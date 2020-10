Recusaron al fiscal de la causa contra María Ovando, Federico Rodríguez

La defensa de la imputada y el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, argumenta que el funcionario no pudo sostener la acusación y que ejerce hostigamiento y estigmatiza a Ovando.

El Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género y referentes del feminismo presentaron un pedido de recusación contra el fiscal, Federico Rodríguez, que lleva adelante una causa contra María Ovando, a quien acusan de no evitar que una de sus hijas y una nieta, no sufrieran abusos sexuales. En la presentación judicial, el equipo señaló que el fiscal ejerce hostigamiento y estigmatización hacia Ovando, quien en 2012 había sido absuelta, luego de permanecer en prisión, acusada por el mismo fiscal, por la muerte de otra de sus hijas por desnutrición.

Alicia Rivas, miembro del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, explicó que la recusación contra Rodríguez tiene dos vías: la primera porque el funcionario, en el momento de la acusación, no pudo sostener un relato claro sobre los motivos que lo llevaron a imputar a Ovando. “No pudo precisar la acusación, no pudo determinar con claridad el hecho, el lugar donde ocurrió, no tiene el tiempo ni el cómo se dieron los hechos. Todo esto tiene que tiene que ver con las garantías constitucionales que tienen los acusados de un delito para saber de qué se tienen que defender”, señaló.



Para Rivas, la renuncia del camarista Atilio León, quien integraba el tribunal que debía juzgar a Ovando, muestra que el argumento que esgrimió la defensa en la recusación es verosímil. “La inhibición de León es clave porque le da la razón a la defensa y dice que no sabe qué va juzgar”, sostuvo.

La otra parte de la recusación tiene que ver con las expresiones que el fiscal Rodríguez utiliza cada vez que se refiere a Ovando. Para el equipo, tiene ensañamiento y ejerce violencia de género simbólica y mediática.

“Evaluamos la exposición que tiene el fiscal en relación a la causa, el hostigamiento en relación a María. Ya lo había hecho en la causa anterior, en 2012. Las declaraciones, las formas que tiene de referirse a una mujer como María es intolerable”, indicó Rivas y cuestionó al Poder Judicial de Misiones. “No puede sostener a un funcionario con esas características, cuando es un poder que tiene que poner perspectiva de género en su funcionamiento”, agregó.

La causa anterior

Rivas señaló, además, que el fiscal Rodríguez, en cada intervención, hace referencia a la causa anterior, en la que Ovando fue absuelta y que de ese modo construye una figura. “Todo el tiempo vuelve a la causa anterior, extrae testimonios descontextualizados, versiones que no fueron investigadas ni mucho menos probadas y construye la figura de una madre monstruo, que merece castigo y lo repite”, indicó.

Otro de los puntos que le cuestionan al fiscal es su falta de cuidado hacía las víctimas de los abusos. “En los medios repite fragmentos sensibles que las niñas declararon en la cámara Gesell. No tiene cuidado y las revictimiza una vez más. Dice ‘yo voy a hablar porque ellas no tienen quien hable por ellas’, se comporta como si estuviera en una cruzada mesiánica”, reflexionó Rivas y recordó que durante la causa que terminó en absolución, el mismo fiscal se manejaba de la misma manera.

“No está en condiciones de seguir. No hay objetividad, es vergonzoso. Ocho años después con todo lo que hemos aprendido, hay protocolos para los periodistas para estos casos y un funcionario del Poder Judicial tiene este tipo de declaraciones”, lamentó Rivas.

La otra hipótesis

La causa por la que Ovando está siendo acusada tiene dos detenidos, a Marcos Iván Laurindo y Sebastián Ferreira (ambos de 23 años), que en el momento que se cometieron los abusos eran menores de edad. Desde que comenzó la investigación, la madre de una de las niñas declaró que otra persona podría estar relacionado con los vejámenes.

“Lo grave es que es el guardador de las niñas. Nunca investigaron esa hipótesis. Nosotros le planteamos al fiscal y nos dijo que ‘no tiene valor porque es la palabra del imputado’. Ellos fueron conta maría, solo eso les importó”, señaló Rivas.

SF-EP