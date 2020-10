Mateo Salvatto: «La economía del conocimiento, a partir de la ciencia, la industria y la tecnología, es la mejor herramienta para igualar oportunidades»

El joven emprendedor digital, que creó una aplicación para celulares que facilita la comunicación de personas con discapacidad auditiva o de expresión oral (Háblalo), se refirió a la importancia de la economía del conocimiento para el despegue del país en el mundo.

Mateo Salvatto, que hoy tiene 21 años, comenzó a los 16 con su idea, que surgió al observar las dificultades de comunicación de los alumnos de su mamá, que es una docente para hipoacúsicos. Así la app primero se diseñó para los hipoacúsicos, y luego extendió sus utilidades para otras discapacidades, como páralisis cerebral y otras. La experiencia de los usuarios fue lo que determinó los cambios, las mejoras y los avances de la iniciativa.

Cabe señalar que Háblalo está disponible en 43 países y es utilizada por 110 mil personas discapacitadas. Es gratuita para los individuos y paga para las instituciones o empresas. «Cualquier idea de aplicación digital comienza con la búsqueda de una solución para algún problema», afirmó Salvatto, en la entrevista brindada al programa La Cornisa por la señal La Nación Más, Luis Majul.

Con relación al país y al momento actual, sostuvo: «Yo trato de combatir la frase ‘la salida es Ezeiza’. Creo que nunca es Ezeiza la salida. Tenemos cinco premios Nobel, cinco unicornios, y una gran capacidad instalada y humana aquí. No podemos ser un país inviable», explicó.

Ante la pregunta sobre si se sumaría a la política para poder trabajar por el desarrollo del país, dijo que sí, pero no en este momento: «Mi sueño es ver una Argentina potencia como alguna vez lo fue. Y haría todo lo que está a mi alcance para lograr ese objetivo. Pero no me sumaría a la política en este momento porque no me siento capacitado. Creo que hay que tener mucho respeto por la tarea pública y es necesario estar preparado para ocupar esos puestos», siguió.

Salvatto en el final del intercambio se refirió a los desafíos del país de cara al mundo actual: «La economía del conocimiento, a partir de la ciencia, la industria y la tecnología, es la mejor herramienta para igualar oportunidades y traccionar el crecimiento macroeconómico» concluyó.

P.E.--CP