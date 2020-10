La tranquilidad de la familia y las empresas en manos de especialistas

No importa el barrio, no importa el horario y tampoco si se está en una vivienda o en un local comercial, cualquier momento es aprovechado por los malvivientes para tomar algo que no les corresponde.

Pero no hay que permitir que el miedo impida disfrutar de la casa, del patio o del comercio. Prevenir es una buena manera de protegerse y proteger a la familia y es por eso que desde hace diez años más de 800 personas eligen Mega Seguridad, que desde su experiencia, rapidez y tecnología aplicada aporta tranquilidad en cada hogar.

La empresa pone a disposición de la ciudadanía su servicio de monitoreo de alarmas, que tiene como propósito llevar seguridad a las familias ya que afirman que cuanto más tranquilos se encuentren sus clientes más podrán disfrutar de sus actividades.

Cómo funciona

En caso de eventos y emergencias, Mega Seguridad monitorea las señales que se reciban en la Central. A partir de ahí se comunican con la persona designada por el titular, y contactan al 911 ante un evento sospechoso o entradera y luego registran en sistema la respuesta de la Policía y grabación total de la llamada.

Al pulsar el botón de pánico para emergencias establecen, mediante la video verificación, la necesidad de solicitar presencia de la Policía, Bomberos o servicio médico, dejando registro de la comunicación y grabación total de la llamada.

El servicio incluye test de comunicación cada seis horas, servicio técnico correctivo del equipamiento, grabación de imágenes ante detección de movimientos y configuración de autovideo verificación en dispositivos móviles.

Los 7 elementos que transforman en seguros los lugares

Una solución de seguridad electrónica adecuada son está compuesta por 7 elementos:

-Cámaras HD

-DVR (grabadora de video análoga)

-Centrales de alarma

-Baterías

-Comunicación wifia / GPRS

-Sensores magnéticos de apertura

-Pulsadores de pánico.

Con esta solución se pueden cubrir diferentes espacios como una casa, halls de entradas, estacionamientos, terrazas, patios y accesos en general.



El monitoreo: se realiza las 24 horas, su central de alarma está conectada con el centro de monitoreo, con asistencia de operadores altamente calificados.

Aplicación para celulares: se puede visualizar el estado de la alarma y además se podrá solicitar asistencia mediante los distintos botones disponibles como pánico, asistencia médica, incendio.

Se acude ante evento: el personal motorizado acude al domicilio al ser requerido para verificar ante un evento de alarma.

Control de horario: consiste en el llamado al titular o responsable ante un ingreso o no activación del sistema fuera de los horarios pre establecidos.



Video verificación (opcional): si el sistema instalado incluye cámaras de vigilancia, los operadores podrán visualizarlas en caso de un evento por un determinado tiempo.



Atención personalizada: por los ejecutivos de cuenta asignados.

Quienes deseen sumarse a Mega Seguridad pueden hacerlo llamando al 44 20 930 o bien ingresando a la página web megaseguridad.com.ar.

