Ricardo “Kolyno” Jara habló de sus “antecedentes por robo” mientras se manifestaba en defensa del asesino Gabriel Leal frente al Penal II de Posadas

«Yo tenía antecedentes por robo y ese antecedente a mí me cagó porque me involucraron con las chicas…cuando me di cuenta estaba metido en un robo calificado y homicidio que no entendía nada«, afirmó hoy Ricardo «Kolyno» Jara, liberado el pasado 14 de septiembre tras declararse en huelga de hambre en reclamo de libertad al Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ).

Ricardo «Kolyno» Jara – Radio Libertad

El hombre que hoy tiene 40 años y a quien el STJ de Misiones le otorgó la excarcelación extraordinaria después de que fuera condenado en 2010 -junto a Cristina Vázquez y Cecilia Rojas- por el crimen de la jubilada posadeña Ersélide Dávalos (79) en el barrio Palomar de Posadas-, se manifestaba esta mañana frente al Tribunal Penal 2 de Posadas en defensa Gabriel Leal, quien está siendo juzgado por asesinato y fuera apresado en España después de muchos años de permanecer prófugo.

Jara permanecía junto a los familiares de Cristóbal Gabriel Leal, reclamando por la «inocencia» de quien fuera uno de los tres acusados del brutal homicidio de Pablo Fraire (28), ocurrido en 2002 y tras fugarse a España, fue detenido y extraditado para rendir cuentas a la Justicia, hecho que comenzó a concretarse y ante el cual Jara se sumó para manifestar su protesta.

Queja y solidaridad «con la familia»

«Ojo, yo estaría en la actualidad allá en Loreto si la chica no se suicidara, desde que la encontraron ahorcada…A las 48 horas el Superior Tribunal me dio una excarcelación extraordinaria, si no, seguiría preso» dice Jara hoy, en el único momento que levantó la voz que antes salía quejumbrosa y apagada durante la entrevista que en exclusiva diera a Misiones Online y Radio Libertad.

«La verdad, que pasaron casi dos décadas, acabo de salir de Loreto, 16 años y medio estuve privado de mi libertad, injustamente, porque yo soy una persona que no tengo nada que ver en la causa, soy inocente, la verdad que fue muy duro todo este tiempo que estuve detenido…tanto para mi familia, como las personas que me visitaban, fue muy doloroso el tiempo, mucha angustia«, manifestó.

Mencionó que «a la hora que vino el fallo, la persona que velaba por mis intereses, la verdad que no presentó el pedido para mí, me dejó en el aire, la verdad que en diciembre cuando salió el fallo para las dos chicas, fue bastante chocante. Igual no bajé los brazos, seguí luchando para poder tratar de recuperar mi libertad porque yo sabía que me corresponde, porque la Corte Suprema anuló la sentencia en la causa«.

«A mí me corresponde, sí o sí me corresponde, por derecho, como mis concordantes y el Tribunal me negó la excarcelación extraordinaria, yo recurrí al Superior Tribunal para que me pueda dar la excarcelación extraordinaria y ojo… yo estaría en la actualidad allá en Loreto si la chica no se suicidara, desde que la encontraron ahorcada…A las 48 horas el Superior Tribunal me dio una excarcelación extraordinaria, si no, seguiría preso«, agregó Jara.

Sobre la acusación

Jara, junto a Cristina Vázquez y Cecilia Rojas habían sido condenados con la pena máxima por el crimen de la jubilada posadeña Ersélide Dávalos (79) en el barrio Palomar de Posadas. Luego de varios recursos interpuestos ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ), el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia la Nación, quien resolvió anular la condena y absolvió a las dos mujeres en diciembre del año pasado, después de más de una década de estar presas.

El 25 de agosto, meses después de su liberación, Cristina Vázquez apareció muerta en su casa del barrio El Palomar después de que su hermana, María Alejandra, alertara a la Policía.

Mientras tanto, Jara continuaba detenido en la Unidad Penal 1 de Loreto y desde allí, solicitó al STJ provincial su liberación definitiva, por cuanto la condena por el crimen de la anciana había sido anulada por la Corte Suprema de la Nación.

Sobre su relación con Cristina Vázquez, Jara señaló hoy que «le había visto dos veces, con Cecilia (por Cecilia Rojas) estaba comenzando a tener una relación amorosa; pero a Cristina le había visto dos o tres veces…a la familia nunca le conocí«.

«Con la señora fallecida (por Ersélide Dávalos) no tenía ninguna relación, en esos años yo vivía en Urquiza y San Martín, al otro lado de Posadas», afirmó.

Cuando se le preguntó por qué creía que «los fueron a buscar», Jara respondió: «Porque las chicas vivían en un lugar, para gente de plata… ellas vivían allí en su momento, para mí que eran ‘mal miradas’ las chicas allí en ese lugar. Yo tenía antecedentes por robo y con mi antecedente, eso a mí me cagó…que me involucraron con las chicas…cuando me di cuenta estaba metido en un robo calificado y homicidio que no entendía nada«.

«Hasta el día de hoy no puedo solucionar esto todavía…Tengo que ser el perejil que tengo que pagar todas esas cosas, porque alguien tiene que pagar…para que quede todo esto así. Ya las dos chicas están afuera, absuelta, una ya no está más ya…», reiteró.

Sobre su presencia en la manifestación de apoyo a Leal, frente al Penal 2, Jara explicó: «Yo le conozco a la persona que está detenida, como persona le vine a apoyar, yo no ratifico que él sea inocente o culpable, aclaro. Yo vine a apoyarle, como a la familia, porque yo también pasé por esto y estuve solo, salvo mi familia. Yo le conocí acá en el Penal de Loreto, de antes no le conozco«.

ZF-A