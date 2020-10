Guaraní Antonio Franco dice sí al Torneo Regional Amateur y Atlético Posadas decide esperar 

Los clubes que participan en el Torneo Regional Amateur se cansaron de esperar y exigen al Consejo Federal respuestas inmediatas. Ante la incertidumbre que genera la pandemia, los equipos participantes de la competencia manifestaron su deseo que el torneo se dispute y que además se oficialice la vuelta a los entrenamientos para el 5 de octubre. En Misiones, Guaraní Antonio Franco firmó a favor de la vuelta mientras que Atlético Posadas ratifica su deseo de que el torneo se dispute el año próximo.

Si bien en el torneo quedaban 98 equipos en carrera por los cuatro ascensos al Federal A, un total de 24 instituciones de distintas partes del país han firmado un documento para que el torneo reinicie y que se ponga en claro la fecha para la vuelta a los entrenamientos.

¿Habrá Torneo Regional Amateur este año?

Desde la dirigencia de Villa Sarita manifestaron que “hay mucha gente que depende del club, es difícil seguir sosteniendo así. Aguantamos gracias a los socios y sponsor, siempre tratamos de tener bien preparado y en condiciones para cuando se realice el torneo”, comentaron.

Además, agregaron “cada vez se está alargando más, hay clubes que directamente no les interesa el torneo y que tienen el club con las puertas cerradas. Nosotros tenemos un club que está abierto y activo. Los clubes que no quieren participar es porque no recibirán ayuda del gobierno, nosotros le estamos poniendo el pecho y buscamos sponsors privados y además trabajamos día a día, nosotros podemos participar porque nos venimos preparando para eso”, agregaron desde la dirigencia franjeada.

Por el lado de Atlético Posadas, Joaquin Barreto, presidente del “Decano” manifestó en reiteradas oportunidades la intención de no participar este año y que se realice en mejores condiciones el año próximo.

Entre los puntos que los clubes firmaron para la continuidad, la intención clara entre todos los firmantes es pedir definiciones al Consejo Federal. “En forma directa y fehaciente, de los noventa y ocho equipos clasificados en la fase campeonato del Torneo Regional Amateur, manifiesten su decisión de competir”, dice el comunicado.

Es decir, los clubes que quieren jugar este año, necesitan que el Consejo Federal ponga en marcha lo que habían pactado. Tiempo atrás, el Consejo manifestó que realizarán un relevamiento de qué clubes participarán y a partir de allí formarán un nuevo torneo.

Seguidamente, el comunicado que firmó el presidente de Guaraní Antonio Franco, Patricio Vedoya menciona que “también se requiere que se ratifique la fecha de Inicio de las prácticas de los planteles para el próximo 5 de octubre del corriente año 2020, y se fije en forma urgente la fecha de Inicio o Reinicio del Torneo”.

“Lo que consideramos propio se diagrame en forma urgente la continuidad del Torneo, que es ni más ni menos, que actuar en defensa de las Fuentes de trabajo, del entramado social que implican los clubes que representamos como contención social ( esencial en estas épocas), y especialmente en defensa del fútbol Federal Argentino”, reza el comunicado.

