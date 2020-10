El Vicegobernador de Misiones insistió en la responsabilidad social y se dirigió a la juventud por las fiestas clandestinas: “No se olviden que conviven con adultos mayores”

Descartó la idea de que en la Provincia se guíen por las fases ya que “hablar de fases es homogeneizar todas las actividades” , reiteró en la importancia de la responsabilidad social y llamó a los jóvenes a ser responsables y mantener la conducta ante la situación epidemiológica actual. Las declaraciones las brindó durante esta mañana en la firma del convenio entre la CCIP y el Proyecto AlimenDAR.

El vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, se refirió al rápido incremento de casos de coronavirus en la Provincia y señaló que, anteriormente, cuando celebraban que la Tierra Colorada se mantenía como uno de los sitios donde menos casos de la enfermedad se registraban, “con el Gobernador decíamos que no tenía que haber esa sensación de triunfalismo porque sabíamos que los contagios iban a ser más numerosos”.

Carlos Arce.

Manifestó que “era cuestión de ver cómo estaba la situación fronteriza” y sostuvo que los contagios focalizados en las ciudades de Posadas e Iguazú permitirán a su vez la focalización de las conductas “para frenarlos”. En ese sentido, trajo a contexto los rumores sobre la posibilidad de un cambio de fase en todo el territorio provincial.

• Lea más sobre coronavirus haciendo clic aquí

Responsabilidad social: «La gran medida para evitar las consecuencias es prevenir»

“El Gobernador, Oscar Herrera Ahuad, fue muy claro. -El cambio de fase- no es una medida de este Gobierno. Hablar de fases significa homogeneizar las actividades de toda la Provincia y esto no es así. Si tenemos lugares de contagio en ciertas actividades, iremos viendo cómo se desarrollan esos contagios, los nexos epidemiológicos y, en caso de que sea necesario, bloqueamos o restringimos ese tipo de actividad puntualmente”, explicó.

“Hay que ser muy quirúrgicos en esto y muy prolijos para que nuestra provincia siga teniendo su sello característico que es la producción. Tampoco hay que olvidarse que la inmensa mayoría de las actividades liberadas como comercios, turismo y de recreación física no han sido los que han desarrollado los contagios”, aseveró.

Sobre esa misma línea, el funcionario acotó: “Acá hay un mensaje claro: el hecho de que Misiones haya tenido pocos casos, hace que la gente no tenga miedo y se relaje. Es fundamental que la gente entienda que no tiene que relajarse y tiene que respetar, hablamos de más de 40 fiestas clandestinas que se han detectado este fin de semana”.

• Quizá le interese: Al ritmo de las fiestas clandestinas, la cantidad de contagios de coronavirus en Misiones se duplicó

“Que estos chicos, quienes no creen en los contagios, no se olviden que conviven con adultos mayores y pueden tener consecuencias graves de la enfermedad. Apelamos a que ese miedo, que antes no había por la poca cantidad de casos, hoy sea un factor para el cumplimiento de las normas que no son muy difíciles: distanciamiento, lavado de manos y el uso correcto del barbijo. Es una cuestión de conducta”, apuntó.

Consultado sobre el estado de los espacios para terapia en los nosocomios de Misiones, Arce aseguró que “la Provincia ha venido preparándose desde hace tiempo y cuenta con más de 400 camas de unidad intensiva entre cuidados críticos públicos y privados y con gases medicinales. Tenemos más de 3.000 camas en total, y cerca de 2.000 camas de aislamiento, pero no significa que tengan que ser ocupadas”.

#Salud Con ocho nuevos casos de coronavirus confirmados, Misiones superó los cien infectadoshttps://t.co/zHQscgirHt pic.twitter.com/7EjZu853Y7 — misionesonline.net (@misionesonline) September 30, 2020

Y añadió: “Los tratamientos que se realizan en el mundo contra el Covid-19 reducen el tiempo de internación y la mortalidad, pero todavía no hay tiempo para que realmente sean tratamientos científicamente sólidos y comprobables. Lo mejor para un tratamiento es el tiempo, y esta enfermedad no nos dio mucho, por eso la mejor manera de cuidarnos la salud es prevenir los contagios”.

Descartó que septiembre haya sido un mes donde se produjera “un foco” de contagios, no obstante indicó que “puede llegar”. Por ello volvió a reiterar en un llamado a la comunidad que “cuando hay manifestaciones o aglomeraciones, no se discute el qué sino el cómo lo hacen. Deben tener mucho cuidado en todo tipo de actividades, no se relajen y entiendan que la gran medida para evitar las consecuencias es prevenir”.

• Quizá le interese: El Ministro de Gobierno de Misiones enfatizó en que “la responsabilidad social es la única vacuna para frenar al covid-19”

AV-EP