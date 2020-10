Papel Misionero (Grupo Arcor) se suma a la posición de Arauco Argentina sobre el precio oficial del raleo a $1.600 la tonelada: “No estamos en condiciones de asumir ese aumento”

A diferencia de la compañía foresto-industrial Arauco, la empresa de papeles y cartones de Capioví no exporta su producción, comercializa exclusivamente en el mercado interno. Por otra parte, tiene una política de abastecimiento basada en la cadena de suministro de raleo de más de 150 productores de la cuenca forestal. «En un 70% dependemos del suministro de terceros, y este aumento acordado en el Instituto Forestal Provincial implica un incremento de precio por la materia prima de casi un 100% sobre lo que se paga en la actualidad en el mercado», explicó el gerente general Forestal e Industrial de Papel Misionero, Andrés Garde.

El directivo sostuvo que la decisión del viernes de definir el precio mínimo de referencia de chip y raleo lo tomó por sorpresa, a pesar de que hace tres meses se abrió la mesa de discusión en el nuevo organismo que se creó con el objetivo de mejorar la rentabilidad del productor primario por los precios bajos que históricamente determinaban en el mercado por la demanda de las dos principales compradoras de los subproductos triturables, que tienen como único destino a la celulosa y papel. Pero Garde asegura que no es un precio viable el establecido que pueda asumir Papel Misionero, en similar posición a la que planteara Arauco semanas atrás.

Explicó que la medida obligará a la compañía argentina del Grupo Arcor a replantearse la estrategia de negocio en la provincia con la política de abastecimiento a futuro, adelantó. Papel Misionero depende en un 70% de la provisión de raleo de unos 150 productores de la cuenca.

El incremento fijado como precio oficial de los subproductos de chip y raleo impactará en forma negativa la estructura de costos internos de la empresa. «El precio oficial aprobado por el directorio del Instituto Forestal Provincial implica un incremento de precio por la materia prima de casi un 100% sobre lo que se paga en la actualidad en el mercado», sostuvo el ejecutivo.

«El raleo es nuestro insumo básico para la producción de papel. No estamos en condiciones de asumir ese aumento, pero además, consideramos que no corresponde en un contexto del país en emergencia sanitaria donde los aumentos de precios tienen un control estricto, y nos vemos imposibilitados de trasladar aumentos a los consumidores. Papel Misionero destina el 100% de su producción al mercado interno, no exporta, y no puede trasladar el precio de aumento de costos a los compradores, ya que muchos de nuestros clientes son de actividades esenciales, como Alimentos, Medicina, productos industriales”, planteó el directivo.

La empresa productora de celulosa, papel y cartón, Papel Misionero (Grupo Arcor), es una de las principales fabricantes del país de papel virgen (Kraft Linerboard y Sack Kraft), Papel Bolsero y Bolsas de Papel para diversos segmentos industriales (cemento, harinas, azúcar, entre otros). Pero no exporta, toda su producción la coloca en el mercado nacional.

El modelo de negocio de la compañía siempre se diferenció de Arauco Argentina (ex Alto Paraná) en su política de proveedores, ya que el abastecimiento de materia prima de troncos triturables -insumo básico para su producción- en en el caso de Papel Misionero depende en un 70% de terceros, de productores de la cuenca de la zona de Capioví donde se ubicada la planta industrial, y sólo en un 30% se abastecen de plantaciones propias de pino resinoso.

El ejecutivo, que integra el directorio del Instituto Forestal en representación de las dos compañías celulósico-papeleras de la provincia como titular, junto a Ricardo Austin (Arauco Argentina) como suplente, marcó su posición en una entrevista con ArgentinaForestal.com y expuso su preocupación por la decisión de intervenir en el mercado forestal con la fijación oficial de precios mínimos de los subproductos como Chip y Raleo, con incrementos que considera “no responden a la realidad de la economía argentina ni del mercado forestal” en la actualidad.

AF: ¿Cuál es la posición de Papel Misionero respecto al proceso que se lleva adelante en Misiones de intervenir en la fijación de precios de los subproductos forestales como chip y raleo?

Nosotros tenemos vocación de diálogo, y vemos con buenos ojos la mesa conformada y la creación del INFOPRO para ello. Lo que nos tomó por sorpresa fue que definan tan rápido. Consideramos que aún falta información técnica y económica de costos, por el impacto que esta medida implica en la estructura de costos de la industria.

Creo que se apresuraron en establecer el precio oficial por resolución de la mayoría Directorio porque aún había aspectos que analizar, información que exponer, fue todo muy rápido a nuestro criterio. Entendíamos que era una instancia de diálogo y negociación, y nos encontramos con la sanción de un esquema de precio fijo que no es viable. Es casi un doble de aumento de lo que se está pagando en el mercado.

Nuestra preocupación es que, de aplicarse, tendremos que replantear nuestro negocio. No sabemos a partir de cuándo rige, pero esta situación obliga a Papel Misionero a replantear su esquema de negocio de abastecimiento de terceros, porque estamos hablando de una intervención en el mercado que implica en este caso casi el doble de aumento de precio en sus insumos básicos para la producción de la fábrica. Impacta de lleno en nuestros costos internos.

Por Ley nacional y normativas vigentes, tampoco la empresa puede trasladar los aumentos a costos a la cadena comercial.

El Grupo Arcor es una compañía que defiende la industria nacional, que promueve trabajo local, pero debe ser en el marco de la sustentabilidad del negocio.

