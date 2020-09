Carlos Arce sobre el brote de coronavirus en Misiones: “No se descarta la posibilidad de restringir actividades en sitios donde surjan contagios”

“Lo fundamental es apelar a la responsabilidad social para evitar los contagios”, dijo el Vicegobernador de Misiones, quien manifestó que de haber diagnósticos positivos masivos analizarán restringir actividades en los lugares que así lo ameriten. “Lo primero es la salud”, remarcó ante el crecimiento de casos de coronavirus en Misiones. Condenó las fiestas clandestinas y la actitud de quienes haciendo caso omiso a las recomendaciones vigentes, cruzan la frontera o participan de fiestas clandestinas poniendo en riesgo la vida de todos los misioneros.

«Siempre dijimos que las políticas del Gobierno son insuficientes para evitar los contagios y apelan a la responsabilidad social».

Según Arce, las bajas cifras, si bien son positivas, pero desencadenan en la población un comportamiento de poca proximidad con la enfermedad lo que hace que «se relaje«.

«Al no tener gente cercana como familiares, un amigo o compañero de trabajo, empiezas a tener un poco de miedo y cierta sensación de que se pueden contagiar, pero en Misiones no tuvo ese background de contagios, la gente se relaja y dicen que aquí no pasa nada y ya hemos advertido que esta enfermedad es muy traicionera».

Actividades sujetas a protocolo no habrían disparado los casos

Arce precisó que las actividades autorizadas no fueron fuente de contagio, pero hizo un llamado a la población ante el incremento de casos y afirmó que de seguir esta tendencia, se endurecería la cuarentena pero en zonas focalizadas.

» Lo que ha sido fuente de contagio ha sido la irresponsabilidad de las personas que han cruzado la frontera ilegalmente y personas que no han guardado los protocolos».

Lamentó el récord de casos que se está viviendo más. «Solo en septiembre tenemos un 50% de casos de lo que se tenía desde marzo. De los 54 casos que teníamos pasamos a 98 en el mes«.

Añadió que otro gran problema son las fiestas clandestinas. «El gran problema de los contagios son los lugares cerrados y con contacto estrecho. La gente clandestinamente busca eso, y no respetan las normas», cuestionó.

Agregó, si empieza la masividad de contagios, se volverán a actividades muy restringidas y sobretodo, aquellas que pueden generar más contagios.

«Tenemos mucho respeto a la actividad económica y primaria, si uno vuelve a retroceder una fase no será homogeneo, sino focalizar los lugares donde se incrementaron los contagios. Qué culpa puede tener un colono de Aristóbulo del Valle si en Posadas o Iguazú no se respetan las normas, focalizaremos en esas zonas».

No solo mayor control en la frontera, el desafío son los falsos negativos

El vicegobernador reconoció que «puede ser que por allí no se hizo un control en algunas seccionales, pero el problema también son los falsos positivos y negativos, pero muchas veces al tercer día recién da positivo. Si yo atravieso la frontera con un test negativos- son los que llamamos presintomáticos- , por eso es importante que posterior al paso haya un aislamiento de 14 días«.

El funcionario indicó que la provincia se ha venido preparando para un brote de nuevos casos.

Explicó que en lugares de alta circulación viral ya no se hacen los test. «Siempre sirve aislarse voluntariamente».

Ante las acusaciones de casos que se ocultan o de cifras erradas, señaló que de haber mayores casos, tendrían más cantidad de personas internadas.

Precisó que en Misiones aún no hay circulación viral porque tienen trazabilidad de los casos. «Si no sabemos dónde se contagió vamos cercando, Cuando hay circulación viral, los conglomerados de casos se van uniendo en forma masiva. Uno no puede decir que tiene circulación viral cuando tiene la capacidad de cercar los casos».

La cantidad de contagios de coronavirus en Misiones se duplicó dos veces en las últimas dos semanas

La cantidad de contagios de coronavirus en Misiones todavía está muy lejos de los números que muestran las provincias más perjudicadas por el virus y también muy lejos de representar una amenaza para el sistema de salud de la provincia, sin embargo la progresión es preocupante. En las últimas dos semanas, el número de casos confirmados se duplicó dos veces: primero de 5 a 11 y luego a 21. Si se toma más distancia, el crecimiento de la curva es todavía más empinado: del 29 de julio al 29 de agosto hubo 7 contagios y desde esa fecha hasta hoy, se registraron 44, lo que marca un incremento intermensual de 528%.

La irresponsabilidad de una parte de la sociedad misionera que decidió burlarse del enorme esfuerzo que viene haciendo todo el resto, está teniendo una incidencia directa en la circulación del virus en la provincia. Fiestas clandestinas, reuniones sociales, partidos de fútbol, manifestaciones multitudinarias, se suceden en distintos puntos de la provincia sin otro efecto que favorecer la circulación del virus y con ello alejar la posibilidad de que los sectores de la economía que todavía no pudieron volver a generar ingresos, o al menos no en la medida en que lo hacían antes, puedan volver a la actividad plena o algo que al menos se le parezca.



Misiones es una de las provincias con menor cantidad de casos de coronavirus, eso viene siendo así desde que se confirmó el primer caso en el país hasta hoy. Ese status privilegiado permitió que la gran mayoría de las actividades de la economía tuviera una cuarentena relativamente corta, no más de un par de semanas.

Pero la progresión de contagios que se viene registrando en las últimas semanas pone en riesgo ese proceso, lo que debería encender todas las alertas, no solo las del Gobierno sino, fundamentalmente, las de la sociedad.

La cantidad de casos está creciendo a un ritmo sostenido: en la semana del 8 al 15 de septiembre se confirmaron 5 contagios, en la siguiente 11 y en la última, del 22 hasta hoy 29, hubo 21 casos. En las últimas dos semanas se duplicó la cantidad de casos respecto a la semana anterior.

