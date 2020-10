Alberto Fernández defendió el cepo al dólar y afirmó que todo se hizo “para que la Argentina no esté sumida en el peor de los mundos”

Fue en un encuentro virtual que el presidente Alberto Fernández tuvo con referentes del Frente de Todos. Destacó lo que hizo su Gobierno «para que el país no esté sumido en el peor de los mundos”.

El presidente Alberto Fernández defendió el cepo cambiario al asegurar que le gustaría que los argentinos puedan “poner en la balanza qué era más importante: si preservar sus puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes”. Además, destacó que es “impresionante” lo que hizo el Gobierno nacional “para que la Argentina no esté sumida en el peor de los mundos”.

Así lo afirmó al participar este viernes de un encuentro virtual organizado por el Consejo de Asesores de la Presidencia, bajo el título “Para pensar el Frente de Todos”. Lo coordinaron los dirigentes Ricardo Forster, Eduardo Valdés y Alejandro Mosquera y participaron referentes de todos los partidos y movimientos que integran el espacio.

“Muchos de los argentinos hoy no pueden comprar dólares porque se beneficiaron con los recursos del Estado, pero me encantaría que puedan poner en la balanza qué era más importante: si preservar sus puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes”, planteó el mandatario. «Lo verdaderamente importante era preservar la fuente de trabajo para que el día que la pandemia pase todos pudieran salir a seguir su vida de trabajo como siempre fue”, agregó.

De esa manera, el Presidente se refirió a la decisión del Banco Central (BCRA) sobre la imposibilidad de que las personas que hayan accedido al cobro de parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) accedan a la compra de dólar ahorro.

La medida forma parte de las restricciones adoptadas a mediados de septiembre por el BCRA para limitar la venta de dólares a particulares que, entre otras, incluye a todo aquel beneficiario de programas de asistencia estatal.

El encuentro virtual de este viernes contó también con la participación del presidente del Partido Justicialista José Luis Gioja, quien invitó a Fernández a sumarse al acto virtual que se realizará el próximo 17 de octubre por el Día de la Lealtad.

Participaron dirigentes de todos los partidos y movimientos que integran el Frente de Todos, como Fernando ‘Pino’ Solanas de Proyecto Sur -que se sumó desde Paris, donde se desempeña como embajador ante la Unesco-; Gabriel Mariotto, de Compromiso Federal; Carlos Castagnetto, de Kolina; Tania Caputo, del partido Comunista; Gustavo López, de Forja; Adriana Diaz, del Partido Intransigente; y Juan Carlos Junio, del Partido Solidario, entre otros.

“Cuando se pongan a reflexionar sobre las cosas que aún falta hacer, miren para atrás y tomen en cuenta todo lo que el Gobierno hizo porque es impresionante lo que hemos hecho para que la Argentina no esté sumida en el peor de los mundos”, sostuvo el Presidente.

En otro tramo del mensaje, destacó la importancia de la “unidad” dentro del Frente de Todos y llamó a valorarla “como un dogma” para poder “reconstruir la Argentina” bajo la defensa de los valores populares.

“Lo central es que la unidad sea para nosotros un dogma, que sea algo que no se deba discutir. Después podemos tener matices y diferencias, bienvenidos sean. Si hay algo de lo que reniego es del discurso único, del no debate y si hay algo que me hace padecer la pandemia es no poder hablar personalmente con la militancia”, concluyó el mandatario.

Fuente: TN

