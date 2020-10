Realizaron yopará para celíacos en Posadas

Fue en el marco de la tradición misionera que se celebra cada 1 de octubre.

Nahir- Radio Libertad

Como cada 1 de octubre, Misiones celebró la tradicional fiesta del Yopará, aunque en esta oportunidad tomando todos los recaudos sanitarios por la pandemia del coronavirus Covid-19.

En su receta original, esta comida puede llevar trigo, avena y otros ingredientes que no son aptos para personas con celiaquías (intolerancia al gluten) y por eso en Posadas cocinaron yopará sin TACC (sin trigo, avena, cebada y centeno) para que lo puedan disfrutar quienes tengan esta enfermedad.

La actividad fue llevada a cabo por el Programa de Atención Integral a Celíacos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones .

En diálogo con Misiones Online y Radio Libertad, Anahí, una de las cocineras y organizadora, explicó que “el yopará que realizan lleva los mismos ingredientes que uno tradicional, con la diferencia de que todo es sin tacc». “No cambia el gusto, simplemente no tienen la contaminación cruzada con el tacc que significa trigo, avena, centeno y cebada. Es cien por ciento más saludable”, añadió.

Nahir es una de las beneficiarias del programa dependiente de la cartera a cargo de Benilda Dammer. Durante la entrevista, explicó los beneficios de esa iniciativa y detalló los problemas con los que se encuentran las personas celíacas al alimentarse, empezando por los altos costos de los productos elaborados sin TACC.

“Este programa es muy importante, es una familia por sobre todas las cosas porque nos sentimos contenidas. Yo voy a hablar por mí en especial, llegué al programa con cien kilos y a punto de coma. Y recibí contención, atención de la nutricionista, acompañamiento y todo. También el módulo alimentario con lo que significa, porque todos los alimentos para celíacos es un costo muy elevado, imposible. Por ejemplo, la leche que yo debería consumir sale doscientos cincuenta pesos, a diferencia de la leche común que sale setenta, esa es la diferencia…Sin la contención de de este programa, yo estaría totalmente este desamparada.

¿Qué es el Karaí y por qué se cocina el yopará?

El Karaí (señor) Octubre es, según la creencia popular, un duende maléfico que sale todos los 1 de octubre a recorrer las casas y ver quiénes tienen suficiente comida. Es un duende inspector que va mirando si la gente sembró y trabajó durante el año y supo guardar para los meses en que no hay cosecha. Ese día al pasar por las casas debe comprobar que hay suficiente comida y que la convidan a sus vecinos. A quienes no cuidaron los castiga con miseria hasta fin de año y a los que tienen para convidar los premia con abundancias.

Es por esto que los guaraníes recibían el mes de octubre con un delicioso y suculento Jopará, similar a un locro, con la intención de conjurarlo, ya que este duende no se queda en los lugares donde hay abundancia. Según la tradición, octubre es el mes en que escasean los alimentos: la mandioca, el maíz y otros productos vegetales son más difíciles de conseguir en el campo. Por eso, el día 1 se come puchero con locro, poroto, arroz y verduras en abundancia, el muy famoso “karaku jopará” (huesos de vaca mezclado con todo). Así con la panza llena se tiene la escapatoria para no hacer esfuerzos después de almuerzo. Esto asegurará la abundancia en la cocina durante todo el año.

Ingredientes

140gr de locro

140gr de porotos secos

(puede ser una mezcla de todos los que deseamos cocinar) “Remojar todo 24hs antes, o la noche antes de cocinarlos” 600gr de osobuco

200gr de panceta entera

2 cebollas

3 tomates

2 zanahorias

3 dientes de ajo

2 morrones verdes

3 ky’yî (ají picante nacional) sin las semillas

La mitad de un zapallo mediano

1 hoja de laurel

1cdita de comino

1cdita de orégano

1cdita de sal

1cdita de pimienta

Perejil

Limón

LD-A