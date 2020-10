El intendente de Wanda reconoce circulación de coronavirus en la zona y refuerza medidas de prevención y controles para evitar fiestas

«Hay circulación de coronavirus en la zona y pueden aparecer algunos casos más y no podemos dejar de alertar a la población, de reiterarles los cuidados que tienen que tener porque es parte de las salud de todos ellos y de nosotros», afirmó este jueves, preocupado, el intendente de Wanda, localidad del norte misionero.

Felipe Jeleñ dijo en comunicación con Radio Libertad, que a partir del segundo caso de coronavirus reportado, «para salvaguardar la salud de nuestra población, tomamos las medidas necesarias y pertinentes«, las que consistieron en ajustar la reglamentación vigente y las normas de seguridad «para que estos contagios, que son aislados, no se propaguen y se procedió inmediatamente a aislar a toda esta gente que estuvo en contacto con los casos positivos«.

Jeleñ manifestó que «no es ningún pecado enfermarse, hay una pandemia y lo importante es que sepamos y nos cuidemos entre todos para que esto no se propague«.

A partir de los dos casos positivos de coronavirus en esa localidad cercana a Puerto Iguazú, una de las ciudades con más casos en la provincia, se establecieron nuevas medidas y se profundizaron otras, según precisó Jeleñ.

Entre las resoluciones que tomaron en el Municipio, el intendente precisó: «Estamos reglamentando para que la gente no se junte, que no concurran todos juntos a los lugares, como por ejemplo, los supermercados, los lugares de reuniones religiosas, cultos. Hemos dictado una resolución que a partir de hoy, cada pastor, cura párroco tiene que traer una planilla, el protocolo, el horario, día de la misa o culto, un plan de contingencia, se le hace una inspección para ver la cantidad de gente que puede concurrir simultáneamente a dichos lugares y durante la misa o el culto van a ir los inspectores a comprobar si cumplen. Si están cumpliendo, está todo bien y si no, se le clausura directamente el templo o la iglesia«.

El jefe comunal aclaró que tienen la intención de «dejar trabajar a la gente, pero bajo estricto control de las normas de seguridad; eso significa que tiene que tener barbijo, alcohol en gel; el protocolo se tiene que cumplir».

En cuanto a las distintas actividades que el Gobierno de la Provincia habilitó, dijo Jeleñ que lo que hicieron fue ajustar un poco más el cumplimiento, porque la gente se relajó; «eso significa que nosotros controlamos los lugares públicos y están cumpliendo bien, pero resulta que los chicos se están juntando en fiestas clandestinas, en áreas rurales, hacen sus fiestas, llevan sus conservadoras. Y es en este punto donde estamos reforzando, con las fuerzas de seguridad, para trabajar por el bien de ellos«.

A tono con lo que en la semana repitieron desde distintos ámbitos del Gobierno provincial, el intendente de Wanda señaló: «Sabemos que la mayoría de la gente comprende esta necesidad de cuidarse, pero algunos están como que la pandemia pasó en otra ciudad, en otro país, en otro mundo y tenemos que lidiar con la realidad que tenemos aquí. No podemos mirar hacia otro lado, tenemos que tomar todas las medidas necesarias como se hizo al principio, trabajar en forma conjunta, con los responsables de Salud Pública, la Policía de Misiones, hay que extremar las medidas«.

Sobre las fiestas familiares

Con respecto a las fiestas familiares, Jeleñ dijo que se manejan estrictamente con el protocolo establecido por el Gobierno de la Provincia. «Eso está reglamentado, hay que cumplirlo, no vamos a interferir en las reuniones familiares, pero les pedimos que se cuiden, que mantengan la distancia; pero no queremos esas fiestas con parientes que vienen de San Pedro, de Iguazú o de todos lados, incluso del otro lado, de Paraguay o de frente a Andresito, desde Brasil«.

Entre otras medidas de prevención, afirmó que en la Municipalidad también se tomaron todas las medidas. «La gente que tiene alguna enfermedad de base ya les dimos licencia, recomendamos que hicieron lo mismo a todas las empresas que tenga algún personal mayor que tenga patologías de base; el Club de Día, tomamos todos los recaudos también, están en sus casas, les llevamos las comidas, también se les lleva apoyo psicológico».

Respecto de la mayor atracción turística de la cuidad, las reconocidas piedras semipreciosas de Wanda, el intendente dijo que se mantienen abiertas al público, pero que el turismo interno es escaso, ya que casi no se visualiza movimiento vehicular en la zona.

Igual que lo hizo el intendente de Posadas más temprano, Jeleñ reiteró su pedido a la población de tomar todas las precauciones del caso ante el aumento repentino en el número de casos de coronavirus en algunas ciudades puntuales por ahora, pero que podrían expandirse si persistieran las actitudes irresponsables de algunos grupos que ponen en riesgo a todos.