Realmente, nos sorprendieron con esta medida. Y lo que más nos preocupa es que no estamos en condiciones de asumir este aumento. Los números tampoco nos cierran a nosotros.

AF: Papel Misionero no está destinando su producción a la exportación. ¿Cuál es su mercado?

No estamos exportando. A partir de la adquisición del Grupo Arcor de la empresa Zucamor, la fabricad de Papel Misionero coloca en un 100% la fabricación de cajas de cartón corrugado y fibra virgen (Kraft Linerboard y Sack Kraft) al mercado interno, principalmente a la cadena de alimentos, pero además a otros rubros que son consideradas actividades esenciales, farmacia o medicina, cosmética, industrias varias.

Es decir, somos el primer eslabón de la cadena y tenemos que proveer con nuestra producción a una gran industria de alimentos, en un contexto donde no es factible trasladar aumentos a los compradores por el producto final, sumado a todos factores de economía de la Argentina que impactan en la rentabilidad del negocio de todas las empresas.

En Misiones, nuestra política de abastecimiento para el funcionamiento de la planta industrial está basada en alianza con terceros, y requiere de una gran cantidad de proveedores estables en el tiempo. Mantener esta política es una decisión del Grupo Arcor.

Ahora, esta decisión de intervenir en el mercado forestal y establecer incrementos fijos de precios por la materia prima, con un precio fijo oficial y en este porcentaje tan alto, nos obliga a tener que pensar y definir nuestra estrategia de negocio presente y futura.

No da el número fijado de base para llevar adelante la actividad, no soporta el negocio este aumento, y lo más preocupante es que afecta nuestra política de abastecimiento de terceros que hasta ahora se venía sosteniendo.

Tenemos un programa de fomento en marcha con 150 productores que aportan materia prima, y somos una empresa que promueve el diálogo y los acuerdos, pero la intervención con precios fijos que no son viables nos juega en contra. Los precios aprobados por el directorio del INFOPRO no responden a la realidad del mercado, de la economía, del sector. Pareciera que hay un desconocimiento de la economía de escala.

Nos preocupa la falta de certezas que se presentan a futuro para el negocio ante estas medidas. Es decir que, de pretender aplicar este precio oficial de base por el chip y raleo, nos significará absorber en nuestra estructura de costos internos ese incremento. Todo esto, es lo que nos obliga a replantearnos la estrategia de negocio.

AF: ¿En estos tres meses de diálogo en el INFOPRO, no lograron aportar información de costos desde el sector industrial para llegar a un acuerdo entre las partes respecto a un precio de base?. Entiendo que recién el jueves presentaron, como representante de las dos compañías, una propuesta para el debate, que establecía un incremento de $950 por tonelada de raleo que pagan en la actualidad, a un incremento de $1.100 promedio. La propuesta no fue aprobada por la mayoría del directorio y, finalmente se aprobó por mayoría el precio fijo de base en $1.600 por tonelada de raleo.

Evidentemente no se comprende en el Directorio el esquema del negocio forestal a gran escala en Misiones. Hay que encontrar una solución viable, equilibrada y posible. Faltan más estudios, debatir la propuesta que acercamos y encontrar un nuevo precio que cierre para todos, por todo lo que implica de sostener este aumento.

La propuesta que presentamos fue de un incremento a $1.100 pesos por tonelada de raleo, y eso implica un aumento de un 15% que acumulado a los aumentos del año cerraría el 2020 con un 45% de aumento en el precio del raleo. Un aumento de casi un 100% sobre la materia prima no es viable, no corresponde, incluso no es legal considerando las medidas y legislación vigente en el país por la emergencia sanitaria que se atraviesa, donde la crisis de rentabilidad afecta a todos los sectores, más allá de que sea una Pyme o una gran empresa, y los aumentos no podemos trasladarlos en este contexto.

Debemos encontrar un número que nos acerque con los productores, pero algo soportable, equilibrado. Hoy, la realidad es en Papel Misionero no estamos en condiciones de asumir este aumento en los costos internos, con la política actual del esquema de abastecimiento de terceros no es viable.

PM: Ud. integra el directorio del Instituto, ¿cuáles serían los pasos a seguir, ya que votó por la negativa de este precio oficial de referencia? Se resolvió con el apoyo de la mayoría de los integrantes del directorio y fue propuesto por el Consejo Asesor, en este caso FCF, COIFORM, y representantes del Ministerio de Industria y de la Subsecretaria de Comercio e Integración de la provincia.

Somos una empresa de diálogo, continuaremos en esa línea. No tenemos dudas que no es un precio viable, no es un aumento posible de soportar. El impacto será negativo para la actividad a este precio fijo, hablando en torno a la viabilidad del negocio.

Nuestra política siempre fue de diálogo, de lograr la sustentabilidad forestal, de consolidar la cuenca forestal con el abastecimiento de tercero, incluso se fortaleció esa política en la empresa cuando adquirió el Grupo Arcor la fábrica en Misiones, ya que es una empresa que promueve la industria nacional y el trabajo local.

Analizaremos internamente esta decisión y las medidas a plantear en el INFOPRO. Solicitaremos más estudios técnicos, y continuaremos promoviendo el diálogo para encontrar un esquema de precio factible de asumir. En paralelo, estamos obligados a repensar la estrategia del negocio, presente y futura.

