subsecretario de Transporte Automotor de la Nación

Como viene siendo práctica usual cada vez que Misiones Online publica alguna información relacionada al Grupo Zbikoski, el gerente general de la compañía, Carlos Hermosilla, volvió a visitar la redacción acompañado de un escribano para reclamar por vía legal su derecho a réplica. Esta vez lo hizo por una publicación que vinculaba la concesión de la línea 145 del AMBA al mencionado grupo empresario con el desplazamiento del subsecretario de Transporte Automotor de la Nación.

A continuación se trascribe textualmente el texto enviado por la empresa:

El pasado jueves 1 de octubre de 2020 de 9:17pm, bajo el titular «Escándalo con el grupo Zbikoski se llevó puesto al subsecretario de Transporte Automotor de la Nación» este distinguido medio difundió una publicación con una afirmación falaz y mendaz, que desde nuestra óptica- atentaron directamente contra el buen nombre y reputación de nuestra empresa y familia ya que difunde información falsa y agraviante.

Razón por la cual solicitamos tenga a bien otorgarnos derecho a réplica y la oportunidad de expresar nuestras consideraciones relativas a la información difundida en dicha publicación. Enumeramos las mismas a continuación:

Las decisiones de los poderes públicos sobre la continuidad de sus funcionarios es resorte privativo de los mismos y no depende del comportamiento de una o más empresas. La adjudicación precaria de la línea 145 no generó ningún conflicto en el ámbito de la Administración y no se trata de una de las líneas más importantes del AMBA, sino una de tamaño promedio entre las medianas/pequeñas de la región. El proceso de adjudicación de la línea 145 fue ajustado a la normativa vigente, anterior a la actual Administración, e incuestionable. Se trató de un proceso transparente en el que hubo competencia por la adjudicación de la línea. El anterior concesionario MAYO SATA ha incurrido en causal de caducidad al abandonar los servicios que se paralizaron por completo en fecha 08/05/20, por lo que sus demandas carecen de fundamentación. Después de cuatro meses de afectar a los usuarios con la falta de servicios y a los trabajadores con el cese del pago de los salarios, pretendió retomarlos a espaldas de la Administración y solo impulsados por oscuros intereses tributarios de una interna sindical ajena a las necesidades de la comunidad.

Por último, el medio de comunicación -continuando con el ensañamiento mediático y el escarnio público que eligió como camino para desprestigiar a nuestra empresa y mancillar el honor del apellido familiar – refirió a la “violación de las medidas adoptadas para impedir la propagación del virus”, siendo el mismo medio quien celebra en reiteradas oportunidades la circulación de otra empresa de transporte – en la ciudad de Posadas – con ventanillas cerradas y equipos de aire acondicionado en funcionamiento. Lo cual está expresamente prohibido y contemplado en los protocolos sanitarios en vigencia, evidenciando de este modo su alto grado de subjetividad al momento de informar.

Estas palabras para nada pretenden ser una afrenta al prestigioso medio, son sólo observaciones que hacemos al amparo de la Democracia, y sobre todo al derecho a ser escuchados. Muchas gracias.

Firma: Carlos Hermosilla, gerente general de Casimiro Zbikoski SA

