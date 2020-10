Continúa el “boom” por la venta de bicicletas en Misiones: con precios 50% más caros que meses atrás y pese a problemas de stock, la gente invierte en modelos alta gama

La venta de bicicletas en Misiones, tal como lo replican otros medios en diversos puntos del país, sigue en alza. La tendencia, impulsada desde la reactivación de actividades tras el estricto confinamiento por la pandemia de coronavirus, se refleja en las bicicleterías de la provincia donde sus propietarios manifiestan haber registrado altos niveles de comercialización a comparación de tiempos anteriores.

Luego del “boom” en la venta de bicicletas entre los meses de mayo y junio, hoy día estos vehículos continúan siendo muy demandados por la gente, según manifestaron los comerciantes del rubro en Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú. Hasta la fecha, a raíz de la crisis económica, los precios se incrementaron por encima del 50% en algunos casos y, para sorpresa de los vendedores, los modelos de alta gama son de los más solicitados.

Jorge Alderete, propietario de bicicletería Flaco Alderete, indicó a Misiones Online que “el ‘boom’ de la bicicleta es mundial, y los precios se fueron para arriba, como en todos los rubros”. Explicó que desde junio hasta la fecha, alrededor de 4 meses, los precios se incrementaron entre un 30 y 40% en su caso: “Lastimosamente todo va de acuerdo al valor del dólar. Toda nuestra mercadería, alrededor del 70%, son productos importados”, afirmó.

Manifestó que algunos de los grandes proveedores de Argentina decidieron suspender sus ventas por 30 días desde la fecha: “Hoy recién ingresaron las compras que hicimos hace más de 60 días, por lo que tenemos stock para un mes y medio o dos. Hay otros que te pueden vender pero ya a otro precio, por lo que no es lo mismo, así que no podremos comprar durante este tiempo”.

Consultado sobre los precios de las bicicletas para chicos, adultos, mountain bike y de paseo, aseguró que para los más pequeños inicia en $15.000, las más grandes desde $20.000 y aquellas de aluminio comienzan desde los $35.000. “Las bicicletas de alta gama se están vendiendo muy bien. La gente lo toma como una inversión que en su momento fueron los autos o las motos, pero hoy son las bicis”, sostuvo.

Desde bicicletaría Ganser, por otra parte, su dueño Eduardo Ganser señaló en diálogo con este medio que “las ventas aumentaron bastante en los últimos meses, alrededor de un 70% de lo que veníamos vendiendo desde antes. Siguen siendo un ‘boom’, pero el problema es reponer la mercadería porque no hay en stock. Muchos importadores se fueron del país y otros no pueden introducir los productos a la Argentina porque no les dejan”.

Entre que realiza la compra y recibe los productos, contó, transcurren hasta tres meses y los valores de las mercaderías, según estimó, se elevó hasta un 30%. “La gente elige mucho la gama media y alta, más por comodidad y seguridad. Las bicis para chicos arrancan desde $13.000, las de paseo andan por los $24.000 y las todoterreno entre $40.000 y $50.000”, especificó.

Por su parte, Nicolás Trevisán, propietario de Full Motos y quien también se dedica a la comercialización de bicicletas, aseguró que “desde que estamos en el rubro, vemos un crecimiento llamativo en el uso de la bicicleta. Creo que la pandemia ha generado un cambio en la forma de moverse y es una tendencia mundial más allá de para realizar deporte. Creo que el mercado va a seguir creciendo”.

Sobre el aumento de precios, indicó que llegaron a registrar incrementos superiores al 50% y alegó que podría deberse, en principio, a la escasez de mercadería que hubo, además de la inflación. En el caso de las bicis de alta gama, señaló que la venta creció ya que “se hizo muy conveniente la financiación que hace que uno pueda comprarse una más costosa hasta en 20 cuotas”.

En su caso, mencionó que los rodados para niños comienzan desde los $10.000 y $15.000 aproximadamente, las de modelo mountain bike de aluminio inician desde los $45.000 y alcanzan hasta los $200.000. “Las bicicletas mountain bike son las que más busca la gente. Son cómodas y prácticas, en su mayoría vienen con rodados más grandes. En el caso de los chicos, el uso también es muy intenso, sobre todo las BMX para acrobacias”, precisó.

Con respecto a los problemas de abastecimiento, afirmó que aún no lograron solucionarse -ni para motos ni para bicicletas-. Sobre esa línea estimó que, al menos por lo pronto, estos inconvenientes en las importaciones continuarán dándose. “Pensamos que va a seguir habiendo escasez por las restricciones en los productos que tengan partes importadas, como la mayoría de ellos”, cerró.

