¿Qué es un per saltum?

El per saltum, voz latina que significa “por salto” y en latín significa “salto de instancia”, es una herramienta legal que opera del siguiente modo: una vez que una causa tiene sentencia del Juzgado competente de Primera Instancia, si la causa reviste gravedad institucional, las partes apelantes pueden llevar el caso directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Máximo Tribunal) evitando pasar por la segunda instancia.La iniciativa, según explicó José Ignacio López, supone darle una pronta atención por parte de la cúspide del Poder Judicial a los asuntos que afectan la vida de los argentinos y que requieren de una rápida respuesta.

¿Cómo se presenta un per sultum?

El procedimiento normal de un trámite judicial se inicia con una causa ordinaria en materia civil, comercial o administrativa ingresa a un Juzgado de Primera instancia, quién luego del trámite dicta sentencia, posteriormente en caso que las partes se sientan afectadas tiene el derecho a apelarla ante una cámara, donde resolverá un tribunal compuesto por tres jueces y, ante tal pronunciamiento, queda la instancia extraordinaria y última en nuestro país: acudir ante la Corte Suprema.

El per saltum sirve para “saltear” esas instancias y llegar por la vía rápida a una sentencia definitiva de la Corte. Cuando una de las partes presenta un per saltum, los jueces del máximo tribunal se reúnen en una reunión de acuerdo y analizan si el pedido es justificado o no. Si lo aceptan, volverán a reunirse para emitir una sentencia definitiva. Si lo rechazan, la causa continúa su trámite natural.

Según el Código Procesal en lo Civil y Comercial, es un recurso de “marcada excepcionalidad”. Desde el 2012 el per saltum en causas de competencia federal se utiliza en casos que “que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional” cuya solución “definitiva y expedita” sea necesaria y que el recurso constituya el “único remedio eficaz” para “evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.

El Código establece que existe gravedad institucional cuando «aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados”.

López aclaró que la incorporación del per saltum al ordenamiento jurídico argentino no es una iniciativa novedosa, en otras oportunidades de la historia nacional también intentó regularse pero fueron intentos infructuosos.

El primero de ellos fue en 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando este envió al parlamento un proyecto para que la Corte Suprema tuviera la competencia de saltear instancias y avocarse a causas de gravedad institucional que estuvieran radicadas en los tribunales inferiores

La Corte Suprema consideró “admisible” el pedido de per saltum y tratará el caso de los tres jueces desplazados

Los ministros del máximo tribunal alcanzaron un consenso sobre la presentación de Bertuzzi, Bruglia y Castelli. La Corte Suprema aceptó el pedido de per saltum con el que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y el magistrado Germán Castelli intentan evitar ser removidos de sus cargos, y analizará sus casos. Se trata de tres magistrados que investigaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además le ordenó al Consejo de la Magistratura no cubrir los cargos hasta que resuelva la cuestión de fondo. Con el voto de Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema declaró la admisibilidad del per saltum. Tenían tres decisiones: rechazar el pedido de los jueces; admitirlo y reponerlos en su cargo o disponer el estudio del caso sin resolver la cuestión de fondo. La discusión despertó preocupación en un amplio sector de la población y se produjo en medio de una fuerte tensión política. El encuentro especial de este martes tuvo una modalidad mixta: el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz; Maqueda; Lorenzetti y Rosatti discutieron la cuestión desde el propio Palacio de Tribunales, aunque la jueza Highton de Nolasco lo hizo de manera remota. En las inmediaciones del Palacio de Tribunales, un grupo de personas reclamaron que se rechace el intento del oficialismo de remover a los jueces que investigan casos de corrupción. El caso despertó una fuerte tensión política. Hubo pronunciamientos al respecto del expresidente Mauricio Macri, que pidió que el máximo tribunal “falle a derecho sin presiones” y del propio Alberto Fernández, que repudió la protesta y movilización a la casa de Lorenzetti en Rafaela, Santa Fe. Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal en Comodoro Py y durante la gestión de Macri fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, que actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados de instrucción. Entre otros delitos federales, estos juzgados tramitan causas por corrupción en la función pública, narcotráfico y trata de personas. Por su parte, Castelli pasó de un tribunal oral de San Martín a uno oral federal de la Capital. El oficialismo cuestionó el traslado de un total de diez jueces durante la gestión de Cambiemos, al argumentar que se decidieron sin cumplir una serie de requisitos necesarios. Entienden que no se respetaron las jurisdicciones, las competencias ni las jerarquías, y que faltó la aprobación del Senado. Por eso, es ese cuerpo legislativo el que ahora los podría devolver a su lugar de origen.

