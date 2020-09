“La gente nos deseaba la muerte por habernos contagiado de covid-19”, posteó una posadeña que contrajo el virus

Este mes, la curva de contagios en Misiones aumentó y la preocupación de la gente y las acusaciones reaparecieron. En su cuenta de facebook, Gisell una posadeña que dio positivo para el virus SARS-CoV esta semana, no aguantó la condena social que recibió y posteó que “no hubo fiesta, no asistimos a ninguna fiesta”, apuntó.

En el texto publicado, la mujer se defendió de las denuncias públicas que recibió a través de las redes sociales, dando a entender de que ella había asistido a una fiesta, algo que según ella, no sucedió.

“La gente nos deseaba la muerte por habernos contagiado de covid…. ni con un violador hacen lo que hicieron con nosotros”, describe la posadeña, madre de dos hijos, también positivos, pero que no cuentan en el parte epidemiológico.

Seguidamente, Gisell aclara que “mi marido y yo no sabemos donde nos contagiamos”, pero relata que ella supone que fue la primera en contagiarse ya que ella comenzó con los síntomas, luego su hijo de 8 años también presentó síntomas, seguidamente su marido y el hijo menor de 4 años.

Pareja posadeña contagiada

“El lugar de donde nos pudimos haber contagiado no sabemos. Mi esposo solamente fue a trabajar y lo hace caminando ida y vuelta porque trabaja cerca”, dice Gisell en su facebook personal.

No obstante, Gisell comentó que estuvo realizando algunos estudios de salud y supone que se podría haber contagiado en el transporte público, en su obra social o en dos Sanatorios de Posadas que asistió. “Yo si tomé el transporte público porque tengo problemas de salud, soy hipertensa. Pero no exactamente donde nos contagiamos”, dijo

Además, la mujer continúa relatando que sus dos hijos menores no se han realizado los hisopados ya que viven en el mismo domicilio. En este caso, según explicó Oscar Alarcon, Ministerio de Salud en diálogo con Radio Libertad, una familia con dos positivos y que tengan más personas viviendo bajo mismo techo se los toma como positivo, pero no están en el parte diario.

Agregó que “créanme que es lo mejor que no le hagan el hisopado porque duele”, se lamenta.

Para finalizar, la mujer escribió “no es un pecado contagiarse, lastimosamente le tocó a mi familia, como les pudo haber tocado a cualquiera, y como dicen está pandemia sacó lo peor y lo mejor de la gente. Solamente quiero que se dejen de decir cosas que no son, ya que bastante tenemos con la enfermedad como para tener que salir a aclarar cosas como estas”, concluyó Gisell, madre de dos hijos que fue hostigada por la población.