Venta de bicicletas en Misiones: en Oberá aseguran que hay faltante de componentes importados

Cristina Delgado, propietaria de la bicicletería Bicicenter en Oberá, aseguró que sus ventas se vieron beneficiadas con la pandemia, ya que consideró que las personas “son más conscientes de la importancia de la actividad física”. Además describió que los obereños utilizan la bicicleta tanto para la recreación como también otro medio de transporte. En ese sentido, indicó que muchos aprovechan para ir a los saltos y otros espacios verdes alejados del casco urbano.

Señaló que muchos prefieren bicis de rodado 29, la mayoría de aluminio y con cambios. Afirmó que las ventas aumentaron en julio y agosto porque “los niños no van a la escuela y los adultos aprovechan para que realicen actividad física”, incluso lo hacen de manera conjunta. Delgado, quien lleva años en este rubro, indicó también que pese a las buenas ventas hay escasez de bicicletas, un problema que se da a nivel nacional.

“A nosotros nos cuesta conseguir algunos rodados. Nos las arreglamos pidiéndoles a fábricas: entramos en lista de espera y recién nos llega luego de uno o dos meses”, manifestó. Al referirse a la producción, explicó que de las bicicletas armadas en Argentina el 99% tiene insumos importados, siendo la mayoría de China. Con la producción cerrada, “eso nos perjudicó, ya que la mercadería entra pero de forma muy lenta en el mercado”.

Acerca de los repuestos dijo que hay los suficientes como para armar una bicicleta, no obstante “faltan algunos componentes”. Sobre los elementos de protección, como cascos y demás, aseguró que también están en faltante. A la vez, manifestó que las personas los utilizan más y que las ventas de los mismos también aumentaron. Buscan cascos, cintas refractarias, mochilas hidrantes y caramañolas (botellas).

En este sentido, la comerciante destacó que el cierre de fronteras los benefició, así como la implementación de los programas de facilidades para la financiación como Ahora 12 o Ahora Misiones.

Por otra parte, otra propietaria de un comercio de bicicletas e insumos para gimnasios indicó que “hay movimiento, pero es muy complicado el tema de insumos como el caucho, el acero y los cuadrantes. Todo nos cuesta conseguir porque los productos importados tienen un costo más elevado”. Según precisó, los que más utilizan este medio de movilidad son los jóvenes: el mercado se amplió y la demanda es mayor. Coincidió respecto a los beneficios tras el cierre de fronteras.

Venta de bicicletas en Misiones: en Eldorado también registraron un notable incremento

Luís Suarez y Jennifer Buchinski, propietarios de la bicicletería Vicio Bikes sobre el kilómetro n°10 en la ciudad, manifestaron en diálogo con Misiones Online que se incrementó la venta de bicicletas de forma considerable. «Ahora las personas están usando las bicis como medio de desplazamiento y como medio de actividad física. Por el tema de la pandemia se practican mucho los deportes individuales como el running y el ciclismo», indicó Luís.

Luis Suárez – Vicio Bikes.

En cuanto a las marcas, dijo que «tenemos una variedad de marcas de calidad para tener también variedad de precios. Eso varía de acuerdo al equipamiento de cada bicicleta: hay marcas como Topmega, Volta, Venzo o Atixietc». En referencia a los precios, señaló que «tenemos bicicletas que arrancan en los $55.000. Había algunas más económicas, pero las fábricas se quedaron sin insumos porque cuando ingresa la mercadería a puerto demora la liberación de esos contenedores con mercadería”.

Pese a esos faltantes, aseguró que “cuando entran las bicicletas más económicas es un ‘boom’: vienen todos a comprar y se pueden llegar a vender 10 o 15 en un día. No siempre es así, solo cuando ingresan las más económicas».

“Gracias a Dios nos va bien. Tenemos compradores de todos lados: nos piden y les mandamos o vienen a buscar, hay clientes de Puerto Rico, Iguazú, Posadas, San Pedro, San Vicente y otros lugares. Despues también tenemos clientes de otras provincias, ahora por ejemplo se están llevando unas a Chubut y envíamos bicicletas a Río Negro, Tucumán, Tartagal, hoy con las redes sociales llegas a lugares que no te imaginás”, manifestaron.

Suárez comentó que «hace dos años estamos trabajando con las bicicletas, antes teníamos una ferretería en el mismo lugar y vendíamos bicicletas también, pero como algo secundario. Ahora nos volcamos únicamente a las bicicletas porque esa es nuestra pasión, lo que siempre nos gustó».

Para finalizar, el propietario de Vicio Bikes precisó que, además de vender bicicletas, invitan a los que quieran sumarse los miércoles y viernes a las 13:30 horas a realizar salidas recreativas desde la bicicletería: «Salimos todos juntos a pedalear y vamos a lugares de naturaleza. Hoy, por ejemplo (por el viernes 2 de octubre), fuimos hasta el Arroyo Piray Guazú y al llegar allá nadamos un poco, nos refrescamos y después volvimos. Es genial compartir y poder disfrutar juntos de un deporte tan lindo», concluyó.

