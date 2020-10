“Mi madre murió y al día siguiente entraron a robarle la casa”, denunció la hija de la última víctima fatal del coronavirus en Misiones

Natalia Da Luz, hija de la última víctima fatal de coronavirus en Posadas, narró el calvario que viven, no solo por la muerte de su anciana madre, sino por la desidia de los inquilinos de su madre, que no solo ignoraron la condición de salud de la que pereció la anciana, sino que aprovechándose del dolor ajeno optaron por hurtar alguna de las pertenencias.

Natalia Da Luz. Red Ciudadana

“Yo estoy la verdad que muy, muy triste por todo lo que pasó pues todo muy rápido. De hecho, estaba tranquila de que mis padres vivieran en Posadas, donde supuestamente hay poco a circulación del virus, comparado con acá Buenos Aires que tiene gran número de infectados y muertos. Para mí fue una sorpresa que mi mamá haya muerto de covid”, dijo visiblemente acongojada.

Da Luz narró que días antes del deceso de su madre, la mujer había presentado falta de apetito, con poco ánimo y el 29 de septiembre tuvo fiebre y dolor de pecho.

“Cuando empezó con esos síntomas mi hermana la lleva al sanatorio Nosiglia. Mi mamá entró caminando y hablando, no es que estaba muy mal. Sin embargo, la internan y le dijeron a mi hermana que se comunicarían para contarle los avance y ver cómo evolucionaba”.

Sostuvo que en el sanatorio le quitaron toda vía de comunicación a su madre. “A las pocas horas le diagnosticaron neumonía, a través de una placa del tórax. Cuando le dan ese diagnóstico me pareció muy raro porque mi mamá estaba vacunada contra la neumonía. Sabíamos que mi madre estaba estable, pero al día siguiente alrededor de las diez y pico de la mañana nos confirman que dio Covid positivo, porque le hicieron el hisopado”.

Contó que horas después a las 16:30 su madre moría paro cardíaco. “Con el primer paro que le agarró le mató. La bronca e indignación sobre todo es que hayan puesto el nexo epidemiológico, cuando nosotros no sabemos cómo se contagió. Mi mamá era una persona que vivía sola en su casa y era una persona que casi no salía ni a la calle. La visitaban sus hijos, dos de mis hermanos que están allá, los nietos”, lamentó.

Cuestionó que no hayan hisopado a su hermana y otras personas que tuvieron contacto directo con su madre.

Robaron en casa de la anciana con coronavirus

Aprovechando el dolor ajeno, un grupo de personas entraron a la vivienda de la anciana y robaron las pertenencias. Según Da Luz, su padre y su hermana que viven en la propiedad de al frente identificaron que los inquilinos de la anciana fueron los que cometieron el delito, por ello les solicitaron que salgan de la propiedad.

“Mi mamá murió el treinta de septiembre y el primero entraron a robar a la casa de mi mamá. Sabían que ella estaba internada, que había muerto de coronavirus. Mi papá y mi hermana que viven enfrente saben quiénes entraron a robar, entraron por más que la casa estaba toda infectada de covid. Fueron estos inquilinos que ella tenía”.

Denunció que un medio de comunicación local se haya acercado a grabar la vivienda de la víctima fatal sin respetar el dolor de la familia y sin las medidas de seguridad necesarias.

“Empezó a filmar la casa de mi mamá, cosa que me parece que hay que mantener la privacidad de la gente porque no sabes cómo reaccionarán los vecinos. A la situación triste que estamos viviendo, se suma que viene un joven con una filmadora y exhiba la casa de mi mamá, no me pareció que esté bien”, cuestionó.

Aunque manifestó que la reacción de su sobrina no fue la más indicada.

Cuestionó el el protocolo que se está aplicando con los pacientes o los muertos por coronavirus. “Las en la ciudad de Posadas es desastrosa, es pésima. Estas personas que estaban viviendo ahí pueden estar infectados de covid y se fueron a otro lugar porque entraron a robar en una casa que encima estaba infectada de coronavirus”.

Lamentó que muchas personas opten por no ir a los hospitales por miedo a la discriminación de las personas.

“Yo me enteré a raíz de todos estos casos de que hay personas enfermas con todos los síntomas de covid que no quieren irse a hisopar, no quieren ir al médico para que no los discriminen, se lo bancan en su casa tomando algún medicamento y se libran, pero le cayó a una persona como mi mamá, que era un paciente de alto riesgo y obviamente la mató en un segundo el virus”.

“No te digo que aíslen el barrio que nadie entra ni sale, como hicieron en Buenos Aires, pero que al menos hisopen, que vayan y pongan un puestito, un carrito ahí en la esquina y empiecen a hisopar a todos los del barrio Los Paraísos, como se hace acá en capital federal”, pidió a las autoridades.

