Kasia, matriarca del género urbano: una artista misionera que se lanzó al mercado de la música en plena pandemia

Una joven de 20 años representa el género urbano en Candelaria y promete llegar a todos los rincones de la provincia con su música. “El motivo que me impulsó a incursionarme en este mundo, es saber que puedo hacerlo, que no hay límites para eso; el sentirme libre cuando canto”.

En diálogo con Misiones Online, esta artista emergente contó cómo fueron sus inicios en el ambiente y qué fue lo que le dio alas para montar vuelo con este nuevo proyecto a pesar de la pandemia mundial que frenó muchas actividades y afectó muchos sectores, entre ellos el ámbito cultural que poco a poco va remontando en nuestra provincia.

Incursionó en la música cuando tenía 7 años, como un hobby. Ahora tiene 20 años y es la única artista de su familia. Hace siete meses decidió apostar todas las fichas a su talento y actualmente se dedica a esto de manera profesional.

“El motivo que me impulsó es saber que puedo hacerlo, que no hay límites para eso, el sentirme libre cuando canto”, expresó con firmeza.

Cuando inició cantaba canciones románticas. Con el tiempo empezó a incursionar en el rock. Más adelante, participó de una banda llamada “Sangre y tierra” que tenía estilo folklórico. A los 16 años conoció la cumbia y también probó haciendo covers de Karina, Gladis “La bomba tucumana”, Ángela Leiva y otras reconocidas artistas del género.

“Con ninguno de estos me sentía cómoda; siempre sentía que estaba muy comprimida mi voz, no tenía la seguridad que tengo ahora. Cuando conocí a Jey Fernández, mi productor y mánager, comenzamos a trabajar en el género urbano, reggaetón, trap y un poco de reggaetón-pop. Fue muy importante sentirme realmente yo con este estilo”.

JProducce, el imperio del género urbano, fue una pieza clave en la carrera de Kasia. Se conocieron hace siete meses, empezaron siendo amigos; luego él la incentivaba a potenciar su talento y fue así que decidieron ponerle más fuerza a este proyecto. Hoy en día es su productor musical, su mánager y también su pareja.

“Esta pandemia me vino muy bien a mí y a mi equipo de trabajo. Me sirvió mucho en la parte creativa, ya que todos los días componía un tema. Ya tengo mi primer disco, se llama “Matando”. También tuvimos un permiso y pudimos grabar dos videoclips, de los temas “Un bobo” y “Puesto pa mí”. Fueron experiencias muy lindas”, contó la matriarca.

Otras de las canciones que componen el disco se llaman Ya no llames, Mariposa y El don. Acerca de ésta última, que aún no se ha lanzado oficialmente, Kasia reveló y anticipó: “Esta canción habla mucho de mí y de la gente que tiene un talento y no se da cuenta o no se anima a mostrarlo”.

Kasia es su nombre artístico. “Es lo que me representa a mí. Kasia es la que va a al frente y Marina, que es mi nombre de pila, es la que se queda atrás mirando como Kasia hace todo el trabajo. Tomo diferentes posturas con cada personalidad”, contó entre risas.

Se presenta públicamente de esta manera, como una forma de rendirle tributo a una amiga que tuvo en el pasado. “Cuando yo no quería cantar y sentía desánimo, me alentaba y me decía que me iba a ir bien. Si algún día escucha mi música, se va a sentir muy especial porque es únicamente por ella”, explicó.

Como lo dice su legado, es la matriarca del género urbano, y esto se ve reflejado en sus canciones, ya que representa y defiende a las mujeres en cada una de sus líneas. “Puedo componer en cualquier momento. Escribo mucho defendiendo a la mujer desde el corazón roto, desde el desamor. Todas las letras son de superación personal, contando cosas malas de manera positiva”.

“Mi referente principal en la música es Cazzu, que también es feminista, y porque demostró que una mujer que puede hacer lo mismo que un hombre y hasta mejor. En la música se da mucho que a las mujeres les cuesta más llegar que a los hombres; me gustaría que haya igualdad en ese sentido”, manifestó la cantante y compositora.

AS-EP