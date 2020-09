Mientras Nación evalúa ampliar el programa, empresario posadeño consideró que los Precios Cuidados no son reales

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, adelantó este lunes que el Gobierno Nacional trabaja en ampliar el listado de productos que forman parte del Programa Precios Cuidados, en la próxima renovación prevista para comienzos de octubre. Para Carlos Beigbeder, ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas esta lista no se adapta a la realidad que vive el país debido a la inflación y considera que es poco viable su cumplimiento.

Carlos Beigbeder. Santa María de las Misiones

Frente al anuncio de Nación de incluir nuevos productos a la lista de Precios Cuidados, el ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Beigbeder mostró su rechazo y afirmó que en las góndolas este programa no llega a cumplirse debido a lo insostenible de la propuesta que no refleja la realidad que atraviesa el país.

«Son precios mentirosos, no cuidados. Es una mentira, no funcionan y no van a funcionar antes porque tenemos una inflación alta y no se puede tapar el sol con las manos».

Recordó la alta dependencia de la economía en el dólar, lo que genera un aumento exacerbado de los precios. «Hay supermercados que no tienen precios cuidados , ni van a temer, aunque el Gobierno no quiera, los aumentos siguen dando y van a continuar».

Precisó que en la lista de precios cuidados se incluyen más de 300, pero en las góndolas apenas si aparecen 100.

El comerciante recordó que muchas marcas que están en la lista de precios cuidados no estarán en las góndolas y que en su lugar las fábricas pondrán otras propuestas.

Beigbeder señaló que «el Estado no controla la inflación y hay que frenarla por completo. Hace las cosas mal y nos perjudican a nosotros».

Para el expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas cada vez hay menos oferta porque no se pueden sostener esos precios.

«La inflación real en la Argentina está en un 50% y creo que para fin de año llegará a un 80% la real, no la de mentira», explicó estas proyecciones en relación a los números que manejan en su empresa.

Controles Precios Cuidados

Respecto de los controles, Español destacó que se realizaron «más de 24.000 fiscalizaciones» en el país, gracias al trabajo «con las provincias y los municipios», lo que «da mayor territorialidad al programa».

Además, destacó que Precios Cuidados está «muy abastecido porque no busca un precio de quiebre o tan de oferta como para que las empresas no lo provean. Hay un muy buen cumplimientos del programa y son las empresas las que disponen sus productos y que permiten ser un punto de atracción dentro de la góndolas».

La secretaria reconoció que, en relación al programa de Precios Máximos, se trabaja en un nuevo deslizamiento de precios «que tiene que ver con un requerimiento en función de costos y abastecimiento de precios de las empresas pero que se sopesa con el bolsillo de los argentinos».

La funcionaria explicó que hay que tener un equilibrio entre los requerimientos de las empresas y la posibilidad de los ingresos de los consumidores «que están sostenidos en gran parte por el esfuerzo que hace el Estado Nacional a través del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) o del ATP» (Asistencia al Trabajo y la Producción).

Fuente: Telam

