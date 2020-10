La frutilla del postre: el 2020 terminaría con una alta probabilidad de sequía que podría afectar las producciones misioneras

Este 2020 dará mucho que hablar, no solo por estar marcado por la pandemia, sino que en el último trimestre de este año se esperan sequías que estarían influenciadas por el Fenómeno de la Niña. Desde la Dirección General de Alerta Temprana, el director Daniel Fernández Cata advirtió que el pronóstico trimestral del último periodo de este año no es favorable, por lo que pidió a la población tomar precauciones ante un aumento de riesgo de incendios. Por su parte, el titular de las Ferias Francas de Posadas, José Villasanti, sostuvo que de cumplirse los pronóstico podría afectar la producción de algunos vegetales como lechuga, perejil, entre otros.

«Para octubre, noviembre y diciembre, en cuanto a las temperaturas para nuestra región, se esperan que estas sean superiores a las normales y también precipitaciones con lluvias inferiores a los índices normales. Aproximadamente entre un 45% y 50% por debajo del promedio», estimó Fernández Cata.

Normalmente, la media para la época es de 20° a 24°, no obstante, estos meses el calor se intensificaría.

Precisó que para Misiones es muy desfavorable este panorama debido a que ya se venía arrastrando una sequía previa y un proliferación de varios focos de incendio «que nos pone en un escenario complicado», lamentó.

Los mayores efectos se vivirían entre octubre y noviembre con una leve recuperación el último mes del año, estimó el especialista del tiempo.

Producciones locales se verían afectadas

«En términos productivos lo que va a provocar este contexto son los rendimientos marginales. Es decir, muy por debajo de lo esperado en la producción de tabaco, yerba mate y de maíz y otras producciones a cielo abierto», señaló Fernández Cata.

El titular de las Ferias Francas de Posadas, José Villasanti, señaló que de cumplirse este pronóstico afectaría gravemente la producción local, pero sostuvo que los feriantes optarán por herramientas para paliar los efectos de una posible sequía.

«El productor y el feriante está preparado. Hay cosas que no se pueden hacer, pero el productor se prepara con reservorios, la mayoría tiene sus producciones en zonas con perforaciones que comparte con vecinos y otras técnicas«.

No obstante, Villasanti afirmó que «esperemos que no sea así porque de verdad que complicará la producción».

Al ser consultado sobre la posibilidad de diversificar los productos, el titular de los feriantes de Posadas indicó que en «la temporada de producción de primavera-verano se hace la mayoría de los productos anuales a cielo abierto y depende de la naturaleza, de la lluvia que llueva en tiempo y forma y que la tierra tenga la humedad para sembrar y plantar y lo que está bajo cubierta son superficies más pequeñas que se puede controlar con riego, goteo y aspersión».

Explicó que la producción a cielo abierto es costosa, por lo que sí sería un desafío en caso de sequía.

Señaló que en la feria no puede faltar el «verde»: la acelga, cebollita y perejil, y otros productos que se consumen a diario y que requieren de mucha agua.

Coincidió con Fernández en que puede haber una escasez de productos que cuestan producir con mucho calor y poca agua, entre ellos citó la lechuga , el perejil que cuesta hacerlo germinar, entre otros.

«El agua de los reservorios se calienta y los que se trasladan de los reservorios al invernadero y todo eso juega en contra, pero el productor vive de eso y tiene que amañarse, a pesar de que les cueste más producir en esta época porque es su forma de vida y su único sustento», dijo el especialista de ferias francas.

Villasanti recordó que «si hay una sequía todo va a costar más producir, si no hay agua no hay vida, pero ojalá que esto no suceda y que sea un pronóstico que no sea cierto, porque esto va afectar a otros sectores como la yerba, té y el tabaco, así como el peligro de los incendios».

El titular de Alerta Temprana añadió que es posible que afecte el abastecimiento de agua a las poblaciones. «Es importante que se racionalice el consumo de agua porque las reservas van a empezar a disminuir».

Zonas gravemente afectadas por la sequía

El titular de la Dirección General de Alerta Temprana afirmó que la zona norte sería la más afectada y todavía no se recupera de las sequias previas.

En ese sentido, Fernández recomendó racionalizar el agua. «Cuando hablo de la escasez de agua es porque los acuíferos no se recuperan y no hay recarga de los mismos, debido a la baja de los caudales de los ríos y de los pozos que tampoco se recuperan. Por ese lado hay que intentar racionalizar el consumo de agua».

Agregó que por otro lado, hay que tener cuidado con la situación ambiental debido a la alta peligrosidad de incendios, «todos debemos cuidarnos tanto el que vive en la chacra como el que vive en la ciudad. No estamos exentos. Muchas veces el vecino prende fuego para quemar alguna basura y en este momento la situación se hace compleja y desemboca en un incendio».

SPM-EP