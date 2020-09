El subsecretario de Atención Primaria de la Salud destacó la importancia de la responsabilidad social en la lucha contra el dengue

Desde la subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, del ministerio de Salud Pública provincial se continúa trabajando en tareas preventivas para controlar los posibles brotes de dengue en el territorio provincial, llevando el Levantamiento Rápido de índices de Aedes aegypti (LIRA) a todos los municipios, así lo destacó el titular del área Danielo Román Silva, quien además destacó la importancia de la responsabilidad social en la prevención tanto del dengue como del covid 19.

Danielo Román Silva – Radio Libertad

Comentó el funcionario que se comenzaron el recorrido el dos de agosto y finalizó aproximadamente el ocho de septiembre. “El Inter brote no es un trabajo solamente técnico sino que es un trabajo multi institucional y lo que nos lleva nosotros es a tratar de estirar el Inter brote lo más que se pueda, es donde más tenemos que trabajar, acuérdense que nosotros estamos en una estación seca pero no tenemos que olvidar que tuvimos lluvia. Entonces tenemos que trabajar en la parte comunicacional que es fundamental, la parte técnica y la responsabilidad social del ciudadano, sobre todo del misionero”.

Agregó que cuando empezaron en el año 2019-2020 con el doctor Oscar Alarcón por indicación del presidente de la Cámara de Diputados (Carlos Rovira), nuestro gobernador (Oscar Herrera Ahuad) “nos marcó un norte que es trabajar codo a codo con los municipios y desde ése momento no paramos”. El trabajo del Inter brote comenzó el 2 de agosto en San Pedro, Iguazú, Wanda, Posadas, Garupa, Jardín América, Obera, Alem “el trabajo se hace de acuerdo al ranking de las notificaciones del periodo anterior”, destacó Silva en una entrevista con Radio Libertad.

Sobre el trabajo, explico que se realiza por ranking, así se dio el orden de San Pedro, Andresito, Iguazú, Posadas, Garupá, Oberá. “Son zonas que implican a Misiones diferentes movilidades, una movilidad económica y una movilidad turística. Estuve hablando hace un tiempo con medios escritos donde decía que nosotros vamos a tener algo que nos va a beneficiar como misioneros, que es la falta movilidad, el cierre de la frontera. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos brote. Por eso tenemos que trabajar fundamentalmente para que eso no pase”.

Respecto al Inter brote destacó el subsecretario de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia que tiene dos puntos importantes, “uno el comunicacional donde nosotros llegamos a través de los municipios, con los medios de prensa donde ellos más seguros en se sientan, de redes sociales, radios, canales, donde el equipo técnico se especializa en eso y especializa al equipo local y después la parte técnica”.

Agregó que “la parte técnica se divide en tapar, tirar, voltear o guardar que es lo más sencillo, como dice nuestro director de saneamientos del doctor Zelaya, al LIRA, a la ovi trampa, a los bloqueos. Lo importante para los misioneros es que empezamos con énfasis en el municipio de Posada trabajando en conjunto, donde ayer martes el intendente (Leonardo) Stelatto hizo la presentación del LIRA que concluyó la semana pasada. Vamos a tener de acá a dos semanas el informe del LIRA de Iguazú, Eldorado y Andresito que ya tienen su fecha porque esto se planifica y se va poniendo determinada fecha”.

Enfatizó el funcionario que lo importante en Posadas es que aparte de LIRA, “también estamos trabajando en la ovi trampa y lo mismo estamos haciendo en Garupá. Esto nos va a permitir hacer un análisis en relación a los recursos con qué cantidad podemos contar en el brote que supuestamente puede venir, es un estudio entomológico para ver. El LIRA es un levantamiento rápido del índice de infestación. Entonces es importante que sepamos como misioneros que podemos ponerle todas las fichas al Estado, el Estado es responsable y participe, pero también el ciudadano es responsable”.

Recordó Silva que también el Gobernador Herrera Ahuad se refirió esta semana a la responsabilidad social del dengue y el covid, destacando que es lo mismo. “Nosotros estamos entrando en la casa del misionero de Posada o de Oberá y vemos que estamos entendiendo que es lo que tienen que tirar, qué tienen que guardar, estamos entrando en los mismos patios que estuvimos en el verano, totalmente distintos, están más limpios, están desmalezados, la concientización social es importante. Por eso nuestros técnicos tienen que saber el vocabulario. No podemos ir a hablarle con un vocabulario que ellos no entienden, ´señora, esto es una tapita, acá puede haber cría del mosquito Aedes que transmite el dengue que vive dentro del domicilios´».

A/E.J.

EJ-EP