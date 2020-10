Día Internacional de la Hepatitis C: ¿por qué se conmemora cada 1 de octubre?

Hay cinco cepas principales de virus que causan hepatitis: A, B, C, D y E. Juntas, las hepatitis B y C son la mayor causa de muerte.

El 1 de octubre es el Día Internacional de la Hepatitis C, una celebración que nació debido principalmente a que en el mundo existen más de 170 millones de personas que la padecen, lo que la convierte en el virus más común de hepatitis que se puede transmitir y contagiar, si no se conoce su padecimiento o no se toma el tratamiento adecuado.

Realmente el 1 de octubre es una fecha caída en desuso desde la proclamación oficial por parte de la OMS del Día Mundial contra la Hepatitis Vírica que se celebra el 28 de julio.

La variante “C” de la hepatitis, generalmente asintomática, se desarrolla por la adquisición del virus de la hepatitis “C” (VHC), desarrollándose de forma aguda o crónica, lo que hará la diferencia entre una molestia leve, con duración de algunas semanas, y una enfermedad grave que se padecerá toda la vida.

La principal razón por la que el virus de la hepatitis C se encuentre tan diseminado por el mundo, es que este se puede contagiar a través de relaciones sexuales sin protección, por inyectarse alguna sustancia en el cuerpo con una jeringa, por tratar una herida o hemorragia teniendo un corte en el cuerpo o incluso, realizándose un tatuaje o tratamiento estético en un lugar poco adecuado.

¿Qué es la hepatitis C?

La hepatitis C es una variante del virus de la hepatitis, que se contagia por medio de la sangre, es decir, cuando la sangre de un portador de la enfermedad entra en contacto con la sangre de una persona sana. Se trata de una dolencia del hígado que puede ser aguda o crónica y cuya gravedad varía entre una dolencia leve de solo algunas semanas a una grave, con secuelas de por vida.

En un principio la única manera de detectar es virus, es por medio de un análisis de sangre, pero con el paso del tiempo la enfermedad va agudizándose produciendo una inflamación en el hígado que puede terminar desencadenando una cirrosis o incluso cáncer hepático.

Síntomas de la hepatitis C

Por lo general el periodo de incubación de la hepatitis C, puede variar de entre 2 semanas hasta 6 meses, y durante ese tiempo, la persona infectada puede ir presentando los siguientes síntomas:

Fiebre.

Cansancio.

Inapetencia.

Nauseas.

Vómitos.

Dolor abdominal.

Dolores articulares.

Y coloración amarillenta en piel y ojos (ictericia).

Tratamiento de la hepatitis C

La OMS recomienda que a toda persona mayor de 12 años que presente hepatitis C en su organismo, se le trate como si fuese un caso grave o crónico, por lo que se le debe suministrar un tratamiento con antivíricos de acción directa (AAD) pangenotípicos, que es el tratamiento adecuado para aquellos que han desarrollado cirrosis producto del virus.

En la mayoría de los casos este tratamiento cura por completo al paciente y su duración varía entre 12 a 24 semanas, dependiendo de lo aguda que sea la patología.

También hay casos en que el mismo sistema inmune de la persona destruye por completo el virus sin necesidad de ningún tipo de tratamiento, pero las estadísticas de estos casos son muy reducidas porque la persona suele no enterarse de que en algún momento tuvo el virus (VHC) en su cuerpo.

En la actualidad no existe ninguna vacuna contra la hepatitis C aunque la investigación en este campo continua.

Para dimensionar los alcances de este padecimiento les comentamos que la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que hay alrededor de 71 millones de personas en el mundo con infección crónica de hepatitis “C”, de las que 399,000 fallecen anualmente por cirrosis hepática o carcinoma hepatocelular.

En este contexto, sin embargo, hay que destacar que los médicos cuentan actualmente con antivíricos capaces de curar más del 95% de los casos de infección por el virus de la hepatitis “C”, pero la falta de prevención, el limitado acceso a pruebas de diagnóstico temprano y el costo de los medicamentos, frenan los esfuerzos para combatir este mal.

Los nuevos fármacos contra la hepatitis C alcanzan una tasa de curación que supera el 95% y provocan menos efectos secundarios que los tratamientos disponibles hasta el momento, ofreciendo además curar por completo el padecimiento en un plazo de tres meses.

La mejor manera de determinar si se está contagiado por el virus de la hepatitis C es realizarse periódicamente pruebas serológicas, sobre todo si se pertenece a alguno de los grupos de mayor riesgo, como los consumidores de drogas inyectadas o por aspiración nasal; los receptores de productos sanguíneos infectados o de dudosa calidad; pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos invasivos; niños gestados por madres infectadas con VHC; personas cuyas parejas sexuales estén infectadas por el virus; y quienes tengan o hayan tenido tatuajes o perforaciones ornamentales.

Fuente: codigof.mx / diainternacionalde.com

AC-EP