Misiones acompaña el proyecto de ley que busca proteger los ecosistemas de los incendios

La iniciativa presentada por el Frente de Todos y acompañada por varios bloques de la oposición, reforma la ley 26.815 del Manejo del Fuego, por lo que se prohibirá realizar modificaciones en el uso de las superficies que tenían previo a los incendios provocados o accidentales.

El presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, junto a los jefes de los bloques provinciales, presentó un proyecto de ley de protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios provocados o intencionales, para evitar la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras.

El proyecto fue firmado por los titulares de los interbloques Federal, Eduardo Bucca; y de Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramon; y los presidentes de los bloques de Consenso Federal, Graciela Camaño; del Frente de la Concordia Misionero, Ricardo Wellbach; y de Juntos Somos Rio Negro, Luis Di Giacomo.

«El objetivo de este proyecto no sólo es proteger aquellos ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la restauración de las superficies, sino también desalentar los incendios intencionales y la especulación financiera e inmobiliaria», se expresa en los fundamentos del proyecto.

La iniciativa determina que por el término de 60 años no se podrán cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas.

Al respecto del proyecto, el Ministro de Ecología de Misiones, Mario Vialey, dijo en una entrevista con Radio Libertad, que la norma trata una problemática real, ya que muchos de los incendios son provocados con motivos financieros o inmobiliarios para poder avanzar en aquellas zonas, que se han definido como ordenamiento territorial, en cada una de las jurisdicciones provinciales.

Hay gente que tiene tierras en bosques nativos, que inicia intencionalmente los incendios para luego hacer otra cosa con esa tierra. Se hace una presunción de que ocurre eso, entonces se deberá hacer un peritaje para demostrar que el daño se causó adrede, y ahí si prohibir por 60 años los cambios en esa zona dañada.

“También hay algunos siniestros que empiezan por la negligencia de la gente que a pesar de la prohibición de realizar quemas, pretende deshacerse de basura a través del fuego y luego no puede controlar las llamas. Y después hay otros casos por ejemplo en Misiones con sectores productivos, que es cuando se hace la limpieza de un lote, generalmente entre agosto y septiembre, que es estadísticamente cuando se ve como se dispara la cantidad de superficie que se quema. Y eso es intencional, se hace para el cambio de uso de suelo y para hacer alguna actividad agrícola, lo que se conoce como rosado” contó el ministro.

En Misiones, como la provincia está adherida a la ley de ordenamiento territorial, los interesados no consiguen rápido los permisos de cambio de uso de suelos, porque en esas hectáreas ellos tienen que justificar bien si se puede hacer o no el cambio, porque además hay que ver si es permitido en las zonas aledañas que tienen reservas, y luego se hacen audiencias públicas para poder hacer el cambio. No es un trámite de un día para el otro, entonces hay gente que provoca el fuego para acelerar luego el proceso, “en esa intencionalidad se aplicaría la ley”.

Vialey afirmó: “estoy convencido de este proyecto porque no hay otra forma de frenar esa mala intención de hacer un daño ambiental, que no solo genera un cambio de uso del suelo, sino también se pierde muchísima biodiversidad y nosotros tenemos un 52% de biodiversidad”.

Por otra parte el funcionario admitió que a los propietarios de esas tierras hay que darles otras opciones y que en eso se está trabajando. “Estamos buscando dentro del ministerio, darles también un reconocimiento económico, porque si vos tenes un capital, ese capital tiene que generar un ingreso, entonces desde el Estado estamos buscando herramientas que puedan ayudar a estos productores, que a su vez pueda servir para generar ingresos para la provincia de Misiones, en eso hay distintas alternativas, y hay una bien encaminada que esta semana se la voy a presentar al gobernador”.

GP-CP+EP