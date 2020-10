Avioneta estrellada: “Rubén hacía una pasada por la pista, hubo un roce y eso desestabilizó su avión”, afirmó un experimentado piloto misionero

El hecho sucedió ayer alrededor de las 17 horas en la zona de Parada Leis. Cuando la avioneta dirigida por el piloto Rubén Rosalino Rigo (48), quien perdió la vida instantáneamente y su hijo Mariano (19) se estrelló en la pista de aterrizaje. El experimentado piloto Cristian Koch lamentó el suceso y afirmó que fue un duro golpe para la comunidad de profesionales. Para Koch, Rigo no pretendía aterrizar, sino que hizo «una pasada» y desconocen qué ocasionó la avioneta estrellada.

Cristian Koch. Radioactiva

«Rubén era un chico con muchas ganas de vivir y progresar en la aeronáutica. Se acercó al aeroclub hace seis años y ha prosperado muy bien», contó Cristian Koch.

Cristian Koch, destacado piloto

Koch señaló que este accidente aún no se reponen. «Era una buena persona, padre de familia y sus hijos, rogamos de que Marianito se recupere», dijo visiblemente acongojado.

Recordó que la víctima mortal era oriundo de Panambí. «La última vez que estuve con él, fue esta semana y me dijo que iría con su suegro a Panambí. Ayer lo vimos volando en Garupá y así pasó el accidente de la avioneta estrellada«.

«Lo que vimos es que el él estaba haciendo un paseo y hace una maniobra que nosotros vulgarmente le decimos una pasada, que se hace un sobrevuelo sobre la pista de aterrizaje, donde uno observa y hace un saludo a la gente de abajo».

Agregó: «Es algo común y no extraño y lo hacemos para ver también el estado de la pista. Lo hizo bien, con el viento de cola, que eso se aconseja para que el sol no te nuble la vista y con viento de frente si es posible. Lo hizo bien«.

Según su perspectiva no estaba tratando de aterrizar. «Yo personalmente pienso que él se corre un poquito del eje de la pasada de la pista y no habrá visto el otro avión, pienso eso, pero no vamos a saber, si paso una turbulencia o un desperfecto. Hubo un roce y eso desestabilizó el avión de Rubén».

Avioneta estrellada en Parada Leis

Un equipo de la Red de Traslados, dos ambulancias se dirigieron al lugar tras conocerse el accidente entre Garupá y la localidad de Fachinal. Asimismo, al sitio dirigió un helicóptero con un equipo de enfermeros.

El joven ingresó al nosocomio con politraumatismo y fracturas expuestas y se encontraba inconsciente. Su pronóstico es reservado con riesgo de vida.

Rigo piloteaba una avioneta Sonex LVX- 628 cuando se precipitó a tierra, al intentar descender en una pista de aterrizaje, conocida como PBO, en Garupá.

Si bien por el momento se desconoce las causas del accidente y se continúa con los trabajos de rigor en el lugar, las primeras hipótesis que trascendieron es que la avioneta pudo haberse estrellado mientras el piloto intentaba aterrizar sobre la pista, indicaron los voceros.

SPM-CP