Venta de bicicletas en Misiones: la gente de Puerto Iguazú adquiere bicicletas para aprovechar de los recorridos y paisajes de la zona

Ya son varias ciudades del país en las que apunta un “boom” de ventas y reparación de este medio de transporte, y en Puerto Iguazú también se registra la tendencia.

En comunicación con algunos comerciantes de la Ciudad de las Cataratas, siendo uno de ellos Nahuel Apostolaqui, de la bicicleteria El Sol, manifestó: “Nosotros pensamos que íbamos a perder venta por cómo se iba a movilizar la economía en la pandemia, pero nos tapó la boca porque fue un boom de venta. La gente, al estar encerrada, buscó algo para hacer. En el primer mes de confinamiento, entre marzo y abril, buscaron mucho los rodillos para practicar dentro de casa. Luego, cuando habilitaron las actividades recreativas, fueron las bicicletas”.

“El Sol”, comercio ubicado en la zona centro de la ciudad, está presente desde el año 2001 y actualmente es una de las bicicleterías más reconocidas de Iguazú.

Además del confinamiento, el cual redujo muchas actividades recreativas y potenció esta tendencia, en la ciudad se dio la particularidad de que tras el cierre de la frontera, tanto con Brasil como con Paraguay, ha hecho que ciertos rubros repunten de forma notable sus ventas, como es el caso de las bicicleterías.

El punto negativo es que los comerciantes deben afrontar la falta de mercadería: varios se quedaron sin rodados para ofrecer a la clientela. Desde la sucursal de la firma D´Orazi Márquez, ubicada sobre la calle Félix Bogado, los vendedores señalaron que “nos quedamos sin nada de bicicletas, solo tenemos una pequeña para niña de rodado 16. La mercadería tarda entre uno y dos meses en ingresar”.

Actualmente, el rodado más solicitado es el número 29 que tiene como características su mayor rapidez para realizar largas distancias, a comparación de las de rodado 26 que son los modelos “estándar”. Además, según explicaron, superan mejor los obstáculos y son óptimas para las subidas, lo que las convierten en una opción perfecta para la ciudad de Iguazú, donde abundan las pendientes y las calles empedradas. Los precios de una bici con estas características rondan entre los $30.000 y $37.000.

Un poco más que las ventas, también se incrementaron los pedidos de reparaciones de rodados. Héctor Ibañez, un reparador de bicicletas que se animó a abrir su propio local en el barrio Santa Rita, tomó esa decisión hace ya nueve meses, poco antes de la emergencia sanitaria.

Consultado por el crecimiento de la demanda durante la pandemia, contó que “el aumento fue terrible, puedo decir que aumentó 100%. Actualmente estoy reparando unas diez bicis por día”. En este local también se pueden encontrar bicicletas usadas, cuyos precios oscilan entre los $5.000 y $12.000.

Aprovechando esta tendencia, propietarios de otros rubros golpeados por la pandemia, decidieron incluir a las bicicletas entre los productos que ofrecen. Este es el caso de la empresa Alma Mía: su encargada, Laura Kalinoski, explicó que “somos una empresa que tiene varios locales, entre ellos de ropa, zapatería y artículos regionales, pero con la pandemia los regionales están cerrados, y donde estaban los regionales ahora implementamos ropa de niños y en la zapatería, las bicicletas”. Las que más se vendieron, afirmaron, son las bicicletas de niños cuyos precios rondan los $15.000.

Guillermo Sendra, trabajador de un local gastronómico, se sumó a la iniciativa de usar la bici como medio de transporte y recorre diariamente veinte cuadras hacia su trabajo. Sobre las razones de su elección, enfatizó en que “la bici es lo más, un medio re piola que no contamina y estás al toque en cualquier lado acá, donde está todo cerquita. Recomiendo totalmente su uso porque es buena para hacer ejercicio y también es un vehículo que no ocupa mucho espacio”.

Por otro lado, también están los ciclistas que optan por esta actividad como recreación: “Está buena la bici para bajar esos kilos de más que nos dejó la cuarentena. Además nos juntamos con amigas y salimos a pasear para estar juntas porque en las casas no nos podemos juntar”, aseguró Melisa Aquino, una ciclista consultada por Misiones Online.

En paralelo con la venta de rodados, los comerciantes manifestaron que la venta de elementos de seguridad no avanza al mismo ritmo. Nahuel Apostolaqui reconoció que “la gente no está consciente, no se da cuenta de la importancia de los elementos de seguridad. Se venden luces, pero la gente debería usar casco que es lo más esencial”. Además del casco, los elementos de seguridad recomendados son tobillera, rodillera y chalecos refractarios, en el caso de circular por la noche.

